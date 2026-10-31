Шальке — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Шальке — РБ Лейпциг учрашуви 31 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Шальке бошланғич таркиби: 1. Кариус Л., 20. Адаму Ж., 24. Аушиш А., 43. Айхан М., 5. Бекер Т., 33. Бекер В., 7. Хван Хи-Чан, 19. Караман К., 25. Катич Н., 4. Куручай Х., 13. Танака С.
Шальке захирадагилари: 29. Дина Эбимбе Ж., 10. Жеко Э., 40. Гаши Э., 11. Ласме Б., 21. Любичич Д., 22. Мюллер К., 35. Ндиайе Ж., 27. Порат Ф., 36. Зибекинг Ж.
Шальке бош мураббийи: Муслич М.
РБ Лейпциг бошланғич таркиби: 26. Вандевоордт М., 6. Банзузи Э., 21. Эль-Айнауи Н., 10. Груда Б., 39. Хенрикс Б., 23. Лукеба К., 7. Нуса А., 4. Орбан В., 22. Раум Д., 20. Райтц Р., 40. Ромуло Кардосо.
РБ Лейпциг захирадагилари: 11. Бакайоко Ж., 17. Баку Р., 14. Баумгартнер К., 35. Финкграфе М., 27. Гомис Т., 2. Коне А., 28. Нкунку К., 1. Нюланд О., 13. Зейвальд Н.
РБ Лейпциг бош мураббийи: Демичелис М.
Изоҳлар 0
…