Темиров — Кавана тўқнашуви таҳлили: Абу-Дабидаги жангда режа нега бузилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Дабида ўтган UFC 333 турнирида ўзбекистонлик жангчи Ramазон Темиров англиялик Лоне Каванага қарши кечган баҳсда кутилмаган мағлубиятга учради.
- Мураббий Жасур Алижоновнинг таҳлилига кўра, спортчи 1-раунддаёқ рақибни нокаут қилишга шошилиб, белгиланган тактик режадан четга чиққан.
- Темиров ўз зарба кучига ортиқча ишониб, ҳимояни унутган паллада Кавана қарши ҳужумдан унумли фойдаланиб, ғалабани қўлга киритган.
Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли UFC 333 турнири доирасида англиялик Лоне Каванага қарши октагонга кўтарилган ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров кутилмаганда мағлубиятга учраган эди. Ушбу тўқнашув ортидан спортчининг устози, тажрибали мураббий Жасур Алижонов шогирдининг ҳаракатларини атрофлича таҳлил қилиб, кутилмаган мағлубият ортида қандай тактик хатолар ётганини очиқлади.
Мураббийнинг фикрича, жангдаги асосий бурилиш Рамазоннинг 1-раунддаёқ рақибни муддатидан олдин қулатишга ортиқча берилиб кетгани ва белгиланган жанг режасидан четга чиққани билан боғлиқ бўлган.
«Бошида ҳаммаси режа бўйича кетаётганди»: Хато қаерда бошланди?
Жасур Алижонов 24 октябрь кунги тўқнашувнинг илк дақиқалари ва октагондаги кўрсатмалар ҳақида қуйидаги муҳим жиҳатларни таъкидлади:
Сабрсизлик ва нокаут васвасаси: «Бошида барчаси белгиланган режа асосида кетаётган эди. Бироқ Рамазон бироз шошиб қолди. Биз 1-раундда максимал даражада сабр қилиб кутишимиз ва нокаут ортидан қувмаслигимиз керак эди», — дея вазиятга баҳо берди Алижонов;
Босимни 2-раундда ошириш режаси: Мураббийлар штаби тузган асл тактикага кўра, биринчи 5 дақиқаликда рақибни ўрганиб, асосий темп, фаол босим ва очиқ жангга фақат 2-раунддан бошлаб ўтиш кўзда тутилган бўлган;
Ўз кучига ортиқча ишониш: «Раунд охирлаб бораётган паллада Рамазон ўз зарба кучига ҳаддан зиёд ишониб юборди ва ҳимояни бироз унутиб, кескин ҳужумга ўта бошлади».
Масофа бой берилди: Рақибнинг қарши зарбаси қандай иш берди?
Жангнинг ҳал қилувчи палласида англиялик Лоне Кавана мураббийлар кўрсатмасини бенуқсон бажарган:
Бурчакдан берилган огоҳлантириш: Алижонов ўша хавфли лаҳзаларда Рамазонга очиқланмасдан, масофани сақлаб ҳаракат қилишни бир неча бор бақириб эслатган;
Кавананинг қарши ҳужуми: Рақиб Темировнинг нокаут қилиш истагидан унумли фойдаланган — у кучли зарбалардан эгилиб қочган ва қарши зарбалар серияси билан кутилмаган тарзда аниқ жавоб қайтарган;
Муҳим сабоқ: Ушбу мағлубият ёш ва истиқболли ўзбек жангчиси учун энг юқори дивизионда совуққонлик ва жанг интизоми нақадар ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини яна бир бор кўрсатди.
Мазкур баҳс Рамазон Темировнинг UFC лигасидаги муҳим синови бўлди. Мураббийлар штаби ушбу сабоқлардан тегишли хулоса чиқарган ҳолда, спортчи келгуси жангларда октагонга анча совуққон ва тактик жиҳатдан мукаммал ҳолатда қайтишига ишонч билдирмоқда.
Изоҳлар 0
…