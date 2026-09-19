«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ramазон Темиров Стив Эрсег устидан қозонган ғалабаси учун 35 минг доллардан ортиқ маблағ сарфлаб, юқори савияли тайёргарликдан ўтган.
- Ушбу ғалаба уни дунёнинг ТОП-10 рейтингига олиб чиққан ва эндиликда 24 октябр куни Ловен Каванага қарши жангда чемпионликка даъвогарлар тўртлигига кириш имконини беради.
- Темировнинг кетма-кет кучли рақибларни танлаши унинг чемпионликка бўлган ишончини кўрсатади.
UFC промоушенининг энг тезкор ва томошабоп вазн тоифаларидан бири саналган ўта енгил (flyweight) дивизионида ўзбек яккакурашининг ҳақиқий сенсациясига айланган Рамазон Темиров ўз фаолиятидаги энг катта ғалабасининг парда орти тафсилотларини ошкор қилди. 25 июль куни БААнинг Абу-Даби шаҳридаги муҳташам «Etihad Arena»да кечган шов-шувли UFC турнирида ҳамюртимиз дивизионнинг 2-рақамли жангчиси, собиқ камар даъвогари Стив Эрцегга қарши октагонга чиқиб, биринчи раунднинг ўзидаёқ рақибини даҳшатли техник нокаут билан ер тишлатган эди.
Ушбу ёрқин триумфни ёдга олган Темиров мазкур жангга тайёргарлик кўриш учун 35 минг АҚШ долларидан ортиқ шахсий маблағ сарфлаганини очиқлади. Юқори савияли спарринг-ҳамкорлар, хорижий мураббийлар штаби, махсус тиббий ва тикланиш лагерларига йўналтирилган ушбу йирик сармоя якунда ўзини юз фоиз оқлади ва ўзбек жангчисини дунёнинг ТОП-10 рейтингига олиб чиқди. Темиров эндиликда ушбу шиддатни тўхтатмоқчи эмас: 24 октябрь куни яна ўша бахтли Абу-Даби октагонида у англиялик мағлубиятсиз ва кучли нокаутчи Ловен Каванага қарши янги синовга киришади.
Хўш, 35 минг долларлик лагерь Эрцегни синдиришда қандай рол ўйнади, Ловен Кавана услуби Темиров учун қанчалик ноқулай ва 24 октябрдаги ушбу даҳшатли тўқнашув Рамазонни чемпионлик камарига қанчалик яқинлаштиради?
«35 000 долларлик инвестиция ва 1-раундлик триумф»: Эрцег қандай синдирилди?
Рамазон Темировнинг собиқ камар даъвогари Стив Эрцег устидан қозонган ғалабаси рақамларда:
Молиявий ва жисмоний инвестиция: Жанг лагери учун 35 минг доллардан ортиқ маблағ ажратилиб, энг элита даражадаги машғулот тизими йўлга қўйилди;
Биринчи раунддаги қаҳрамонлик: 25 июль куни Абу-Дабида ўтказилган жангда австралиялик собиқ даъвогар Темировнинг илк босими ва оғир серияли зарбаларига дош бера олмади;
Элита лигадаги тан олиниш: Мазкур нокаут Рамазон Темировни дивизионнинг энг хавфли нокаутчилари ва келгуси чемпионлик даъвогарлари рўйхатига киритди;
Тактик режанинг бенуқсонлиги: Масофани тўғри танлаш ва қарши ҳужумда рақибнинг очиқ қолган жағини аниқ нишонга олиш ғалаба калити бўлди.
«24 октябрь: Англиянинг хавфли жангчиси қаршисида»: Ловен Кавана синови
Келгуси рақиб ва Абу-Дабидаги янги оқшом тафсилотлари:
Рақиб мақоми: Англиялик Ловен Кавана (Lone'er Kavanagh) ўз дивизионининг энг тезкор зарбага ва кучли динамикага эга истеъдодларидан бири ҳисобланади;
Жанг санаси ва манзили: 24 октябрь, БАА, Абу-Даби шаҳри, «Etihad Arena» — мусобақа марказий карди доирасида кечади;
Тўқнашув қиймати: Бу баҳсда қозонилган навбатдаги ғалаба Темировга расмий равишда чемпионликка даъвогарлар тўртлигига кириш имкониятини очиб беради;
Октагондаги иккинчи уй: Абу-Даби ареналари ва у ердаги минглаб ўзбек мухлисларининг олқиши Темиров учун яна бир бор қўшимча куч манбаи бўлади.
Спорт таҳлили: Замонавий ММАда молиявий лагерларнинг аҳамияти
Мутахассислар ва мураббийлар хулосаси:
Элита тайёргарлик нархи: Замонавий UFC даражасидаги ғалабалар фақатгина истеъдод эмас, балки юқори малакали нутрициологлар, кураш мураббийлари ва қимматбаҳо машғулот спарринглари эвазига келади;
Стильлар жанги: Ловен Каванага қарши жангда Темировдан янада юқори темп ва оёқ ҳаракатларини назорат қилиш талаб этилади, чунки британиялик жангчи қарши ҳужумларда ўта хавфли;
Ўзбекистон ММАсининг янги чўққиси: Рамазон Темировнинг кетма-кет гранд рақибларни танлаши ва жанглардан қочмаслиги унинг камарга бўлган ишончи қатъий эканини кўрсатмоқда.
Рамазон Темировнинг Стив Эрцег устидан қозонган ёрқин нокаути ва навбатдаги қийин жангга бўлган жиддий муносабати ўзбек яккакураш усталарининг дунёдаги энг юқори элита билан бемалол рақобатлаша олишини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Рамазон Темиров 24 октябрь куни Абу-Дабида Ловен Каванани ҳам Эрцег каби муддатидан олдин нокаутга учрата оладими ёки инглиз жангчиси баҳсни ҳакамлар қароригача олиб борадими? Ҳамюртимизнинг тез орада UFC чемпионлик камари учун октагонга кўтарилишига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спортчисининг октагондаги ушбу қайноқ юриши шарҳини барча яккакураш ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…