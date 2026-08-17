Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлари
Ramазон Темиров 24 октябр куни Абу-Даби шаҳрида ўтказиладиган UFC 333 турнирида Англия вакили Лоне Каванага қарши жанг қилади. 7-ўриндаги Темиров UFCдаги ғалабали сериясини 3–0 га, умумий профессионал рекордини 20–3 га етказган, 6-ўриндаги Каванинг рекорди эса 10–2. Темировнинг 20 та ғалабасидан 12 таси нокаут ёки ТКО, Кавана эса жанг бошига ўртача 4,13 та аниқ зарба йўллайди ва тейкдаунлардан 82% ҳимояланади.
Ўзбекистонлик ММА жангчиси Рамазон Темиров фаолиятидаги энг жиддий ва масъулиятли баҳсга яқинлашмоқда. 24 октябрь куни Абу-Даби шаҳрида ташкил этиладиган UFC 333 турнири доирасида ҳамюртимиз Англия вакили Лоне Каванага қарши октагонга кўтарилади.
Мазкур жанг шунчаки рейтинг очколари учун кураш эмас — бу ўта енгил вазн дивизионида чемпионлик камари пойгасига қўшилиш ҳуқуқини берувчи ҳал қилувчи стратегик тўқнашувдир.
7-ўриндаги Темиров ва 6-ўриндаги Кавана: Тўқнашув олдидан рақамлар
Стив Эрцегни биринчи раунднинг ўзида (4 дақиқа 21 сонияда) даҳшатли нокаутга учратган Рамазон Темиров UFCдаги ғалабали сериясини 3–0 га, умумий профессионал кўрсаткичини эса 20–3 га етказиб, расмий рейтингда 7-поғонага кўтарилди.
Унинг рақиби Лоне Кавана эса рейтингда бир поғона юқорида — 6-ўринда бормоқда (рекорди 10–2). Жорий йилнинг февралида икки карра собиқ UFC чемпиони Брэндон Моренони мағлуб этган Кавана сўнгги жангида Брендон Ройвалга имкониятни бой берган ва энди ўзини қайта исботлашга интилмоқда.
Услублар тўқнашуви: Темировнинг нокаут кучи ва Кавананинг совуққон техникаси
Жанг икки хил фалсафа ва тактиканинг қарама-қаршилигига айланади:
Темировнинг асосий қуроли — тинимсиз босим: Рамазон жангнинг дастлабки сониялариданоқ рақибни қафас томон сиқиб, шиддатли зарбалар сериясини уюштиради. Профессионал фаолиятидаги 20 та ғалабанинг 12 таси нокаут/ТКО, 1 таси сабмишн билан якунланган. Энг хавфли жиҳати — у 11 та жангни 1-раунддаёқ муддатидан олдин тугатган;
Кавананинг ҳимоя ва масофа назорати: Англиялик жангчи жанг бошига ўртача 4,13 та аниқ зарба йўллайди, зарбалардан ҳимояланиш кўрсаткичи 53%, тейкдаундан ҳимояси эса 82% ни ташкил этади. У Морено билан жанг қилгандек босим остида саросимага тушмайди ва тактик курашда кучли ҳисобланади.
Жанг сценарийси: 1-раунднинг ҳал қилувчи роли
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу беллашув тақдири стартдаги темпга бевосита боғлиқ:
Тезкор нокаут сценарийси: Агар Темиров илк раунддаёқ ўз босимини ўтказиб, оғир зарбаларини нишонга етказса, жанг муддатидан олдин ўзбекистонлик спортчининг фойдасига якунланиши мумкин;
Узоқ давом этувчи тактик жанг: Агар Кавана илк раунддаги кучли босимни нейтраллаштириб, баҳсни 2 ва 3-раундларгача чўза олса, масофани сақлаган ҳолда очколар ҳисобида устунлик қилишга уринади. Шу сабабли Темиров учун ҳужум комбинацияларини хилма-хил қилиш муҳим аҳамиятга эга.
UFC 333 доирасидаги ушбу баҳсда ғалаба қозониш Рамазон Темировни дивизионнинг мутлақ чемпионлик даъвогарлари триосига олиб чиқади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…