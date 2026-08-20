Карлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкин

·14·Спорт
Карлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкин
Қисқача

Карлес Пуёл Жозе Моуринью қўл остида «Реал» янада кучли бўлиши мумкинлигини айтди. «Барселона» афсонаси Моуриньюнинг футболни чуқур тушунишини ва юқори даражадаги мураббий эканини таъкидлади. Моуринью «Реал»га қайтиб, жамоани 2029 йилгача бошқаради, Пуёл эса «Барселона» ҳам янги мавсумда яхши натижаларга эриша олишига ишонмоқда.

«Барселона»нинг собиқ ҳимоячиси Карлес Пуйол «Реал»нинг Жозе Моуринью қўл остида янада кучайиши мумкинлигини айтди. Каталония клуби афсонаси португалиялик мутахассисни юқори баҳолар экан, унинг футболни чуқур тушунишини алоҳида таъкидлади.

Пуйолнинг бу фикрлари Моуринью «Реал»га қайтиб, жамоани 2029 йилгача бошқаришга киришганидан кейин янгради.

Пуйол Моуриньюни аввалдан яхши билган

Карлес Пуйол Моуринью билан «Барселона»даги фаолиятининг дастлабки босқичида танишганини эслади.

«Биз буюк мураббий ҳақида гапиряпмиз. У билан ёшлар жамоасидан асосий таркибга ўтганимда, “Барселона”да танишганман. Ўшанда ҳам унинг футболни нақадар чуқур тушуниши сезилиб турарди».

Пуйолнинг фикрича, Моуринью кейинги фаолияти давомида ўзининг юқори даражадаги мураббий эканини исботлаган.

«Гвардиола ва Моуринью, Месси ва Криштиану»

Пуйол Моуриньюнинг «Реал»даги биринчи даврини ҳам эслади. У пайтда мадридликлар ва «Барселона» ўртасидаги рақобат жаҳон футболидаги энг катта қарама-қаршиликлардан бири эди.

«Ўшанда Гвардиола ва Моуринью, Месси ва Криштиану қарама-қаршилиги фонида икки буюк жамоа майдонда порлаган эди. Ўша ажойиб рақобатни яхши эслайман».

Моуриньюнинг «Реал»даги янги даври эса яна бир бор «Барселона» билан рақобатни марказий мавзуга айлантириши кутилмоқда. Испания чемпионатининг янги мавсуми олдидан мадридликлар асосий рақибларидан бири сифатида яна каталонияликларни кўзламоқда.

Пуйол «Барселона»га ҳам ишонмоқда

Қизиғи, «Барселона» афсонаси рақибининг кучайиши мумкинлигини тан олган бўлса-да, ўз клубининг имкониятларига ҳам ишонч билдирди.

Унинг таъкидлашича, «Барселона» ҳам кучли жамоа бўлиб қолмоқда ва янги мавсумда яхши натижаларга эриша олади.

«Мен ҳамон “Барселона” кучли жамоа эканига ва ажойиб мавсум ўтказишга қодирлигига ишонаман. Моуринью билан “Реал” янада қудратлироқ бўлиши мумкин».

Янги мавсумда яна катта рақобат кутилмоқда

Моуриньюнинг қайтиши «Реал»га янги энергия бериши мумкинлиги ҳақида фикрлар кўпаймоқда. Португалиялик мутахассис клубда 2010–2013 йилларда ҳам ишлаган ва ўша даврда «Барселона» билан жуда кескин рақобат кечирган.

Ҳозир эса мураббий олдида яна бир вазифа турибди: «Реал»ни қайтадан Испания чемпионлиги учун асосий даъвогарга айлантириш.

Кўрсаткич

Маълумот

Мураббий

Жозе Моуринью

Клуб

«Реал» Мадрид

Моуриньюнинг биринчи даври

2010–2013

Янги шартнома

2029 йилгача

Пуйолнинг баҳоси

«Реал» янада кучли бўлиши мумкин

Илк синов яқин

«Реал» янги мавсумдаги биринчи Ла Лига учрашувини 22 август куни «Эспаньол»га қарши ўтказади. Моуринью учун бу «Реал»даги иккинчи давридаги биринчи жиддий расмий синовлардан бири бўлади.

Пуйолнинг баёноти эса янги мавсум олдидан «Эль Класико» атрофидаги қизиқишни янада оширди: «Барселона» ўз кучига ишонмоқда, «Реал» эса Моуринью билан яна юқори чўққиларни кўзламоқда.

Сизнингча, Моуринью «Реал»ни «Барселона»дан устун қўя оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

Карлес ПуйольЖозе МоуриньюРеал МадридБарселонаЛионель Месси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Бугун, 06:27Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиБугун, 06:22Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиХолдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 06:18Гарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиГарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиБугун, 06:11«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айландиБугун, 06:07Аламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиАламли мағлубият: «Сабаҳ» ЕЧЛ плей-офф босқичида имкониятни бой бердиБугун, 06:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди