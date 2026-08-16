PSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олди

·5·Спорт
PSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олди
Қисқача

PSJ Ажаксдан 21 ёшли белгиялик вингер Мика Годцни бонуслар билан бирга 55 миллион еврога сотиб олиб, у билан беш йиллик шартнома имзолади. Годц ўтган мавсум Эредивизияда 17 та гол уриб, 15 та голли узатмани амалга оширди ва 2010/11-йилги мавсумдан буён Ajax тарихида бир мавсумда 15 тадан ортиқ гол ҳамда голли узатма қайд этган уч футболчидан бирига айланди.

Парижнинг PSJ клуби ёзги трансфер ойнасидаги фаол ҳаракатларини давом эттириб, Нидерландиянинг Ажакс жамоасидан истеъдодли белгиялик вингер Мика Годтсни ўз сафига қўшиб олганини расман тасдиқлади. Goal.com хабар беришича, 21 ёшли футболчи учун Париж клуби бонусларни қўшиб ҳисоблаганда 55 миллион евро (тахминан 47 миллион фунт стерлинг) тўлашга розилик билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эредивизиядаги ёрқин мавсумидан сўнг Парк де Пренс стадионига кўчиб ўтган ёш ҳужумчи француз клуби билан беш йиллик шартнома имзолаган. Мика Годтс клуб расмий сайтига берган интервюсида дунёнинг энг кучли жамоаларидан бирига қўшилганидан фахрланишини таъкидлаб, клуб раҳбарияти ҳамда бош мураббий Луис Энрике ёндашувига муносиб жавоб беришини билдирган.

Нидерландиядаги ёрқин мавсум ва тарихий натижалар

Мика Годтс ўтган мавсум давомида Нидерландия чемпионатининг энг маҳсулотдор қанот футболчиларидан бирига айланди. У Эредивизияда 17 та гол уриб, 15 та голли узатмани амалга оширди. Ушбу кўрсаткич орқали у 2010/11-йилги мавсумдан буён битта мавсумда 15 тадан ортиқ гол ва голли узатма қайд этган Ajax тарихидаги учта футболчидан бирига айланди.

Ажакс техник директори Жорди Кройффнинг сўзларига кўра, клуб футболчини сақлаб қолишни истаган, бироқ PSJ каби гранд жамоаларнинг қизиқиши қаршисида ожиз қолганини тан олган. Кройфф унинг ўзига хос сифатларга эга эканлигини ва жамоага катта фойда келтирганини алоҳида таъкидлаган.

Ҳужум чизиғидаги ўзгаришлар ва Бредли Барколянинг келажаги

Франция гранди ушбу трансферни амалга оширишдан бироз аввал Барселона ҳужумчиси Ферран Торресни ҳам тахминан 50 миллион евро эвазига ўз сафига қўшиб олган эди. Шунингдек, жамоанинг собиқ Монако вингери Магнес Аклиуш билан ҳам бойитилган ҳужум чизиғи бош мураббий Луис Энрике қўл остида рақобатни янада кучайтирди.

Янги ўйинчиларнинг келиши сабабли асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўяётган Бредли Барколянинг келажаги сўроқ остида қолмоқда. Маълумотларга кўра, Франция миллий жамоаси аъзоси ёзда Ливерпул клубига ўтиш вариантини кўриб чиқишга тайёр эканлигини билдирган ва унинг Парижни тарк этиши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.

Парис Саинт-ГермаинМика ГодтсAjaxтрансферЭредивизия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиТуркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиБугун, 10:38Джамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолатДжамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолатБугун, 10:32Роналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиРоналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиБугун, 10:30Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 10:20Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Бугун, 10:07Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиАбу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди