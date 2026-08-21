Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчи
Англия грандлари ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини тубдан янгилаш ва ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида фаол ҳаракатларни бошлади. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити клуби Бразилиянинг Палмеирас жамоаси иқтидорли вингери Аллан Элиасни ўз сафига қўшиб олиш учун асосий номзод сифатида белгилаган. Ушбу трансфер клубдан кетиши кутилаётган етакчилар ўрнини тўлдириш ҳамда таркибдаги ўзгаришлар фонида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Тоттенхем клуби Савинҳо трансфери бўйича музокараларни фаол олиб бораётгани сабабли, Манчестер Сити раҳбарияти унга муносиб ўринбосар қидирмоқда. 22 ёшли бразилиялик футболчи Европанинг етакчи клублари скаутлари эътиборига тушган бўлиб, унинг техник маҳорати ва майдондаги хотиржамлиги мутахассисларни лол қолдирмоқда. Бироқ инглиз клубини олдинда жиддий қийинчиликлар кутиб турибди, чунки Палмеирас раҳбарияти ўз етакчисини ёзда сотиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидламоқда.
Трансфер нархи ва клубдаги ўзгаришларБразилия клуби манбаларининг хабар беришича, ҳар қандай хоҳловчи томон Аллан Элиасни қўшиб олиш учун футболчининг шартномасида кўрсатилган 100 миллион евролик товвон пулини тўлиқ тўлаши шарт. 2025-йилда Палмеирас асосий жамоасида дебют қилган ёш иқтидор эгаси шу вақт ичида А Серияда 48 та учрашув ўтказиб, 6 та гол ва 5 та голли узатмага муаллифлик қилган. У жорий мавсумда ҳам барча мусобақаларда 6 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг чемпионлик пойгасидаги муваффақиятига муносиб улуш қўшмоқда.
Манчестер Сити жорий ёзги мавсумда ўз тарихидаги энг йирик таркиб янгиланишларидан бирини бошдан кечирмоқда. Жамоа ўзагига сезиларли даражада таъсир кўрсатган бир қатор футболчилар, жумладан Родри Барселона сафига, Бернардо Силва эса Реал Мадрид жамоасига йўл олди. Шунингдек, Тижжани Рейндерснинг ҳам Манчестер Сити таркибини тарк этгани бош мураббий Энсо Мареска олдига жиддий вазифаларни қўймоқда ва у янги таркибни қайтадан шакллантиришга мажбур бўлмоқда.
Клубдаги бошқа кадрлар алмашинувиМанчестер Сити таркибидаги ўзгаришлар фақатгина кетишлар билан чекланиб қолмаяпти, балки трансфер бозорида бошқа ҳаракатлар ҳам фаол давом этмоқда. Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячи Нико Гонсалесни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокаралар олиб бораётган бўлса, Тоттенхем Савинҳо билан бир қаторда ҳужумчи Умар Мармуш трансфери устида ҳам ишламоқда. Goal.com хабарига кўра, ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунлари кўплаб шов-шувли ўтишларга бой бўлиши кутилмоқда.
Аллан Элиаснинг ҳолатига келсак, у клубдаги ёрқин ўйинларига қарамай, ҳали Бразилия миллий терма жамоаси сафида расмий дебют қилишга улгурмади. Шунга қарамай, унинг футболчилик салоҳияти ва келажакдаги истиқболлари уни Европанинг энг нуфузли жамоалари учун жозибали нишонга айлантирмоқда. Манчестер Сити учун бу трансфер қанчалик қийин кечмасин, инглиз клуби футболчини қўлга киритиш учун бор имкониятини ишга солишга тайёр.
…