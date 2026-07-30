Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?
Яқинда «Барселона» сафига келиб қўшилган иқтидорли немис вингери Карим Адейеми Испаниянинг нуфузли Mundo Deportivo нашрига интервью берди. Ушбу интервьюда футболчи ўзининг каталонияликлар сафидаги режалари, энг катта орзуси ва ўтмишдаги аччиқ мағлубият ҳақида очиқ-ойдин гапирди.
Zamin.uz ушбу қизиқарли суҳбатнинг асосий тафсилотлари ва Адейемининг келажакдаги мақсадлари ҳақида хабар беради.
1. Чемпионлар Лигаси мағлубияти: алам ва иштиёқ
Интервью давомида журналист Адейемининг «Боруссия Дортмунд» билан Чемпионлар Лигаси финалида бошдан кечирган мағлубиятини эслатиб ўтди. Ўшанда немис клуби ҳал қилувчи баҳсда имкониятни бой берган эди ва Адейеми учун бу жуда аламли лаҳза бўлиб қолган.
Журналистнинг «Барселона» билан ушбу мағлубият учун реванш олиш ҳақидаги саволига Адейеми қатъий ва иштиёқ билан жавоб берди.
Карим Адейеми:
«Албатта. Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш — менинг энг катта орзум. Мен бу мақсадга жуда яқин келгандим, афсуски, ўшанда омад биздан юз ўгирди ва мағлуб бўлдик. Лекин мен таслим бўлганим йўқ.»
Бу сўзлар футболчининг иштиёқи ва мотивацияси юқори эканлигидан далолат беради. У «Барселона» сафида Европанинг энг нуфузли клублар турнирида зафар қучишга аҳд қилган.
2. Орзу йўлидаги меҳнат ва мақсад
Адейеми ўз орзусига эришиш учун тинимсиз меҳнат қилаётганини таъкидлади. Унинг учун Чемпионлар Лигасидаги ғалаба шунчаки орзу эмас, балки аниқ мақсаддир.
Мураббийнинг фикри:
«Мен ҳали ҳам ушбу турнирда ғалаба қозонишни орзу қиламан. Мен ҳар куни айнан шу мақсад йўлида, ўз орзумни рўёбга чиқариш учун астойдил меҳнат қиламан.»
Ушбу сўзлар немис вингерининг профессионал ёндашуви ва «Барселона» муваффақиятларига қўшадиган ҳиссасига бўлган ишончини кўрсатади. Унинг келиши каталонияликлар ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда.
3. "Боруссия"дан "Барселона"га: Янги саҳифа
Эслатиб ўтамиз, Карим Адейеми ўтган ҳафта Дортмунднинг «Боруссия» клубидан «Барселона» сафига трансфер қилинган эди. Бу трансфер немис вингери фаолиятидаги янги ва муҳим саҳифага айланди. У «Камп Ноу»да ўз имкониятларини намойиш этишга ва жамоа билан биргаликда катта муваффақиятларга эришишга тайёр.
Унинг интервьюси кўплаб футбол мухлислари ва экспертлар эътиборини тортди. Адейемининг иштиёқи ва мақсадлари «Барселона»нинг келажагига бўлган умидларни кучайтиради.
Карим Адейемининг интервьюси ва мақсадлари
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Карим Адейеми (22 ёш, Германия)
Клуби
«Барселона» (яқинда келган)
Собиқ клуби
«Боруссия Дортмунд»
Асосий мақсади
Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш
Собиқ тажриба
Чемпионлар Лигаси финалистлиги (мағлубият)
Интервью берилган нашр
Mundo Deportivo
Интервьюнинг асосий мавзуси
Орзу ва режалар
«Барселона»нинг янги юлдузи Карим Адейемининг иштиёқи ва мақсадлари барчани ҳайратда қолдирмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Карим Адейеми «Барселона» билан биргаликда Чемпионлар Лигасида ғалаба қозона оладими? У каталонияликлар ҳужум чизиғини кучайтира оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…