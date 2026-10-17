Шальке — Майнц: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Шальке — Майнц учрашуви 17 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Шальке бошланғич таркиби: 1. Кариус Л., 24. Аушиш А., 5. Бекер Т., 10. Жеко Э., 23. Эл-Фаузи С., 17. Гантенбейн А., 8. Госенс Р., 19. Караман К., 25. Катич Н., 4. Куручай Х., 13. Танака С.
Шальке захирадагилари: 20. Адаму Ж., 43. Айхан М., 33. Бекер В., 29. Дина Эбимбе Ж., 7. Хван Хи-Чан, 22. Мюллер К., 6. Шалленберг Р., 38. Возар Л., 39. Вёбер М.
Шальке бош мураббийи: Муслич М.
Майнц бошланғич таркиби: 1. Шволов А., 10. Амири Н., 23. Бекер С., 19. Каси А., 21. да Коста Д., 7. Ли Джэ-Сон, 2. Мвене П., 4. Пош С., 48. Потульски К., 6. Сано К., 9. Тиц П.
Майнц захирадагилари: 3. Грубер Ф., 17. Холлербах Б., 40. Кинциг М., 11. Кёнигсдёрффер Р., 15. Мэлони Л., 5. Мартель Э., 47. Накузола Р., 8. Небель П., 30. Видмер С.
Майнц бош мураббийи: Фишер У.
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