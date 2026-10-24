Рамазон Темировнинг Абу-Дабидаги Лоне Каванага қарши жанги қайси вақтда бошланади?
Бугун, 24 октябрь куни БАА пойтахти Абу-Даби шаҳрида ўтказилаётган нуфузли UFC 333 мусобақасида ўзбекистонлик яккакураш устаси Рамазон Темиров ўзининг муҳим беллашувини ўтказади.
Ўта енгил вазн тоифасида рейтингда юқорилаш учун курашаётган Темиров мазкур турнир доирасида хавфли британиялик жангчи Лоне Каванага қарши баҳс олиб боради.
Жанг қачон бошланади ва қаерда жонли эфирда кўриш мумкин?
Миллионлаб ўзбек спорт ихлосмандлари кутаётган мазкур қарама-қаршиликнинг бошланиш вақти ва трансляция тафсилотлари қуйидагича:
Аниқ бошланиш вақти: Рамазон Темиров ва Лоне Кавана ўртасидаги тўқнашув Тошкент вақти билан 25 октябрга ўтар кечаси, тахминан соат 00:15 да старт олиши кутилмоқда;
Тўғридан-тўғри эфир: Оқшомнинг ушбу шиддатли баҳсини юртимиз мухлислари Setanta Uzbekistan платформаси орқали жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.
Жангчиларнинг рекордлари ва статистикаси
Ҳар икки спортчи ҳам профессионал ММА ареналарида салмоқли тажриба тўплаган бўлиб, октагондаги кўрсаткичлари юқори темпдан далолат беради:
Рамазон Темиров: Фаолияти давомида жами 23 та жанг ўтказиб, 20 та ғалаба ва атиги 3 та мағлубият қайд этган. Унинг портловчи тезлиги ва кучли зарбалари рақиблар учун ҳамиша жиддий хавф туғдириб келган;
Лоне Кавана: Британиялик жангчи ҳисобида эса 12 та учрашувдан 10 та ғалаба ва 2 та мағлубият мавжуд.
Мазкур ғалаба ҳамюртимизга дивизион топ-жангчилари сафига янада чуқурроқ кириб бориш ва титул пойгасига яқинлашиш учун стратегик имконият яратади.
Изоҳлар 0
…