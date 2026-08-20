Карлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкин
Карлес Пуёл Жозе Моуринью қўл остида «Реал» янада кучли бўлиши мумкинлигини айтди. «Барселона» афсонаси Моуриньюнинг футболни чуқур тушунишини ва юқори даражадаги мураббий эканини таъкидлади. Моуринью «Реал»га қайтиб, жамоани 2029 йилгача бошқаради, Пуёл эса «Барселона» ҳам янги мавсумда яхши натижаларга эриша олишига ишонмоқда.
«Барселона»нинг собиқ ҳимоячиси Карлес Пуйол «Реал»нинг Жозе Моуринью қўл остида янада кучайиши мумкинлигини айтди. Каталония клуби афсонаси португалиялик мутахассисни юқори баҳолар экан, унинг футболни чуқур тушунишини алоҳида таъкидлади.
Пуйолнинг бу фикрлари Моуринью «Реал»га қайтиб, жамоани 2029 йилгача бошқаришга киришганидан кейин янгради.
Пуйол Моуриньюни аввалдан яхши билган
Карлес Пуйол Моуринью билан «Барселона»даги фаолиятининг дастлабки босқичида танишганини эслади.
«Биз буюк мураббий ҳақида гапиряпмиз. У билан ёшлар жамоасидан асосий таркибга ўтганимда, “Барселона”да танишганман. Ўшанда ҳам унинг футболни нақадар чуқур тушуниши сезилиб турарди».
Пуйолнинг фикрича, Моуринью кейинги фаолияти давомида ўзининг юқори даражадаги мураббий эканини исботлаган.
«Гвардиола ва Моуринью, Месси ва Криштиану»
Пуйол Моуриньюнинг «Реал»даги биринчи даврини ҳам эслади. У пайтда мадридликлар ва «Барселона» ўртасидаги рақобат жаҳон футболидаги энг катта қарама-қаршиликлардан бири эди.
«Ўшанда Гвардиола ва Моуринью, Месси ва Криштиану қарама-қаршилиги фонида икки буюк жамоа майдонда порлаган эди. Ўша ажойиб рақобатни яхши эслайман».
Моуриньюнинг «Реал»даги янги даври эса яна бир бор «Барселона» билан рақобатни марказий мавзуга айлантириши кутилмоқда. Испания чемпионатининг янги мавсуми олдидан мадридликлар асосий рақибларидан бири сифатида яна каталонияликларни кўзламоқда.
Пуйол «Барселона»га ҳам ишонмоқда
Қизиғи, «Барселона» афсонаси рақибининг кучайиши мумкинлигини тан олган бўлса-да, ўз клубининг имкониятларига ҳам ишонч билдирди.
Унинг таъкидлашича, «Барселона» ҳам кучли жамоа бўлиб қолмоқда ва янги мавсумда яхши натижаларга эриша олади.
«Мен ҳамон “Барселона” кучли жамоа эканига ва ажойиб мавсум ўтказишга қодирлигига ишонаман. Моуринью билан “Реал” янада қудратлироқ бўлиши мумкин».
Янги мавсумда яна катта рақобат кутилмоқда
Моуриньюнинг қайтиши «Реал»га янги энергия бериши мумкинлиги ҳақида фикрлар кўпаймоқда. Португалиялик мутахассис клубда 2010–2013 йилларда ҳам ишлаган ва ўша даврда «Барселона» билан жуда кескин рақобат кечирган.
Ҳозир эса мураббий олдида яна бир вазифа турибди: «Реал»ни қайтадан Испания чемпионлиги учун асосий даъвогарга айлантириш.
Кўрсаткич
Маълумот
Мураббий
Жозе Моуринью
Клуб
«Реал» Мадрид
Моуриньюнинг биринчи даври
2010–2013
Янги шартнома
2029 йилгача
Пуйолнинг баҳоси
«Реал» янада кучли бўлиши мумкин
Илк синов яқин
«Реал» янги мавсумдаги биринчи Ла Лига учрашувини 22 август куни «Эспаньол»га қарши ўтказади. Моуринью учун бу «Реал»даги иккинчи давридаги биринчи жиддий расмий синовлардан бири бўлади.
Пуйолнинг баёноти эса янги мавсум олдидан «Эль Класико» атрофидаги қизиқишни янада оширди: «Барселона» ўз кучига ишонмоқда, «Реал» эса Моуринью билан яна юқори чўққиларни кўзламоқда.
Сизнингча, Моуринью «Реал»ни «Барселона»дан устун қўя оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…