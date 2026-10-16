Айнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матн

·42·Спорт
Айнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Айнтрахт ФранкфуртФК Кёльн учрашуви 16 октябр, 23:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Айнтрахт Франкфурт бошланғич таркиби: 1. Атуболу Н., 3. Брассье Л., 9. Буркардт Й., 8. Шайби Ф., 34. Коллинз Н., 20. Доан Р., 11. Эбнуталиб Я., 27. Гётце М., 4. Кох Р., 26. Косуги К., 25. Оньедика Р.

Айнтрахт Франкфурт захирадагилари: 29. Амаймуни А., 31. Аррхов Л., 15. Асеко-Нкили Н., 2. Баум Э., 22. Чандлер Т., 40. Кауа Сантос, 7. Кнауфф А., 37. Малузе Ж., 42. Узун Д.

Айнтрахт Франкфурт бош мураббийи: Хюттер А.

ФК Кёльн бошланғич таркиби: 1. Швабе М. (капитан), 30. Бюльтер М., 10. Эль Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краусс Т., 24. Лочошвили Л., 37. Майна Л., 2. Шмид Й., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюси Дж., 3. Соса Б.

ФК Кёльн бош мураббийи: Вагнер Р.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
18
Кёльн футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар ҳимоядаги бўшлиқлар очилишини кутишмоқда.
16
Ннамди Коллинз (Айнтрахт Франкфурт) жарима майдончаси ичига ёриб кирди, аммо зарба бериш учун бўш жой топа олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Кёльн дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
16
Айнтрахт Франкфурт майдон марказида жуда яхши назорат ва аниқ паслар билан ўйин кўрсатмоқда.
13
Борна Соса (1. ФК Кёлн) жарима майдончаси ташқарисидан белгиланган жарима зарбасидан тўпни жарима майдони ичига узатди. Узатма яхши чиқди, аммо дарвозабон юқорига сакраб, тўпни ушлаб олди ва ўз маҳоратини намойиш этди.
9
Фарес Шаиби (Айнтрахт Франкфурт) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо ҳимоячилардан бири биринчи бўлиб етиб келиб, боши билан тўпни узоқлаштирди.
9
Жарима майдончаси ичида Фарес Шаиби (Айнтрахт Франкфурт) бўш қолган тўпга эгалик қилди. У дарҳол дарвозанинг чап пастки бурчагига зарба йўллади, аммо Марвин Швабе ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни осонлик билан қайтарди. Айнтрахт Франкфурт бурчак зарбасини амалга оширади.
9
Кёльн ўйинга мослашиб олаётгандек кўринмоқда ва тўпни назорат қилмоқда. Улар ҳужумда янги имкониятлар яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
6
Айнтрахт Франкфурт ажойиб паслар билан ўйин кўрсатмоқда. Улар узун паслар серияси орқали тўпга эгалик қилиш фоизини оширишмоқда ва ҳужум қилиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
5
Фарес Шаиби (Айнтрахт Франкфурт) жарима майдончаси ичидаги шеригини боши билан зарба беришга ундаш учун тўпни узатди, аммо узатма жуда кучли чиқди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Кёльн дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
3
Юнес Эбнуталиб (Айнтрахт Франкфурт) ажойиб узатмани қабул қилиб олгач, зарба беришга қарор қилди. Тўп дарвозанинг марказига пастлаб йўналди, аммо Марвин Швабе қийинчиликсиз тўпни эгаллаб олди.
3
Айнтрахт Франкфурт яхши ҳаракат қилмоқда ва ҳимоячилардан бири вазиятга аралашгунига қадар босимни сақлаб турибди.
1
Биринчи бўлим бошланди.
23:30
Ниҳоят футболчилар майдонга чиқиб келишди! Ўйинни Кёлн жамоаси бошлаб беради.
23:30
Бенжамин Бранд бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли ҳакамлик қилиб, хатоларга йўл қўймасликка ҳаракат қилади.
23:30
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон эълон қилинди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўришингиз мумкин.
23:30
Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз.
Айнтрахт ФранкфуртФК КёльнГермания Бундеслигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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