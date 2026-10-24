Рамазон Темировнинг Абу-Дабидаги Лоне Каванага қарши жанги қайси вақтда бошланади?

·44·Спорт
Рамазон Темировнинг Абу-Дабидаги Лоне Каванага қарши жанги қайси вақтда бошланади?

Бугун, 24 октябрь куни БАА пойтахти Абу-Даби шаҳрида ўтказилаётган нуфузли UFC 333 мусобақасида ўзбекистонлик яккакураш устаси Рамазон Темиров ўзининг муҳим беллашувини ўтказади.

Ўта енгил вазн тоифасида рейтингда юқорилаш учун курашаётган Темиров мазкур турнир доирасида хавфли британиялик жангчи Лоне Каванага қарши баҳс олиб боради.

Жанг қачон бошланади ва қаерда жонли эфирда кўриш мумкин?

Миллионлаб ўзбек спорт ихлосмандлари кутаётган мазкур қарама-қаршиликнинг бошланиш вақти ва трансляция тафсилотлари қуйидагича:

  • Аниқ бошланиш вақти: Рамазон Темиров ва Лоне Кавана ўртасидаги тўқнашув Тошкент вақти билан 25 октябрга ўтар кечаси, тахминан соат 00:15 да старт олиши кутилмоқда;

  • Тўғридан-тўғри эфир: Оқшомнинг ушбу шиддатли баҳсини юртимиз мухлислари Setanta Uzbekistan платформаси орқали жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.

Жангчиларнинг рекордлари ва статистикаси

Ҳар икки спортчи ҳам профессионал ММА ареналарида салмоқли тажриба тўплаган бўлиб, октагондаги кўрсаткичлари юқори темпдан далолат беради:

  • Рамазон Темиров: Фаолияти давомида жами 23 та жанг ўтказиб, 20 та ғалаба ва атиги 3 та мағлубият қайд этган. Унинг портловчи тезлиги ва кучли зарбалари рақиблар учун ҳамиша жиддий хавф туғдириб келган;

  • Лоне Кавана: Британиялик жангчи ҳисобида эса 12 та учрашувдан 10 та ғалаба ва 2 та мағлубият мавжуд.

Мазкур ғалаба ҳамюртимизга дивизион топ-жангчилари сафига янада чуқурроқ кириб бориш ва титул пойгасига яқинлашиш учун стратегик имконият яратади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди19 сентябр 19:34“Кавана уни ухлатиб қўяди”: Собиқ рақиби Рамазон Темировнинг нокаут бўлишини истаяпти“Кавана уни ухлатиб қўяди”: Собиқ рақиби Рамазон Темировнинг нокаут бўлишини истаяптиБугун 18:12UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиUFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиКеча 09:37Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариРамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлари17 август 23:20Рамазон Темиров Абу-Дабида Стив Эрцегни нокаутга учратди (видео)Рамазон Темиров Абу-Дабида Стив Эрцегни нокаутга учратди (видео)25 июл 23:58Рамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жангиРамазон Темиров Токиода укаси Азизбек бурчагида: мақсад — титул жанги8 август 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди