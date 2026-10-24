“Барселона” вингери ижтимоий тармоқлар футболни қандай бузаётганини айтди
Каталониянинг «Барселона» клуби ҳужумкор қанот футболчиси, англиялик юлдуз Энтони Гордон Мадриднинг «Реал» жамоасига қарши бўлиб ўтадиган ўзининг дебют «Эл Класико»си арафасида кутилмаган ва фалсафий мулоҳазалари билан диққат марказига тушди.
Испаниянинг машҳур Sport.es нашрига интервью берган вингер замонавий ижтимоий тармоқлар инсоният ҳаётини издан чиқараётгани ҳамда профессионал футболчиларнинг руҳиятини заҳарлаётгани ҳақида очиқ-ойдин гапирди.
«Дунё тобора ёмонлашмоқда»: Шахсий виждон азоби ва телефонга қарамлик
Энтони Гордон виртуал оламнинг инсон руҳиятига салбий таъсирини ўз мисолида самимий тушунтириб берди:
2010 йилдан кейинги бурилиш: «Ижтимоий тармоқлар оммалашган кезлардан — тахминан 2010 йилдан буён атрофимиздаги дунё тобора ёмонлашиб бораётганига тўлиқ аминман. Инсонлар мутлақо ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаган арзимас нарсаларга ҳаддан ташқари кўп диққат қаратмоқдалар;
Асл қадриятлар: Аслида ҳақиқатан ҳам муҳим бўлган ягона ҳақиқат — бу сизнинг ўз уйингизда, оилангиз ва яқинларингиз ёнида нималар содир бўлаётганидир;
Бахтсизлик ҳисси: Тан оламан, мен ҳам баъзида вақтимни смартфонда “лента”ни ўйламасдан, беҳуда варақлаш билан исроф қилиб қўяман. Аммо шундай қилган дақиқамда ўзимни жуда айбдор ҳис қиламан ва бу одат мени янада бахтсизроқ қилади», — дейди футболчи.
«Футболчилар бошқаларнинг фикрига боғланиб қолган»: Тармоқлар ўйинни қандай ўзгартирди?
Англиялик футбол юлдузи замонавий футболда индивидуал кўз-кўз қилиш жамоа манфаатидан устун қўйилаётганидан қаттиқ хавотирда:
Сунъий баҳолар: Ижтимоий тармоқлар футболчиларнинг ўз ўйинларига ва майдондаги фойдасига берадиган баҳосини буткул ўзгартириб юборди;
Интернетдаги олқишлар васвасаси: Кўпчилик ўйинчилар интернетдаги нотаниш одамларнинг фикрига ҳаддан ташқари ёпишиб, уларга қарам бўлиб олган;
Жамоавий ўйин инқирози: Бутун жамоатчилик эътибори фақатгина гол урган ёки голли узатма берган шахсларга қаратилмоқда. Ваҳоланки, тўғри жамоавий қарор ва шерикларига ёрдам бериш ҳар доим шахсий статистикадан ҳам, виртуал мақтовлардан ҳам анча устун туриши керак.
Мадридликларга қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан Гордоннинг бундай очиқ ва теран фикрлари замонавий футбол оламида катта муҳокамалар тўлқинини бошлаб берди.
Изоҳлар 0
…