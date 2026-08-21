Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчи

·1·Спорт
Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчи

Англия грандлари ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини тубдан янгилаш ва ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида фаол ҳаракатларни бошлади. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити клуби Бразилиянинг Палмеирас жамоаси иқтидорли вингери Аллан Элиасни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий номзод сифатида белгилаган. Ушбу трансфер клубдан кетиши кутилаётган етакчилар ўрнини тўлдириш ҳамда таркибдаги ўзгаришлар фонида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Тоттенхем клуби Савинҳо трансфери бўйича музокараларни фаол олиб бораётгани сабабли, Манчестер Сити раҳбарияти унга муносиб ўринбосар қидирмоқда. 22 ёшли бразилиялик футболчи Европанинг етакчи клублари скаутлари эътиборига тушган бўлиб, унинг техник маҳорати ва майдондаги хотиржамлиги мутахассисларни лол қолдирмоқда. Бироқ инглиз клубини олдинда жиддий қийинчиликлар кутиб турибди, чунки Палмеирас раҳбарияти ўз етакчисини ёзда сотиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидламоқда.

Трансфер нархи ва клубдаги ўзгаришлар

Бразилия клуби манбаларининг хабар беришича, ҳар қандай хоҳловчи томон Аллан Элиасни қўшиб олиш учун футболчининг шартномасида кўрсатилган 100 миллион евролик товвон пулини тўлиқ тўлаши шарт. 2025-йилда Палмеирас асосий жамоасида дебют қилган ёш иқтидор эгаси шу вақт ичида А Серияда 48 та учрашув ўтказиб, 6 та гол ва 5 та голли узатмага муаллифлик қилган. У жорий мавсумда ҳам барча мусобақаларда 6 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг чемпионлик пойгасидаги муваффақиятига муносиб улуш қўшмоқда.

Манчестер Сити жорий ёзги мавсумда ўз тарихидаги энг йирик таркиб янгиланишларидан бирини бошдан кечирмоқда. Жамоа ўзагига сезиларли даражада таъсир кўрсатган бир қатор футболчилар, жумладан Родри Барселона сафига, Бернардо Силва эса Реал Мадрид жамоасига йўл олди. Шунингдек, Тижжани Рейндерснинг ҳам Манчестер Сити таркибини тарк этгани бош мураббий Энсо Мареска олдига жиддий вазифаларни қўймоқда ва у янги таркибни қайтадан шакллантиришга мажбур бўлмоқда.

Клубдаги бошқа кадрлар алмашинуви

Манчестер Сити таркибидаги ўзгаришлар фақатгина кетишлар билан чекланиб қолмаяпти, балки трансфер бозорида бошқа ҳаракатлар ҳам фаол давом этмоқда. Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячи Нико Гонсалесни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар олиб бораётган бўлса, Тоттенхем Савинҳо билан бир қаторда ҳужумчи Умар Мармуш трансфери устида ҳам ишламоқда. Goal.com хабарига кўра, ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунлари кўплаб шов-шувли ўтишларга бой бўлиши кутилмоқда.

Аллан Элиаснинг ҳолатига келсак, у клубдаги ёрқин ўйинларига қарамай, ҳали Бразилия миллий терма жамоаси сафида расмий дебют қилишга улгурмади. Шунга қарамай, унинг футболчилик салоҳияти ва келажакдаги истиқболлари уни Европанинг энг нуфузли жамоалари учун жозибали нишонга айлантирмоқда. Манчестер Сити учун бу трансфер қанчалик қийин кечмасин, инглиз клуби футболчини қўлга киритиш учун бор имкониятини ишга солишга тайёр.

Манчестер СитиАллан ЭлиасПалмеирасТрансферСавинҳо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:34Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Кеча, 22:49Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиАлександр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиКеча, 22:47Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиЎзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиКеча, 22:40U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиU-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиКеча, 22:38Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаЖоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)