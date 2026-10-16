Айнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Айнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн учрашуви 16 октябр, 23:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Айнтрахт Франкфурт бошланғич таркиби: 1. Атуболу Н., 3. Брассье Л., 9. Буркардт Й., 8. Шайби Ф., 34. Коллинз Н., 20. Доан Р., 11. Эбнуталиб Я., 27. Гётце М., 4. Кох Р., 26. Косуги К., 25. Оньедика Р.
Айнтрахт Франкфурт захирадагилари: 29. Амаймуни А., 31. Аррхов Л., 15. Асеко-Нкили Н., 2. Баум Э., 22. Чандлер Т., 40. Кауа Сантос, 7. Кнауфф А., 37. Малузе Ж., 42. Узун Д.
Айнтрахт Франкфурт бош мураббийи: Хюттер А.
ФК Кёльн бошланғич таркиби: 1. Швабе М. (капитан), 30. Бюльтер М., 10. Эль Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краусс Т., 24. Лочошвили Л., 37. Майна Л., 2. Шмид Й., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюси Дж., 3. Соса Б.
ФК Кёльн бош мураббийи: Вагнер Р.
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