UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирди

·52·Спорт
UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик жангчи Ramазон Темиров Абу-Дабида ўтказиладиган «UFC 333» турнири доирасида англиялик Лонер Каванага қарши октагонга кўтарилади.
  • Британиялик спортчи ҳамюртимизнинг 13 та жангни биринчи раунддаёқ нокаут билан якунлаганини юқори баҳолаб, унинг кучли зарбалари ва ҳужумкор услубига алоҳида урғу берди.

Аралаш жанг санъати (MMA) бўйича энг нуфузли промоушен ҳисобланган UFC турнирларида ёрқин ғалабалари билан мухлислар эътиборини қозониб келаётган ўзбекистонлик спортчи Рамазон Темиров навбатдаги муҳим синов олдида турибди.

Ҳамюртимиз Абу-Даби шаҳрида ўтказиладиган «UFC 333» турнири доирасида англиялик номдор жангчи Лонер Каванага қарши октагонга кўтарилади. Ушбу жанг олдидан британиялик спортчи ўзбек жангчисининг маҳорати, зарба қудрати ва унинг хавфли томонларини алоҳида эътироф этди.

«13 та биринчи раунд нокаути — бу ҳақиқий даража»

Лонер Кавана Рамазон Темировнинг рекордлари ва октагондаги тажовузкор ҳаракатларига юқори баҳо берди:

  • Рақибдан ҳайрат: «Рамазон Темировнинг жанглари менда жуда кучли таассурот қолдирди. Ўз карьерасидаги 13 та жангни илк раунддаёқ муддатидан олдин якунлаш — бу чинакам ҳайратланарли ва ажойиб натижа;

  • Шоу кафолати: Бу беллашув чиндан ҳам юқори савияда ўтади, деб ўйлайман. Биз мухлислар учун томоша қилишга арзийдиган чинакам қизиқарли ва шиддатли жанг тақдим этамиз», — деди инглиз жангчиси.

Кавана Темировнинг кучли томонларини аниқлади

Британиялик жангчи Темировнинг ўзига хос жанг услубига урғу бериб, унга қарши тайёргарлик муҳимлигини таъкидлади:

  • Зарба кучи ва масофа: «У жуда кучли ва оғир зарба берадиган нокаутчи жангчилар тоифасига киради;

  • Ҳужумкор услуб: Рамазон доимо олдинга интилиб ҳаракатланишни, рақибига максимал даражада яқинлашиб, кескин зарбалар ёғдиришни яхши кўради. Мен бунга тўлиқ тайёр бўлишим керак», — дея ўз муносабатини якунлади Кавана.

Тезкор якун ва муросасиз муштлашувларни хуш кўрувчи ҳар икки спортчи ўртасидаги тўқнашув «UFC 333» кардининг энг томошабоп ва динамик баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Рамазон ТемировUFC 333Лонер КаванаMMA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақидаБугун 09:49UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?UFC 333 арафасида катта баёнот: Пётр Ян ва Мераб Двалишвили жангида ким устун келади?Кеча 22:56Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...Хамзат Чимаев учта катта чемпионлик жангига башорат берди...15 сентябр 08:23Мераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот бердиМераб Двалишвили ашаддий рақибининг мағлубияти ҳақида шов-шувли баёнот берди15 сентябр 08:10Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...Ислам Махачев Пётр Ян ва Евлоевнинг UFC 333’даги тақдирини башорат қилди...11 сентябр 09:17Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиЖастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилди11 сентябр 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди