PSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олди
PSJ Ажаксдан 21 ёшли белгиялик вингер Мика Годцни бонуслар билан бирга 55 миллион еврога сотиб олиб, у билан беш йиллик шартнома имзолади. Годц ўтган мавсум Эредивизияда 17 та гол уриб, 15 та голли узатмани амалга оширди ва 2010/11-йилги мавсумдан буён Ajax тарихида бир мавсумда 15 тадан ортиқ гол ҳамда голли узатма қайд этган уч футболчидан бирига айланди.
Парижнинг PSJ клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаол ҳаракатларини давом эттириб, Нидерландиянинг Ажакс жамоасидан истеъдодли белгиялик вингер Мика Годтсни ўз сафига қўшиб олганини расман тасдиқлади. Goal.com хабар беришича, 21 ёшли футболчи учун Париж клуби бонусларни қўшиб ҳисоблаганда 55 миллион евро (тахминан 47 миллион фунт стерлинг) тўлашга розилик билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эредивизиядаги ёрқин мавсумидан сўнг Парк де Пренс стадионига кўчиб ўтган ёш ҳужумчи француз клуби билан беш йиллик шартнома имзолаган. Мика Годтс клуб расмий сайтига берган интервюсида дунёнинг энг кучли жамоаларидан бирига қўшилганидан фахрланишини таъкидлаб, клуб раҳбарияти ҳамда бош мураббий Луис Энрике ёндашувига муносиб жавоб беришини билдирган.
Нидерландиядаги ёрқин мавсум ва тарихий натижаларМика Годтс ўтган мавсум давомида Нидерландия чемпионатининг энг маҳсулотдор қанот футболчиларидан бирига айланди. У Эредивизияда 17 та гол уриб, 15 та голли узатмани амалга оширди. Ушбу кўрсаткич орқали у 2010/11-йилги мавсумдан буён битта мавсумда 15 тадан ортиқ гол ва голли узатма қайд этган Ajax тарихидаги учта футболчидан бирига айланди.
Ажакс техник директори Жорди Кройффнинг сўзларига кўра, клуб футболчини сақлаб қолишни истаган, бироқ PSJ каби гранд жамоаларнинг қизиқиши қаршисида ожиз қолганини тан олган. Кройфф унинг ўзига хос сифатларга эга эканлигини ва жамоага катта фойда келтирганини алоҳида таъкидлаган.
Ҳужум чизиғидаги ўзгаришлар ва Бредли Барколянинг келажагиФранция гранди ушбу трансферни амалга оширишдан бироз аввал Барселона ҳужумчиси Ферран Торресни ҳам тахминан 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олган эди. Шунингдек, жамоанинг собиқ Монако вингери Магнес Аклиуш билан ҳам бойитилган ҳужум чизиғи бош мураббий Луис Энрике қўл остида рақобатни янада кучайтирди.
Янги ўйинчиларнинг келиши сабабли асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўяётган Бредли Барколянинг келажаги сўроқ остида қолмоқда. Маълумотларга кўра, Франция миллий жамоаси аъзоси ёзда Ливерпул клубига ўтиш вариантини кўриб чиқишга тайёр эканлигини билдирган ва унинг Парижни тарк этиши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.
…