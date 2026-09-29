Жанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- FIFA президенти Жанни Инфантино бошчилигидаги делегация 29–30 сентябр кунлари Ўзбекистонда бўлиб, мамлакат футболида янги лойиҳалар, инфратузилма ва ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш масалаларини муҳокама қилади.
- Ташриф доирасида футболни оммалаштириш, инфратузилмани ривожлантириш ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган лойиҳалар кўздан кечирилади.
- FIFA техник кўмаги билан замонавий Миллий футбол маркази ташкил этилгани ҳам қайд этилди.
Ўзбекистон футболида муҳим воқеалардан бири бошланди. ФИФА президенти Жанни Инфантино бошчилигидаги делегация 29–30 сентябрь кунлари расмий ташриф билан Ўзбекистонда бўлади.
ФИФА раҳбариятининг ташрифи мамлакат футболида янги лойиҳалар, инфратузилма ва ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокама қилинадиган муҳим мулоқот майдонига айланиши кутилмоқда.
Инфантинони Ўзбекистонда кимлар кутиб олди?
ФИФА делегациясини Ўзбекистон спорт вазири Адҳам Икрамов ҳамда Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Эрматов кутиб олди.
Ташриф дастуридан мамлакатда футболни янада оммалаштириш, спорт инфратузилмасини ривожлантириш ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор лойиҳа ва объектлар билан танишиш ўрин олган.
ФИФА билан ҳамкорлик Ўзбекистон футболи учун янги йўналишларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Аввалроқ Президент Шавкат Мирзиёев ва Жанни Инфантино ўртасидаги учрашувда ҳам футболни бошқариш тизимини такомиллаштириш, ёш истеъдодларни аниқлаш, мураббийлар, ҳакамлар, менежерлар ва бошқа мутахассисларни халқаро даражада тайёрлаш масалалари муҳокама қилинган эди.
Асосий эътибор — ёш футболчиларга
Ўзбекистонга ташриф доирасидаги муҳим йўналишлардан бири — ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш.
Мамлакат футболида иқтидорли болаларни эрта аниқлаш, улар учун сифатли машғулот шароитларини яратиш ва профессионал футболга олиб чиқиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Бу борада инфратузилма ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. ФИФА техник кўмаги билан Ўзбекистонда замонавий Миллий футбол маркази ташкил этилгани, унинг таркибида рақамли футболнинг инновацион ечимлар жорий этилган вазиятлар маркази мавжудлиги ҳам расмий даражада қайд этилган.
Ўзбекистон футболи янги босқичда
ФИФА президентининг ташрифи Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихидаги муҳим натижадан кейин амалга ошмоқда.
2026 йилда Ўзбекистон терма жамоаси илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олди. Президент Шавкат Мирзиёев бу натижани мамлакат футболи тарихидаги муҳим воқеа сифатида қайд этган.
Энди эса асосий вазифалардан бири ушбу натижани тизимли ривожланиш билан мустаҳкамлашдан иборат.
Терма жамоа даражасидаги ютуқ билан бирга болалар ва ўсмирлар футболи, академиялар, мураббийлар тайёрлаш, ҳакамлик, футбол инфратузилмаси ва бошқарув тизимини ривожлантириш ҳам долзарб масалалар қаторида қолмоқда.
Ўзбекистонда ФИФА билан ҳамкорлик кенгаймоқда
Ўзбекистон ва ФИФА ўртасидаги ҳамкорлик сўнгги йилларда бир нечта йўналишни қамраб олди.
Жумладан, мамлакатда ФИФАнинг йирик турнирларини ўтказиш имкониятларини кенгайтириш, замонавий инфратузилмани ривожлантириш ва футбол мутахассисларини тайёрлаш масалалари муҳокама қилинган.
2025 йилда Ўзбекистонда CAFA Nations Cup мусобақасининг финали ўтказилган ва унда ФИФА президенти Жанни Инфантино ҳам иштирок этган эди.
Шунингдек, Тошкентда Марказий Осиё мамлакатлари учун ФИФА минтақавий офисини очиш бўйича келишувга эришилгани ҳам расмий маълум қилинган.
Ташрифдан кейин қандай ўзгаришлар кутилмоқда?
29–30 сентябрь кунлари бўлиб ўтадиган учрашувлар Ўзбекистон футболи учун бир нечта муҳим масалаларни муҳокама қилиш имконини беради.
Асосий йўналишлар сифатида:
футбол инфратузилмасини янада ривожлантириш;
ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш;
мураббий ва футбол мутахассисларини тайёрлаш;
футболни мамлакат бўйлаб янада оммалаштириш;
ФИФА билан халқаро ҳамкорликни кенгайтириш
каби масалалар белгиланган.
Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатига чиқиши эса бу жараёнга янада катта эътибор қаратмоқда.
ФИФА президенти Жанни Инфантинонинг навбатдаги ташрифи шу жиҳатдан оддий расмий сафар эмас, балки Ўзбекистон футболидаги кейинги босқич — инфратузилма, ёшлар ва халқаро ҳамкорликни янада кучайтириш масалалари муҳокама қилинадиган муҳим ташриф сифатида намоён бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…