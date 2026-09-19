«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди

·60·Спорт
«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ramазон Темиров Стив Эрсег устидан қозонган ғалабаси учун 35 минг доллардан ортиқ маблағ сарфлаб, юқори савияли тайёргарликдан ўтган.
  • Ушбу ғалаба уни дунёнинг ТОП-10 рейтингига олиб чиққан ва эндиликда 24 октябр куни Ловен Каванага қарши жангда чемпионликка даъвогарлар тўртлигига кириш имконини беради.
  • Темировнинг кетма-кет кучли рақибларни танлаши унинг чемпионликка бўлган ишончини кўрсатади.

UFC промоушенининг энг тезкор ва томошабоп вазн тоифаларидан бири саналган ўта енгил (flyweight) дивизионида ўзбек яккакурашининг ҳақиқий сенсациясига айланган Рамазон Темиров ўз фаолиятидаги энг катта ғалабасининг парда орти тафсилотларини ошкор қилди. 25 июль куни БААнинг Абу-Даби шаҳридаги муҳташам «Etihad Arena»да кечган шов-шувли UFC турнирида ҳамюртимиз дивизионнинг 2-рақамли жангчиси, собиқ камар даъвогари Стив Эрцегга қарши октагонга чиқиб, биринчи раунднинг ўзидаёқ рақибини даҳшатли техник нокаут билан ер тишлатган эди.

Ушбу ёрқин триумфни ёдга олган Темиров мазкур жангга тайёргарлик кўриш учун 35 минг АҚШ долларидан ортиқ шахсий маблағ сарфлаганини очиқлади. Юқори савияли спарринг-ҳамкорлар, хорижий мураббийлар штаби, махсус тиббий ва тикланиш лагерларига йўналтирилган ушбу йирик сармоя якунда ўзини юз фоиз оқлади ва ўзбек жангчисини дунёнинг ТОП-10 рейтингига олиб чиқди. Темиров эндиликда ушбу шиддатни тўхтатмоқчи эмас: 24 октябрь куни яна ўша бахтли Абу-Даби октагонида у англиялик мағлубиятсиз ва кучли нокаутчи Ловен Каванага қарши янги синовга киришади.

Хўш, 35 минг долларлик лагерь Эрцегни синдиришда қандай рол ўйнади, Ловен Кавана услуби Темиров учун қанчалик ноқулай ва 24 октябрдаги ушбу даҳшатли тўқнашув Рамазонни чемпионлик камарига қанчалик яқинлаштиради?

«35 000 долларлик инвестиция ва 1-раундлик триумф»: Эрцег қандай синдирилди?

Рамазон Темировнинг собиқ камар даъвогари Стив Эрцег устидан қозонган ғалабаси рақамларда:

  • Молиявий ва жисмоний инвестиция: Жанг лагери учун 35 минг доллардан ортиқ маблағ ажратилиб, энг элита даражадаги машғулот тизими йўлга қўйилди;

  • Биринчи раунддаги қаҳрамонлик: 25 июль куни Абу-Дабида ўтказилган жангда австралиялик собиқ даъвогар Темировнинг илк босими ва оғир серияли зарбаларига дош бера олмади;

  • Элита лигадаги тан олиниш: Мазкур нокаут Рамазон Темировни дивизионнинг энг хавфли нокаутчилари ва келгуси чемпионлик даъвогарлари рўйхатига киритди;

  • Тактик режанинг бенуқсонлиги: Масофани тўғри танлаш ва қарши ҳужумда рақибнинг очиқ қолган жағини аниқ нишонга олиш ғалаба калити бўлди.

«24 октябрь: Англиянинг хавфли жангчиси қаршисида»: Ловен Кавана синови

Келгуси рақиб ва Абу-Дабидаги янги оқшом тафсилотлари:

  • Рақиб мақоми: Англиялик Ловен Кавана (Lone'er Kavanagh) ўз дивизионининг энг тезкор зарбага ва кучли динамикага эга истеъдодларидан бири ҳисобланади;

  • Жанг санаси ва манзили: 24 октябрь, БАА, Абу-Даби шаҳри, «Etihad Arena» — мусобақа марказий карди доирасида кечади;

  • Тўқнашув қиймати: Бу баҳсда қозонилган навбатдаги ғалаба Темировга расмий равишда чемпионликка даъвогарлар тўртлигига кириш имкониятини очиб беради;

  • Октагондаги иккинчи уй: Абу-Даби ареналари ва у ердаги минглаб ўзбек мухлисларининг олқиши Темиров учун яна бир бор қўшимча куч манбаи бўлади.

Спорт таҳлили: Замонавий ММАда молиявий лагерларнинг аҳамияти

Мутахассислар ва мураббийлар хулосаси:

  • Элита тайёргарлик нархи: Замонавий UFC даражасидаги ғалабалар фақатгина истеъдод эмас, балки юқори малакали нутрициологлар, кураш мураббийлари ва қимматбаҳо машғулот спарринглари эвазига келади;

  • Стильлар жанги: Ловен Каванага қарши жангда Темировдан янада юқори темп ва оёқ ҳаракатларини назорат қилиш талаб этилади, чунки британиялик жангчи қарши ҳужумларда ўта хавфли;

  • Ўзбекистон ММАсининг янги чўққиси: Рамазон Темировнинг кетма-кет гранд рақибларни танлаши ва жанглардан қочмаслиги унинг камарга бўлган ишончи қатъий эканини кўрсатмоқда.

Рамазон Темировнинг Стив Эрцег устидан қозонган ёрқин нокаути ва навбатдаги қийин жангга бўлган жиддий муносабати ўзбек яккакураш усталарининг дунёдаги энг юқори элита билан бемалол рақобатлаша олишини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Рамазон Темиров 24 октябрь куни Абу-Дабида Ловен Каванани ҳам Эрцег каби муддатидан олдин нокаутга учрата оладими ёки инглиз жангчиси баҳсни ҳакамлар қароригача олиб борадими? Ҳамюртимизнинг тез орада UFC чемпионлик камари учун октагонга кўтарилишига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортчисининг октагондаги ушбу қайноқ юриши шарҳини барча яккакураш ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Рамазон ТемировUFCEtihad ArenaЛовен Кавана
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролМоуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролБугун, 20:20«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмадиБугун, 20:11Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиФламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиБугун, 20:04Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Бугун, 20:01Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Бугун, 18:10Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиДиего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиБугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг