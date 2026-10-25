Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Дабида ўтган UFC 333 турнирида ўзбекистонлик Ramазон Темиров британиялик Лоне Каванага қарши жангда техник нокаут эвазига мағлуб бўлди.
- Дастлабки раунддаёқ рақибининг кучли зарбалари остида қолган Темиров учун бу профессионал фаолиятидаги тўртинчи мағлубият бўлди.
- 6-ўринда турган Кавана ушбу ғалаба орқали ўз мавқеини мустаҳкамлаган бўлса, 7-ўриндаги Темиров ҳисобида 20 та ғалаба сақланиб қолди.
БААнинг Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтаётган нуфузли UFC 333 турнирида ўзбекистонлик яккакураш ихлосмандлари учун кутилмаган нохуш натижа қайд этилди.
Ўта енгил вазн тоифасида дивизионнинг энг ёрқин вакилларидан бири сифатида эътироф этилаётган Рамазон Темиров рейтингда ўзидан бир поғона юқорида турган хавфли британиялик спортчи Лоне Каванага қарши октагонга кўтарилди.
1-раунддаги тезкор ечим ва техник нокаут
Миллионлаб мухлислар катта интиқлик билан кутган қарама-қаршилик дастлабки дақиқалардан бошлаб кескин шиддат билан старт олди:
Ҳал қилувчи лаҳза: Ҳар икки жангчи очиқ ва агрессив ҳужумларга таянган бўлса-да, британиялик Кавананинг аниқ ва кучли зарбалари вазиятни ўз фойдасига оғдирди;
Муддатидан аввал тўхтатилган баҳс: Британиялик жангчининг кетма-кет босимларидан сўнг рефери аралашишга мажбур бўлди ва тўқнашув 1-раунднинг ўзидаёқ Лоне Кавана фойдасига техник нокаут (TKO) билан якунланди;
Тўртинчи мағлубият: Ушбу натижа ҳамюртимизнинг профессионал ММА фаолиятидаги тўртинчи мағлубиятига айланди. Темиров ҳисобида 20 та ғалаба сақланиб қолмоқда.
Топ-10 рейтингидаги ўзгаришлар
Мазкур жанг ҳар иккала спортчининг UFC дивизионидаги келажаги ва чемпионлик пойгаси учун улкан стратегик аҳамиятга эга эди:
Жанг олдидан ҳолат: Октагонга чиқиш арафасида Лоне Кавана вазн рейтингининг 6-поғонасида, Рамазон Темиров эса 7-ўринда қайд этилган эди;
Кавананинг ютуғи: Британиялик жангчи фаолиятидаги 11-ғалабасини тантана қилиб, дивизионнинг кучли бешлиги сари дадил қадам ташлади;
Темировнинг кейинги қадами: Оғир мағлубиятга қарамай, Рамазоннинг зарба кучи ва фаолиятидаги 20 та ғалабаси унинг ҳали ҳам вазннинг энг хавфли жангчиларидан бири эканини кўрсатади, аммо эндиликда спортчига хатолар устида жиддий ишлаш талаб этилади.
Изоҳлар 0
…