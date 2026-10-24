“Кавана уни ухлатиб қўяди”: Собиқ рақиби Рамазон Темировнинг нокаут бўлишини истаяпти
UFC жангчиси Чарльз Жонсон ўзбекистонлик яккакураш устаси Рамазон Темиров ҳақида шов-шувли ва ҳақоратли баёнотлар билан чиқди.
Америкалик спортчи ўзининг бўлажак жанги арафасида турган собиқ рақибини тақиқланган моддалар (допинг) истеъмол қилганликда очиқчасига айблаб, унинг британиялик Ловен (Лонэ) Кавана билан жангда оғир нокаутга учрашини очиқчасига тилаб қолди.
«Уни фақат гонг қутқариб қолганди»: Жонсоннинг аламли хотиралари
Чарльз Жонсон ва Рамазон Темиров 2024 йилда октагонда тўқнаш келган бўлиб, ўшанда ҳамюртимиз рақибини чиройли нокаутга учратган эди. Бироқ Жонсон бу мағлубиятни ҳалигача ҳазм қила олгани йўқ:
Стероидлар бўйича айблов: «Стероид билан қўлга тушган бу фирибгарга ватандошларидан бошқа ҳеч ким эътибор бермайди», — дея таъкидлади Жонсон;
Ўша жанг ҳақида: «У ўша кечада аслида ўлиб бўлганди, уни фақатгина гонг ва таймер қутқариб қолди. Ҳатто кардио ва чидамлиликни оширувчи стероид таъсирида бўла туриб ҳам раундлар оралиғида зўрға турарди, тик тура олмади», — дея даъво қилди у.
«Қоқилиб тушсин ва нокаут бўлсин»: Кавана билан баҳс олдидан нафрат
Америкалик спортчи Темировнинг эртага бўлиб ўтадиган муҳим тўқнашуви борасида ўз нафратини яшириб ўтирмади:
Қарғишсимон тилаклар: «Умид қиламанки, у қафасга (октагонга) чиқаётганида тошга қоқилиб йиқилади ва Кавана уни даҳшатли нокаут қилиб, ухлатиб қўяди», — деди Жонсон;
Икки йиллик жазо талаби: Чарльзнинг фикрича, ММА оламида рақибдан устун бўлиш мақсадида допинг ва стероидлардан қасддан фойдаланган ҳар қандай жангчига нисбатан камида 2 йиллик қатъий дисквалификация жазоси қўлланиши шарт.
Темиров олдида муҳим синов
Чарльз Жонсоннинг бу кескин ва провокацион чиқишига қарамай, Рамазон Темировнинг бор эътибори эртанги марказий жангга қаратилган.
Ҳамюртимиз мағлубият нималигини билмай келаётган хавфли британиялик рақиби Ловен Каванага қарши октагонга чиқади. Бу жанг дивизион рейтингида янада юқорилаш ва танқидчиларга муносиб жавоб қайтариш учун Темировга ажойиб имконият ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…