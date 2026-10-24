“Барселона” вингери ижтимоий тармоқлар футболни қандай бузаётганини айтди

·26·Спорт
“Барселона” вингери ижтимоий тармоқлар футболни қандай бузаётганини айтди

Каталониянинг «Барселона» клуби ҳужумкор қанот футболчиси, англиялик юлдуз Энтони Гордон Мадриднинг «Реал» жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўзининг дебют «Эл Класико»си арафасида кутилмаган ва фалсафий мулоҳазалари билан диққат марказига тушди.

Испаниянинг машҳур Sport.es нашрига интервью берган вингер замонавий ижтимоий тармоқлар инсоният ҳаётини издан чиқараётгани ҳамда профессионал футболчиларнинг руҳиятини заҳарлаётгани ҳақида очиқ-ойдин гапирди.

«Дунё тобора ёмонлашмоқда»: Шахсий виждон азоби ва телефонга қарамлик

Энтони Гордон виртуал оламнинг инсон руҳиятига салбий таъсирини ўз мисолида самимий тушунтириб берди:

  • 2010 йилдан кейинги бурилиш: «Ижтимоий тармоқлар оммалашган кезлардан — тахминан 2010 йилдан буён атрофимиздаги дунё тобора ёмонлашиб бораётганига тўлиқ аминман. Инсонлар мутлақо ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаган арзимас нарсаларга ҳаддан ташқари кўп диққат қаратмоқдалар;

  • Асл қадриятлар: Аслида ҳақиқатан ҳам муҳим бўлган ягона ҳақиқат — бу сизнинг ўз уйингизда, оилангиз ва яқинларингиз ёнида нималар содир бўлаётганидир;

  • Бахтсизлик ҳисси: Тан оламан, мен ҳам баъзида вақтимни смартфонда “лента”ни ўйламасдан, беҳуда варақлаш билан исроф қилиб қўяман. Аммо шундай қилган дақиқамда ўзимни жуда айбдор ҳис қиламан ва бу одат мени янада бахтсизроқ қилади», — дейди футболчи.

«Футболчилар бошқаларнинг фикрига боғланиб қолган»: Тармоқлар ўйинни қандай ўзгартирди?

Англиялик футбол юлдузи замонавий футболда индивидуал кўз-кўз қилиш жамоа манфаатидан устун қўйилаётганидан қаттиқ хавотирда:

  • Сунъий баҳолар: Ижтимоий тармоқлар футболчиларнинг ўз ўйинларига ва майдондаги фойдасига берадиган баҳосини буткул ўзгартириб юборди;

  • Интернетдаги олқишлар васвасаси: Кўпчилик ўйинчилар интернетдаги нотаниш одамларнинг фикрига ҳаддан ташқари ёпишиб, уларга қарам бўлиб олган;

  • Жамоавий ўйин инқирози: Бутун жамоатчилик эътибори фақатгина гол урган ёки голли узатма берган шахсларга қаратилмоқда. Ваҳоланки, тўғри жамоавий қарор ва шерикларига ёрдам бериш ҳар доим шахсий статистикадан ҳам, виртуал мақтовлардан ҳам анча устун туриши керак.

Мадридликларга қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан Гордоннинг бундай очиқ ва теран фикрлари замонавий футбол оламида катта муҳокамалар тўлқинини бошлаб берди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЎФА ва ОФК ҳамкорлигида янги босқич: Қитъа футболи етакчиси Тошкентга ташриф буюрдиЎФА ва ОФК ҳамкорлигида янги босқич: Қитъа футболи етакчиси Тошкентга ташриф буюрди17 октябр 06:45Жанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўрадиЖанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўради29 сентябр 23:40Карлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинКарлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкин20 август 06:16Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?30 июл 08:03Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчи21 август 00:39PSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олдиPSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олди16 август 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди