Мануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушди

·0·Спорт
Мануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушди

Германия миллий жамоаси дарвозабони Мануел Нойер ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидан ўрин олган Кюрасаога қарши учрашувни асосий таркибда бошлади. Шу тариқа, тажрибали посбон фаолиятидаги бешинчи жаҳон чемпионатида иштирок этди.

40 ёшли дарвозабон учун бу мундиал миллий жамоа сафидаги сўнгги йирик турнир бўлиши мумкин. Шунга қарамай, Нойер ҳали ҳам Германия терма жамоаси дарвозасида муҳим фигура сифатида қолмоқда.

Мануел Нойер илк бор 2010 йил Жанубий Африка Республикасида ўтказилган жаҳон чемпионатида иштирок этган. Ўша пайтда у «Шалке» клуби шарафини ҳимоя қиларди. Мазкур турнирдан кейин эса дарвозабон Мюнхеннинг «Бавария» клубига ўтиб, фаолиятида янги босқични бошлаган.

ЖАРдаги мундиалда Нойер Германия терма жамоаси сафида 6 та учрашувда майдонга тушган. Орадан тўрт йил ўтиб, Бразилияда ўтказилган ЖЧ-2014да у фаолиятидаги энг катта ютуқлардан бирига эришди. Германия миллий жамоаси ўша турнирда жаҳон чемпиони бўлган, Нойер эса барча 7 та ўйинда дарвозани қўриқлаган.

Кейинчалик у Россиядаги ЖЧ-2018 ва Қатардаги ЖЧ-2022да ҳам Германия терма жамоаси сафида иштирок этди. Бироқ немислар сўнгги икки мундиалда кутилган натижани кўрсата олмаган ва гуруҳ босқичидан кейин мусобақани тарк этган эди.

Нойер замонавий футбол тарихидаги энг кучли дарвозабонлардан бири сифатида эътироф этилади. У нафақат сейвлари, балки оёқ билан ўйинни бошлаш маҳорати ва “свипер-кипер” услубини янги даражага олиб чиққан посбон сифатида ҳам футбол тарихида ўз ўрнига эга.

Унинг бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушиши Германия футболи учун ҳам, бутун жаҳон футболи учун ҳам муҳим воқеа бўлди. Бундай даражада узоқ йиллар барқарор ўйнаш — осон иш эмас. Нойер эса яна бир бор ўзининг катта саҳна футболчиси эканини исботлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтдиИслом Махачев июль ойида жанг қилишга тайёрлигини айтдиБугун, 17:16«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...«Реал» Марк Кукуреля трансфери бўйича келишувга эришди...Бугун, 17:06«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...«Бавария» Майкл Олисе билан шартномани узайтирмоқчи...Бугун, 16:00Ўзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиЎзбекистон — Колумбия учрашувини Энтони Тейлор бошқарадиБугун, 15:49Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Арсенал нишонидаги Айёуб Боуадди: Марокашлик иқтидор Премер-лигага ўтадими?Бугун, 13:31Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Руслан Пименов: Ўзбекистон терма жамоаси гуруҳдан чиқа олмайди...Бугун, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?