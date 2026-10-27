Темиров — Кавана тўқнашуви таҳлили: Абу-Дабидаги жангда режа нега бузилди?

·3·Спорт
Темиров — Кавана тўқнашуви таҳлили: Абу-Дабидаги жангда режа нега бузилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абу-Дабида ўтган UFC 333 турнирида ўзбекистонлик жангчи Ramазон Темиров англиялик Лоне Каванага қарши кечган баҳсда кутилмаган мағлубиятга учради.
  • Мураббий Жасур Алижоновнинг таҳлилига кўра, спортчи 1-раунддаёқ рақибни нокаут қилишга шошилиб, белгиланган тактик режадан четга чиққан.
  • Темиров ўз зарба кучига ортиқча ишониб, ҳимояни унутган паллада Кавана қарши ҳужумдан унумли фойдаланиб, ғалабани қўлга киритган.

Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли UFC 333 турнири доирасида англиялик Лоне Каванага қарши октагонга кўтарилган ўзбекистонлик UFC жангчиси Рамазон Темиров кутилмаганда мағлубиятга учраган эди. Ушбу тўқнашув ортидан спортчининг устози, тажрибали мураббий Жасур Алижонов шогирдининг ҳаракатларини атрофлича таҳлил қилиб, кутилмаган мағлубият ортида қандай тактик хатолар ётганини очиқлади.

Мураббийнинг фикрича, жангдаги асосий бурилиш Рамазоннинг 1-раунддаёқ рақибни муддатидан олдин қулатишга ортиқча берилиб кетгани ва белгиланган жанг режасидан четга чиққани билан боғлиқ бўлган.

«Бошида ҳаммаси режа бўйича кетаётганди»: Хато қаерда бошланди?

Жасур Алижонов 24 октябрь кунги тўқнашувнинг илк дақиқалари ва октагондаги кўрсатмалар ҳақида қуйидаги муҳим жиҳатларни таъкидлади:

  • Сабрсизлик ва нокаут васвасаси: «Бошида барчаси белгиланган режа асосида кетаётган эди. Бироқ Рамазон бироз шошиб қолди. Биз 1-раундда максимал даражада сабр қилиб кутишимиз ва нокаут ортидан қувмаслигимиз керак эди», — дея вазиятга баҳо берди Алижонов;

  • Босимни 2-раундда ошириш режаси: Мураббийлар штаби тузган асл тактикага кўра, биринчи 5 дақиқаликда рақибни ўрганиб, асосий темп, фаол босим ва очиқ жангга фақат 2-раунддан бошлаб ўтиш кўзда тутилган бўлган;

  • Ўз кучига ортиқча ишониш: «Раунд охирлаб бораётган паллада Рамазон ўз зарба кучига ҳаддан зиёд ишониб юборди ва ҳимояни бироз унутиб, кескин ҳужумга ўта бошлади».

Масофа бой берилди: Рақибнинг қарши зарбаси қандай иш берди?

Жангнинг ҳал қилувчи палласида англиялик Лоне Кавана мураббийлар кўрсатмасини бенуқсон бажарган:

  • Бурчакдан берилган огоҳлантириш: Алижонов ўша хавфли лаҳзаларда Рамазонга очиқланмасдан, масофани сақлаб ҳаракат қилишни бир неча бор бақириб эслатган;

  • Кавананинг қарши ҳужуми: Рақиб Темировнинг нокаут қилиш истагидан унумли фойдаланган — у кучли зарбалардан эгилиб қочган ва қарши зарбалар серияси билан кутилмаган тарзда аниқ жавоб қайтарган;

  • Муҳим сабоқ: Ушбу мағлубият ёш ва истиқболли ўзбек жангчиси учун энг юқори дивизионда совуққонлик ва жанг интизоми нақадар ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини яна бир бор кўрсатди.

Мазкур баҳс Рамазон Темировнинг UFC лигасидаги муҳим синови бўлди. Мураббийлар штаби ушбу сабоқлардан тегишли хулоса чиқарган ҳолда, спортчи келгуси жангларда октагонга анча совуққон ва тактик жиҳатдан мукаммал ҳолатда қайтишига ишонч билдирмоқда.

Рамазон ТемировUFCЖасур АлижоновЛоне Кавана
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)Рамазон Темиров — Лоне Кавана жангида тезкор финал: Нокаут қандай юз берди? (видео)25 октябр 09:11Рамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учрадиРамазон Темиров британиялик Каванага қарши жангда техник нокаутга учради25 октябр 08:05“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида“Темиров — ҳақиқий махлуқ, унинг даҳшатли куч бор”: Дастин Порье бўлажак жанг ҳақида23 октябр 09:49«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди«Даъвогарнинг нокаути!»: Рамазон Темиров Стив Эрцег билан тўқнашув сирларини очди19 сентябр 19:34Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)Волкановски Евлоевни нокаут қилди, Ян трилогияни ютди (UFC 333’нинг барча натижалари)25 октябр 08:16UFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтларUFC 333: Рамазон Темиров Абу-Дабида октагонга кўтарилади — тўлиқ кард ва вақтлар24 октябр 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди