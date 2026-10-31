Шальке — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн

·1·Спорт
Шальке — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Шальке — РБ Лейпциг учрашуви 31 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Шальке бошланғич таркиби: 1. Кариус Л., 20. Адаму Ж., 24. Аушиш А., 43. Айхан М., 5. Бекер Т., 33. Бекер В., 7. Хван Хи-Чан, 19. Караман К., 25. Катич Н., 4. Куручай Х., 13. Танака С.

Шальке захирадагилари: 29. Дина Эбимбе Ж., 10. Жеко Э., 40. Гаши Э., 11. Ласме Б., 21. Любичич Д., 22. Мюллер К., 35. Ндиайе Ж., 27. Порат Ф., 36. Зибекинг Ж.

Шальке бош мураббийи: Муслич М.

РБ Лейпциг бошланғич таркиби: 26. Вандевоордт М., 6. Банзузи Э., 21. Эль-Айнауи Н., 10. Груда Б., 39. Хенрикс Б., 23. Лукеба К., 7. Нуса А., 4. Орбан В., 22. Раум Д., 20. Райтц Р., 40. Ромуло Кардосо.

РБ Лейпциг захирадагилари: 11. Бакайоко Ж., 17. Баку Р., 14. Баумгартнер К., 35. Финкграфе М., 27. Гомис Т., 2. Коне А., 28. Нкунку К., 1. Нюланд О., 13. Зейвальд Н.

РБ Лейпциг бош мураббийи: Демичелис М.

ШалькеРБ ЛейпцигГермания Бундеслигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФК Кёльн — Шальке: таркиблар ва жонли матнФК Кёльн — Шальке: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:36Шальке — Майнц: таркиблар ва жонли матнШальке — Майнц: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:17РБ Лейпциг — Элверсберг: таркиблар ва жонли матнРБ Лейпциг — Элверсберг: таркиблар ва жонли матн24 октябр 17:20Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:39Мануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушдиМануел Нойер бешинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушди14 июн 22:22Реал Мадрид — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матнРеал Мадрид — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн21 октябр 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози