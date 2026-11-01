Унион Берлин — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Унион Берлин — ФК Кёльн учрашуви 1 ноябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Унион Берлин бошланғич таркиби: 1. Рённов Ф., 20. Эбишер М., 9. Буржу Л., 5. Фридрих М., 19. Хаберер Й., 30. Имери К., 8. Хедира Р., 17. Кон Д., 13. Шефер А., 21. Скарке Т., 4. Ван ден Бос З.
Унион Берлин бош мураббийи: Лустринелли М.
ФК Кёльн бошланғич таркиби: 1. Швабе М., 30. Бюльтер М., 10. Эль Мала С., 8. Йоханнессон И., 5. Краусс Т., 37. Майна Л., 23. Окон-Энгстлер П., 2. Шмид Й., 28. Себулонсен С., 22. Симпсон-Пьюси Дж., 3. Соса Б.
ФК Кёльн бош мураббийи: Вагнер Р.
Изоҳлар 0
…