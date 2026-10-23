UFC 333 да оловли тўқнашув: Лонер Кавана ўзбек нокаутчисига қарши жанг ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик жангчи Ramазон Темиров Абу-Дабида ўтказиладиган «UFC 333» турнири доирасида англиялик Лонер Каванага қарши октагонга кўтарилади.
- Британиялик спортчи ҳамюртимизнинг 13 та жангни биринчи раунддаёқ нокаут билан якунлаганини юқори баҳолаб, унинг кучли зарбалари ва ҳужумкор услубига алоҳида урғу берди.
Аралаш жанг санъати (MMA) бўйича энг нуфузли промоушен ҳисобланган UFC турнирларида ёрқин ғалабалари билан мухлислар эътиборини қозониб келаётган ўзбекистонлик спортчи Рамазон Темиров навбатдаги муҳим синов олдида турибди.
Ҳамюртимиз Абу-Даби шаҳрида ўтказиладиган «UFC 333» турнири доирасида англиялик номдор жангчи Лонер Каванага қарши октагонга кўтарилади. Ушбу жанг олдидан британиялик спортчи ўзбек жангчисининг маҳорати, зарба қудрати ва унинг хавфли томонларини алоҳида эътироф этди.
«13 та биринчи раунд нокаути — бу ҳақиқий даража»
Лонер Кавана Рамазон Темировнинг рекордлари ва октагондаги тажовузкор ҳаракатларига юқори баҳо берди:
Рақибдан ҳайрат: «Рамазон Темировнинг жанглари менда жуда кучли таассурот қолдирди. Ўз карьерасидаги 13 та жангни илк раунддаёқ муддатидан олдин якунлаш — бу чинакам ҳайратланарли ва ажойиб натижа;
Шоу кафолати: Бу беллашув чиндан ҳам юқори савияда ўтади, деб ўйлайман. Биз мухлислар учун томоша қилишга арзийдиган чинакам қизиқарли ва шиддатли жанг тақдим этамиз», — деди инглиз жангчиси.
Кавана Темировнинг кучли томонларини аниқлади
Британиялик жангчи Темировнинг ўзига хос жанг услубига урғу бериб, унга қарши тайёргарлик муҳимлигини таъкидлади:
Зарба кучи ва масофа: «У жуда кучли ва оғир зарба берадиган нокаутчи жангчилар тоифасига киради;
Ҳужумкор услуб: Рамазон доимо олдинга интилиб ҳаракатланишни, рақибига максимал даражада яқинлашиб, кескин зарбалар ёғдиришни яхши кўради. Мен бунга тўлиқ тайёр бўлишим керак», — дея ўз муносабатини якунлади Кавана.
Тезкор якун ва муросасиз муштлашувларни хуш кўрувчи ҳар икки спортчи ўртасидаги тўқнашув «UFC 333» кардининг энг томошабоп ва динамик баҳсларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…