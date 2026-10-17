ЎФА ва ОФК ҳамкорлигида янги босқич: Қитъа футболи етакчиси Тошкентга ташриф буюрди
Осиё Футбол Конфедерацияси (ОФК) президенти Шайх Салмон бин Иброҳим Ал Халифа бошчилигидаги юқори мартабали делегация расмий ташриф билан Ўзбекистонга келди.
Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизматининг хабар беришича, халқаро делегация вакиллари 16–18 октябрь кунлари пойтахт Тошкент шаҳрида бўлиб, қатор расмий учрашувлар ва тадбирларда иштирок этади.
Ташриф дастури ва асосий мақсадлар
Қитъа футболи раҳбарининг ташрифи доирасида миллий ва халқаро миқёсдаги бир қатор муҳим йўналишлар қамраб олинади:
Инфратузилма объектлари билан танишув: Мамлакатда барпо этилаётган замонавий футбол стадионлари, академиялар ва машғулот базаларини кўздан кечириш;
Футболни оммалаштириш: Болалар ва ўсмирлар спорти, оммавий футболни ривожлантиришга қаратилган истиқболли лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш;
Халқаро ҳамкорликни кенгайтириш: ЎФА ҳамда ОФК ўртасидаги шерикликни мустаҳкамлаш, Ўзбекистонда йирик қитъа миқёсидаги турнирларни ўтказиш имкониятларини кенгайтириш бўйича музокаралар олиб бориш.
Ўзбек футболининг қитъадаги нуфузи ортиб бормоқда
Сўнгги йилларда Ўзбекистон миллий ва ёшлар терма жамоаларининг Осиё ҳамда жаҳон ареналаридаги ёрқин натижалари, шунингдек, юқори даражадаги халқаро мусобақаларга муваффақиятли мезбонлик қилиши мамлакатимизнинг ОФК тизимидаги ўрнини сезиларли даражада мустаҳкамлади. Шайх Салмоннинг ушбу ташрифи ана шу ишончнинг амалий ифодаси бўлиб, маҳаллий футболни янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…