“Бетис” бош мураббийи “Барселона”дан учралган мағлубият сабабини очиқлади

·52·Спорт
“Бетис” бош мураббийи “Барселона”дан учралган мағлубият сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Betis" бош мураббийи Мануэль Пеллегрини "Барселона"га қарши ўйинда ҳакам Рикардо де Бургос Бенгоечеанинг қарорларини қаттиқ танқид қилди.
  • Пеллегрини ҳакамда футболни ҳис қилиш йўқлигини ва унинг бир томонлама қарорлари ўйин тақдирини ўзгартириб юборганини таъкидлади.
  • Айниқса, Факундо Берналнинг Ламин Ямалга нисбатан қилган ҳаракати сабабли қизил карточка олиши ўйиннинг асосий бурилиш нуқтаси бўлганини айтди.

Испания Ла Лигасининг 9-тури доирасида кечган драматик ва голларга бой марказий тўқнашувда «Бетис» ўз майдонида «Барселона»га 2:5 ҳисобида имкониятни бой берди. Бироқ мазкур беллашув нафақат чиройли голлар, балки ҳакамлик қарорлари атрофидаги жиддий баҳс-мунозаралар билан ҳам катта шов-шувга сабаб бўлди.

Севилья клубининг тажрибали бош мураббийи Мануэль Пеллегрини бош ҳакам Рикардо де Бургос Бенгоэчеанинг қарорларини қаттиқ танқид остига олиб, «Барселона»нинг ёш ҳужумчиси Ламин Ямални очиқчасига провокация уюштирганликда айблади.

«Ҳакамда футболни ҳис қилиш йўқ»: Пеллегринининг асосий эътирозлари

Мезбонлар устози нуфузли AS нашрига берган интервьюсида баҳсли вазиятлар ўйин боришини бутунлай ўзгартириб юборганини таъкидлади:

  • Бир томонлама қарорлар: «Тўғрисини айтсам, ҳакамнинг иши тушкун кайфият уйғотди — унда футболни ҳис қилиш деган тушунчанинг ўзи йўқ эди. Унинг қарорлари учрашувнинг бутун ривожига бевосита салбий таъсир кўрсатди;

  • Бекор қилинган гол ва хавфли ўйин: Бизнинг голимизни бекор қилишди — у ерда Кучони итариб юборишгани сабабли қўлга тўп тегди ва бу умуман голли вазиятга таъсир қилмаган эди. Бошқа бир вазиятда эса “Барселона” футболчисининг оёғи рақиб боши баландлигигача кўтарилди, аммо уларнинг голи ҳисобга олинди;

  • Ўйин тақдирини ҳал қилган четлатиш: Учрашув тақдирини айнан ўша қизил карточка ҳал қилди: Ламин Ямал провокация қилди, бизнинг футболчи эса жавоб қайтарди. Аслида уларнинг ҳеч бирини четлатиш керак эмас эди — ҳакам иккаласини ҳам чақириб, сариқ карточка билан чекланиши лозим эди. Шу қарор билан амалда ўйин тугади».

54-дақиқадаги можаро: Бернал нега тўғридан-тўғри майдондан ҳайдалди?

Ўйин тақдирини ўзгартирган энг кескин палла ҳисоб 2:3 бўлиб турган ва «Бетис» мувозанатни тиклаш учун босим уюштираётган пайтда юз берди:

  • Бош билан зарба ва қизил карточка: Баҳснинг 54-дақиқасида тўқнашув ва ўзаро тортишув пайтида «Бетис» яримҳимоячиси Факундо Бернал боши билан Ламин Ямалга зарба берди;

  • Ҳакамнинг қатъий жазоси: Рефери ҳеч иккиланмасдан Берналга тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатиб, мезбонларни бир киши кам бўлиб қолишга мажбур этди;

  • Ямалга нисбатан илиқ фикр: Мураббий эътирозларига қарамай, ёш юлдузнинг маҳоратини ҳам эътироф этди: «Ямал — катта ўйинчи. Унинг Бернал билан тўқнашуви ўйиннинг таранглиги натижаси эди. Мен Ламинни урган чиройли голи билан фақат табриклай оламан».

Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган каталонияликлар баҳс сўнгида яна иккита тўп киритиб, якуний 5:2 ҳисобидаги ғалаба билан турнир жадвалидаги яккапешқадамлигини янада мустаҳкамлади.

БетисБарселонаМануэль ПеллегриРикардо де Бургос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатдиЛа Лига 6-турида «Бетис» кучли учликка кирди, «Вильярреал» Малагада ирода кўрсатди18 сентябр 06:11«Барселона» «Бетис»ни 5:2 ҳисобида тор-мор этиб, Ла Лига пешқадамлигини мустаҳкамлади«Барселона» «Бетис»ни 5:2 ҳисобида тор-мор этиб, Ла Лига пешқадамлигини мустаҳкамладиКеча 23:37Бетис — Барселона: таркиблар ва жонли матнБетис — Барселона: таркиблар ва жонли матнКеча 20:20Бетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матнБетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди5 сентябр 07:48«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди5 сентябр 18:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...