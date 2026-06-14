Мануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушди
Германия миллий жамоаси дарвозабони Мануел Нойер ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидан ўрин олган Кюрасаога қарши учрашувни асосий таркибда бошлади. Шу тариқа, тажрибали посбон фаолиятидаги бешинчи жаҳон чемпионатида иштирок этди.
40 ёшли дарвозабон учун бу мундиал миллий жамоа сафидаги сўнгги йирик турнир бўлиши мумкин. Шунга қарамай, Нойер ҳали ҳам Германия терма жамоаси дарвозасида муҳим фигура сифатида қолмоқда.
Мануел Нойер илк бор 2010 йил Жанубий Африка Республикасида ўтказилган жаҳон чемпионатида иштирок этган. Ўша пайтда у «Шалке» клуби шарафини ҳимоя қиларди. Мазкур турнирдан кейин эса дарвозабон Мюнхеннинг «Бавария» клубига ўтиб, фаолиятида янги босқични бошлаган.
ЖАРдаги мундиалда Нойер Германия терма жамоаси сафида 6 та учрашувда майдонга тушган. Орадан тўрт йил ўтиб, Бразилияда ўтказилган ЖЧ-2014да у фаолиятидаги энг катта ютуқлардан бирига эришди. Германия миллий жамоаси ўша турнирда жаҳон чемпиони бўлган, Нойер эса барча 7 та ўйинда дарвозани қўриқлаган.
Кейинчалик у Россиядаги ЖЧ-2018 ва Қатардаги ЖЧ-2022да ҳам Германия терма жамоаси сафида иштирок этди. Бироқ немислар сўнгги икки мундиалда кутилган натижани кўрсата олмаган ва гуруҳ босқичидан кейин мусобақани тарк этган эди.
Нойер замонавий футбол тарихидаги энг кучли дарвозабонлардан бири сифатида эътироф этилади. У нафақат сейвлари, балки оёқ билан ўйинни бошлаш маҳорати ва “свипер-кипер” услубини янги даражага олиб чиққан посбон сифатида ҳам футбол тарихида ўз ўрнига эга.
Унинг бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушиши Германия футболи учун ҳам, бутун жаҳон футболи учун ҳам муҳим воқеа бўлди. Бундай даражада узоқ йиллар барқарор ўйнаш — осон иш эмас. Нойер эса яна бир бор ўзининг катта саҳна футболчиси эканини исботлади.
…