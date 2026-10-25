Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учради

·84·Спорт
Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абу-Дабида ўтган UFC 333 турнирида ўзбекистонлик Ramазон Темиров британиялик Лоне Каванага қарши жангда техник нокаут эвазига мағлуб бўлди.
  • Дастлабки раунддаёқ рақибининг кучли зарбалари остида қолган Темиров учун бу профессионал фаолиятидаги тўртинчи мағлубият бўлди.
  • 6-ўринда турган Кавана ушбу ғалаба орқали ўз мавқеини мустаҳкамлаган бўлса, 7-ўриндаги Темиров ҳисобида 20 та ғалаба сақланиб қолди.

БААнинг Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтаётган нуфузли UFC 333 турнирида ўзбекистонлик яккакураш ихлосмандлари учун кутилмаган нохуш натижа қайд этилди.

Ўта енгил вазн тоифасида дивизионнинг энг ёрқин вакилларидан бири сифатида эътироф этилаётган Рамазон Темиров рейтингда ўзидан бир поғона юқорида турган хавфли британиялик спортчи Лоне Каванага қарши октагонга кўтарилди.

1-раунддаги тезкор ечим ва техник нокаут

Миллионлаб мухлислар катта интиқлик билан кутган қарама-қаршилик дастлабки дақиқалардан бошлаб кескин шиддат билан старт олди:

  • Ҳал қилувчи лаҳза: Ҳар икки жангчи очиқ ва агрессив ҳужумларга таянган бўлса-да, британиялик Кавананинг аниқ ва кучли зарбалари вазиятни ўз фойдасига оғдирди;

  • Муддатидан аввал тўхтатилган баҳс: Британиялик жангчининг кетма-кет босимларидан сўнг рефери аралашишга мажбур бўлди ва тўқнашув 1-раунднинг ўзидаёқ Лоне Кавана фойдасига техник нокаут (TKO) билан якунланди;

  • Тўртинчи мағлубият: Ушбу натижа ҳамюртимизнинг профессионал ММА фаолиятидаги тўртинчи мағлубиятига айланди. Темиров ҳисобида 20 та ғалаба сақланиб қолмоқда.

Топ-10 рейтингидаги ўзгаришлар

Мазкур жанг ҳар иккала спортчининг UFC дивизионидаги келажаги ва чемпионлик пойгаси учун улкан стратегик аҳамиятга эга эди:

  • Жанг олдидан ҳолат: Октагонга чиқиш арафасида Лоне Кавана вазн рейтингининг 6-поғонасида, Рамазон Темиров эса 7-ўринда қайд этилган эди;

  • Кавананинг ютуғи: Британиялик жангчи фаолиятидаги 11-ғалабасини тантана қилиб, дивизионнинг кучли бешлиги сари дадил қадам ташлади;

  • Темировнинг кейинги қадами: Оғир мағлубиятга қарамай, Рамазоннинг зарба кучи ва фаолиятидаги 20 та ғалабаси унинг ҳали ҳам вазннинг энг хавфли жангчиларидан бири эканини кўрсатади, аммо эндиликда спортчига хатолар устида жиддий ишлаш талаб этилади.

Рамазон ТемировUFC 333Лоне КаванаММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)Бугун 09:11Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Бугун 08:16UFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларUFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларКеча 17:11UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирдиUFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирди23 октябр 09:37Пётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолдиПётр Ян Абу-Дабида Мераб Двалишвилини мағлуб этиб, чемпионлик камарини сақлаб қолдиБугун 08:11Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...11 сентябр 09:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди