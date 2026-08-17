Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлари

·11·Спорт
Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлари
Қисқача

Ramазон Темиров 24 октябр куни Абу-Даби шаҳрида ўтказиладиган UFC 333 турнирида Англия вакили Лоне Каванага қарши жанг қилади. 7-ўриндаги Темиров UFCдаги ғалабали сериясини 3–0 га, умумий профессионал рекордини 20–3 га етказган, 6-ўриндаги Каванинг рекорди эса 10–2. Темировнинг 20 та ғалабасидан 12 таси нокаут ёки ТКО, Кавана эса жанг бошига ўртача 4,13 та аниқ зарба йўллайди ва тейкдаунлардан 82% ҳимояланади.

Ўзбекистонлик ММА жангчиси Рамазон Темиров фаолиятидаги энг жиддий ва масъулиятли баҳсга яқинлашмоқда. 24 октябрь куни Абу-Даби шаҳрида ташкил этиладиган UFC 333 турнири доирасида ҳамюртимиз Англия вакили Лоне Каванага қарши октагонга кўтарилади.

Мазкур жанг шунчаки рейтинг очколари учун кураш эмас — бу ўта енгил вазн дивизионида чемпионлик камари пойгасига қўшилиш ҳуқуқини берувчи ҳал қилувчи стратегик тўқнашувдир.

7-ўриндаги Темиров ва 6-ўриндаги Кавана: Тўқнашув олдидан рақамлар

Стив Эрцегни биринчи раунднинг ўзида (4 дақиқа 21 сонияда) даҳшатли нокаутга учратган Рамазон Темиров UFCдаги ғалабали сериясини 3–0 га, умумий профессионал кўрсаткичини эса 20–3 га етказиб, расмий рейтингда 7-поғонага кўтарилди.

Унинг рақиби Лоне Кавана эса рейтингда бир поғона юқорида — 6-ўринда бормоқда (рекорди 10–2). Жорий йилнинг февралида икки карра собиқ UFC чемпиони Брэндон Моренони мағлуб этган Кавана сўнгги жангида Брендон Ройвалга имкониятни бой берган ва энди ўзини қайта исботлашга интилмоқда.

Услублар тўқнашуви: Темировнинг нокаут кучи ва Кавананинг совуққон техникаси

Жанг икки хил фалсафа ва тактиканинг қарама-қаршилигига айланади:

  • Темировнинг асосий қуроли — тинимсиз босим: Рамазон жангнинг дастлабки сониялариданоқ рақибни қафас томон сиқиб, шиддатли зарбалар сериясини уюштиради. Профессионал фаолиятидаги 20 та ғалабанинг 12 таси нокаут/ТКО, 1 таси сабмишн билан якунланган. Энг хавфли жиҳати — у 11 та жангни 1-раунддаёқ муддатидан олдин тугатган;

  • Кавананинг ҳимоя ва масофа назорати: Англиялик жангчи жанг бошига ўртача 4,13 та аниқ зарба йўллайди, зарбалардан ҳимояланиш кўрсаткичи 53%, тейкдаундан ҳимояси эса 82% ни ташкил этади. У Морено билан жанг қилгандек босим остида саросимага тушмайди ва тактик курашда кучли ҳисобланади.

Жанг сценарийси: 1-раунднинг ҳал қилувчи роли

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу беллашув тақдири стартдаги темпга бевосита боғлиқ:

  • Тезкор нокаут сценарийси: Агар Темиров илк раунддаёқ ўз босимини ўтказиб, оғир зарбаларини нишонга етказса, жанг муддатидан олдин ўзбекистонлик спортчининг фойдасига якунланиши мумкин;

  • Узоқ давом этувчи тактик жанг: Агар Кавана илк раунддаги кучли босимни нейтраллаштириб, баҳсни 2 ва 3-раундларгача чўза олса, масофани сақлаган ҳолда очколар ҳисобида устунлик қилишга уринади. Шу сабабли Темиров учун ҳужум комбинацияларини хилма-хил қилиш муҳим аҳамиятга эга.

UFC 333 доирасидаги ушбу баҳсда ғалаба қозониш Рамазон Темировни дивизионнинг мутлақ чемпионлик даъвогарлари триосига олиб чиқади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Бугун, 23:08Ўзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаЎзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаБугун, 22:54Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиЧемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиБугун, 22:44Джон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакДжон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакБугун, 22:32Анан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиАнан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиБугун, 22:19Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиХамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиБугун, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди