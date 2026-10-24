“Кавана уни ухлатиб қўяди”: Собиқ рақиби Рамазон Темировнинг нокаут бўлишини истаяпти

·41·Спорт
“Кавана уни ухлатиб қўяди”: Собиқ рақиби Рамазон Темировнинг нокаут бўлишини истаяпти

UFC жангчиси Чарльз Жонсон ўзбекистонлик яккакураш устаси Рамазон Темиров ҳақида шов-шувли ва ҳақоратли баёнотлар билан чиқди.

Америкалик спортчи ўзининг бўлажак жанги арафасида турган собиқ рақибини тақиқланган моддалар (допинг) истеъмол қилганликда очиқчасига айблаб, унинг британиялик Ловен (Лонэ) Кавана билан жангда оғир нокаутга учрашини очиқчасига тилаб қолди.

«Уни фақат гонг қутқариб қолганди»: Жонсоннинг аламли хотиралари

Чарльз Жонсон ва Рамазон Темиров 2024 йилда октагонда тўқнаш келган бўлиб, ўшанда ҳамюртимиз рақибини чиройли нокаутга учратган эди. Бироқ Жонсон бу мағлубиятни ҳалигача ҳазм қила олгани йўқ:

  • Стероидлар бўйича айблов: «Стероид билан қўлга тушган бу фирибгарга ватандошларидан бошқа ҳеч ким эътибор бермайди», — дея таъкидлади Жонсон;

  • Ўша жанг ҳақида: «У ўша кечада аслида ўлиб бўлганди, уни фақатгина гонг ва таймер қутқариб қолди. Ҳатто кардио ва чидамлиликни оширувчи стероид таъсирида бўла туриб ҳам раундлар оралиғида зўрға турарди, тик тура олмади», — дея даъво қилди у.

«Қоқилиб тушсин ва нокаут бўлсин»: Кавана билан баҳс олдидан нафрат

Америкалик спортчи Темировнинг эртага бўлиб ўтадиган муҳим тўқнашуви борасида ўз нафратини яшириб ўтирмади:

  • Қарғишсимон тилаклар: «Умид қиламанки, у қафасга (октагонга) чиқаётганида тошга қоқилиб йиқилади ва Кавана уни даҳшатли нокаут қилиб, ухлатиб қўяди», — деди Жонсон;

  • Икки йиллик жазо талаби: Чарльзнинг фикрича, ММА оламида рақибдан устун бўлиш мақсадида допинг ва стероидлардан қасддан фойдаланган ҳар қандай жангчига нисбатан камида 2 йиллик қатъий дисквалификация жазоси қўлланиши шарт.

Темиров олдида муҳим синов

Чарльз Жонсоннинг бу кескин ва провокацион чиқишига қарамай, Рамазон Темировнинг бор эътибори эртанги марказий жангга қаратилган.

Ҳамюртимиз мағлубият нималигини билмай келаётган хавфли британиялик рақиби Ловен Каванага қарши октагонга чиқади. Бу жанг дивизион рейтингида янада юқорилаш ва танқидчиларга муносиб жавоб қайтариш учун Темировга ажойиб имконият ҳисобланади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиUFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиКеча 09:37«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди19 сентябр 19:34Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариРамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлари17 август 23:20Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиРамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жанги8 август 11:22Рамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилдиРамазон Темиров Абу-Дабидаги UFC 333 жанги олдидан халққа мурожаат қилди16 август 21:48Рамазон Темиров Абу-Дабида Стив Эрцегни нокаутга учратди (видео)Рамазон Темиров Абу-Дабида Стив Эрцегни нокаутга учратди (видео)25 июл 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди