«Манчестер Сити» ҳимоячиси Жамай Симпсон-Пюзини «Кёлн»га сотиб юборди
Европа футболида мавсум якунланиб, ёзги трансфер ойнаси ўз эшикларини очиши билан клублар таркибни мустаҳкамлаш ишларини жадаллик билан бошлаб юборишди. Хусусан, Германия Бундеслигаси вакили бўлмиш «Кёлн» клуби мудофаа чизиғини истиқболли футболчи билан узоқ муддатга таъминлаш мақсадида муҳим трансферни амалга оширди. Немис жамоаси Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» клубига тегишли бўлган истеъдодли марказий ҳимоячи Жамай Симпсон-Пюзининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ харид қилганини расман эълон қилди.
«Шаҳарликлар» академиясининг маҳсули ҳисобланган 20 ёшли ушбу умидли футболчи янги жамоаси билан 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномага қўл қўйди.
Ижарадан тўлиқ трансфергача бўлган йўл
Иқтидорли инглиз ҳимоячиси немис футболи муҳити билан аллақачон танишишга улгурган эди. У жорий йилнинг январь ойидаги қишки трансферлар даврида «Манчестер Сити»дан «Кёлн» сафига ижара ҳуқуқи асосида келиб қўшилганди. Ўтган қисқа вақт ичида ёш ҳимоячи ўзининг серғайрат ва ишончли ҳаракатлари билан немис клуби раҳбарияти ҳамда мураббийлар штабида илиқ таассурот уйғота олди. Натижада клуб уни жамоада бутунлай олиб қолиш қарорига келди.
Германиянинг нуфузли Bild нашри тарқатган ишончли маълумотларга қараганда, мазкур трансфер келишуви молиявий жиҳатдан ҳам иккала томон учун манфаатли бўлган. Клублар ўртасидаги шартномага кўра, «Манчестер Сити» ўз тарбияланувчисининг трансферидан 5 миллион евродан бироз кўпроқ миқдордаги маблағни ўз ғазнасига қабул қилиб оладиган бўлди.
Жамай Симпсон-Пюзининг Бундеслигадаги илк дебют мавсуми статистикаси ва трансфер тафсилотлари билан қуйидаги жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг ёши ва амплуаси
Майдонга тушган ўйинлари
Олган огоҳлантиришлари (Жарима)
Шартнома амал қилиш муддати
Трансфернинг умумий қиймати
20 ёш, марказий ҳимоячи
11 та учрашув
2 та сариқ, 1 та қизил карточка
2030 йил ёзигача
5 миллион евродан зиёд
Эҳтиросларга бой дебют мавсуми
Ёш бўлишига қарамай, Жамай Германиянинг юқори дивизионида ўзининг қатъиятли характерини намойиш эта олди. У ижарада бўлган даври мобайнида Бундеслига доирасида жами 11 та масъулиятли учрашувда майдонга тушиб, мудофаада фаоллик кўрсатди. Германия футболига хос бўлган шиддатли ва жисмоний курашларга бой ўйинларда инглиз ҳимоячиси майдонда 2 маротаба ҳакамлар томонидан сариқ карточка билан огоҳлантирилган бўлса, бир сафар тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдонни эрта тарк этишга ҳам мажбур бўлган. Бу эса унинг майдонда нақадар эҳтиросларга берилувчи ва муросасиз курашувчи эканидан далолат беради.
Мутахассислар шарҳи: Футбол таҳлилчиларининг фикрига кўра, «Кёлн» клуби келажак учун жуда ақлли сармояни амалга оширди. «Манчестер Сити» мактабини кўрган ҳимоячилар тактик жиҳатдан мукаммал шаклланишади. Симпсон-Пюзи янги мавсумдан бошлаб немис клубининг ҳимоя қўрғонида асосий фигуралардан бирига айланиши кутилмоқда.
Ёш юлдузнинг Германиядаги кейинги фаолияти қандай кечиши ва унинг янги зафарларини катта қизиқиш билан кузатамиз.
Европа яшил майдонларидаги энг иссиқ трансфер хабарлари, Бундеслига янгиликлари ва спорт оламига оид эксклюзив воқеаларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…