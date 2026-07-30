Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?

·1·Спорт
Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?

Яқинда «Барселона» сафига келиб қўшилган иқтидорли немис вингери Карим Адейеми Испаниянинг нуфузли Mundo Deportivo нашрига интервью берди. Ушбу интервьюда футболчи ўзининг каталонияликлар сафидаги режалари, энг катта орзуси ва ўтмишдаги аччиқ мағлубият ҳақида очиқ-ойдин гапирди.

Zamin.uz ушбу қизиқарли суҳбатнинг асосий тафсилотлари ва Адейемининг келажакдаги мақсадлари ҳақида хабар беради.

1. Чемпионлар Лигаси мағлубияти: алам ва иштиёқ

Интервью давомида журналист Адейемининг «Боруссия Дортмунд» билан Чемпионлар Лигаси финалида бошдан кечирган мағлубиятини эслатиб ўтди. Ўшанда немис клуби ҳал қилувчи баҳсда имкониятни бой берган эди ва Адейеми учун бу жуда аламли лаҳза бўлиб қолган.

Журналистнинг «Барселона» билан ушбу мағлубият учун реванш олиш ҳақидаги саволига Адейеми қатъий ва иштиёқ билан жавоб берди.

Карим Адейеми:

«Албатта. Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш — менинг энг катта орзум. Мен бу мақсадга жуда яқин келгандим, афсуски, ўшанда омад биздан юз ўгирди ва мағлуб бўлдик. Лекин мен таслим бўлганим йўқ.»

Бу сўзлар футболчининг иштиёқи ва мотивацияси юқори эканлигидан далолат беради. У «Барселона» сафида Европанинг энг нуфузли клублар турнирида зафар қучишга аҳд қилган.

2. Орзу йўлидаги меҳнат ва мақсад

Адейеми ўз орзусига эришиш учун тинимсиз меҳнат қилаётганини таъкидлади. Унинг учун Чемпионлар Лигасидаги ғалаба шунчаки орзу эмас, балки аниқ мақсаддир.

Мураббийнинг фикри:

«Мен ҳали ҳам ушбу турнирда ғалаба қозонишни орзу қиламан. Мен ҳар куни айнан шу мақсад йўлида, ўз орзумни рўёбга чиқариш учун астойдил меҳнат қиламан.»

Ушбу сўзлар немис вингерининг профессионал ёндашуви ва «Барселона» муваффақиятларига қўшадиган ҳиссасига бўлган ишончини кўрсатади. Унинг келиши каталонияликлар ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда.

3. "Боруссия"дан "Барселона"га: Янги саҳифа

Эслатиб ўтамиз, Карим Адейеми ўтган ҳафта Дортмунднинг «Боруссия» клубидан «Барселона» сафига трансфер қилинган эди. Бу трансфер немис вингери фаолиятидаги янги ва муҳим саҳифага айланди. У «Камп Ноу»да ўз имкониятларини намойиш этишга ва жамоа билан биргаликда катта муваффақиятларга эришишга тайёр.

Унинг интервьюси кўплаб футбол мухлислари ва экспертлар эътиборини тортди. Адейемининг иштиёқи ва мақсадлари «Барселона»нинг келажагига бўлган умидларни кучайтиради.

Карим Адейемининг интервьюси ва мақсадлари

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Футболчи

Карим Адейеми (22 ёш, Германия)

Клуби

«Барселона» (яқинда келган)

Собиқ клуби

«Боруссия Дортмунд»

Асосий мақсади

Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш

Собиқ тажриба

Чемпионлар Лигаси финалистлиги (мағлубият)

Интервью берилган нашр

Mundo Deportivo

Интервьюнинг асосий мавзуси

Орзу ва режалар

«Барселона»нинг янги юлдузи Карим Адейемининг иштиёқи ва мақсадлари барчани ҳайратда қолдирмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Карим Адейеми «Барселона» билан биргаликда Чемпионлар Лигасида ғалаба қозона оладими? У каталонияликлар ҳужум чизиғини кучайтира оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?Бугун, 07:45Тарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қаршиТарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қаршиБугун, 07:42Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиМилан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 03:12Фулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрФулхэм Гонсало Гарсия трансфери учун рекорд таклифга тайёрБугун, 02:39Милос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийМилос Керкез: Андони Ираола – Ливерпул учун мукаммал мураббийБугун, 02:34Месси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларМесси ва Роналду: 2026 йилги мундиалдан кейинги тақдир ва клубларБугун, 01:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди