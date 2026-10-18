“Бетис” бош мураббийи “Барселона”дан учралган мағлубият сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Betis" бош мураббийи Мануэль Пеллегрини "Барселона"га қарши ўйинда ҳакам Рикардо де Бургос Бенгоечеанинг қарорларини қаттиқ танқид қилди.
- Пеллегрини ҳакамда футболни ҳис қилиш йўқлигини ва унинг бир томонлама қарорлари ўйин тақдирини ўзгартириб юборганини таъкидлади.
- Айниқса, Факундо Берналнинг Ламин Ямалга нисбатан қилган ҳаракати сабабли қизил карточка олиши ўйиннинг асосий бурилиш нуқтаси бўлганини айтди.
Испания Ла Лигасининг 9-тури доирасида кечган драматик ва голларга бой марказий тўқнашувда «Бетис» ўз майдонида «Барселона»га 2:5 ҳисобида имкониятни бой берди. Бироқ мазкур беллашув нафақат чиройли голлар, балки ҳакамлик қарорлари атрофидаги жиддий баҳс-мунозаралар билан ҳам катта шов-шувга сабаб бўлди.
Севилья клубининг тажрибали бош мураббийи Мануэль Пеллегрини бош ҳакам Рикардо де Бургос Бенгоэчеанинг қарорларини қаттиқ танқид остига олиб, «Барселона»нинг ёш ҳужумчиси Ламин Ямални очиқчасига провокация уюштирганликда айблади.
«Ҳакамда футболни ҳис қилиш йўқ»: Пеллегринининг асосий эътирозлари
Мезбонлар устози нуфузли AS нашрига берган интервьюсида баҳсли вазиятлар ўйин боришини бутунлай ўзгартириб юборганини таъкидлади:
Бир томонлама қарорлар: «Тўғрисини айтсам, ҳакамнинг иши тушкун кайфият уйғотди — унда футболни ҳис қилиш деган тушунчанинг ўзи йўқ эди. Унинг қарорлари учрашувнинг бутун ривожига бевосита салбий таъсир кўрсатди;
Бекор қилинган гол ва хавфли ўйин: Бизнинг голимизни бекор қилишди — у ерда Кучони итариб юборишгани сабабли қўлга тўп тегди ва бу умуман голли вазиятга таъсир қилмаган эди. Бошқа бир вазиятда эса “Барселона” футболчисининг оёғи рақиб боши баландлигигача кўтарилди, аммо уларнинг голи ҳисобга олинди;
Ўйин тақдирини ҳал қилган четлатиш: Учрашув тақдирини айнан ўша қизил карточка ҳал қилди: Ламин Ямал провокация қилди, бизнинг футболчи эса жавоб қайтарди. Аслида уларнинг ҳеч бирини четлатиш керак эмас эди — ҳакам иккаласини ҳам чақириб, сариқ карточка билан чекланиши лозим эди. Шу қарор билан амалда ўйин тугади».
54-дақиқадаги можаро: Бернал нега тўғридан-тўғри майдондан ҳайдалди?
Ўйин тақдирини ўзгартирган энг кескин палла ҳисоб 2:3 бўлиб турган ва «Бетис» мувозанатни тиклаш учун босим уюштираётган пайтда юз берди:
Бош билан зарба ва қизил карточка: Баҳснинг 54-дақиқасида тўқнашув ва ўзаро тортишув пайтида «Бетис» яримҳимоячиси Факундо Бернал боши билан Ламин Ямалга зарба берди;
Ҳакамнинг қатъий жазоси: Рефери ҳеч иккиланмасдан Берналга тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатиб, мезбонларни бир киши кам бўлиб қолишга мажбур этди;
Ямалга нисбатан илиқ фикр: Мураббий эътирозларига қарамай, ёш юлдузнинг маҳоратини ҳам эътироф этди: «Ямал — катта ўйинчи. Унинг Бернал билан тўқнашуви ўйиннинг таранглиги натижаси эди. Мен Ламинни урган чиройли голи билан фақат табриклай оламан».
Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган каталонияликлар баҳс сўнгида яна иккита тўп киритиб, якуний 5:2 ҳисобидаги ғалаба билан турнир жадвалидаги яккапешқадамлигини янада мустаҳкамлади.
Изоҳлар 0
…