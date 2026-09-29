Жанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўради

·15·Спорт
Жанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA президенти Жанни Инфантино бошчилигидаги делегация 29–30 сентябр кунлари Ўзбекистонда бўлиб, мамлакат футболида янги лойиҳалар, инфратузилма ва ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш масалаларини муҳокама қилади.
  • Ташриф доирасида футболни оммалаштириш, инфратузилмани ривожлантириш ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган лойиҳалар кўздан кечирилади.
  • FIFA техник кўмаги билан замонавий Миллий футбол маркази ташкил этилгани ҳам қайд этилди.

Ўзбекистон футболида муҳим воқеалардан бири бошланди. ФИФА президенти Жанни Инфантино бошчилигидаги делегация 29–30 сентябрь кунлари расмий ташриф билан Ўзбекистонда бўлади.

ФИФА раҳбариятининг ташрифи мамлакат футболида янги лойиҳалар, инфратузилма ва ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш масалалари муҳокама қилинадиган муҳим мулоқот майдонига айланиши кутилмоқда.

Инфантинони Ўзбекистонда кимлар кутиб олди?

ФИФА делегациясини Ўзбекистон спорт вазири Адҳам Икрамов ҳамда Ўзбекистон футбол ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Эрматов кутиб олди.

Ташриф дастуридан мамлакатда футболни янада оммалаштириш, спорт инфратузилмасини ривожлантириш ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор лойиҳа ва объектлар билан танишиш ўрин олган.

ФИФА билан ҳамкорлик Ўзбекистон футболи учун янги йўналишларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Аввалроқ Президент Шавкат Мирзиёев ва Жанни Инфантино ўртасидаги учрашувда ҳам футболни бошқариш тизимини такомиллаштириш, ёш истеъдодларни аниқлаш, мураббийлар, ҳакамлар, менежерлар ва бошқа мутахассисларни халқаро даражада тайёрлаш масалалари муҳокама қилинган эди.

Асосий эътибор — ёш футболчиларга

Ўзбекистонга ташриф доирасидаги муҳим йўналишлардан бири — ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш.

Мамлакат футболида иқтидорли болаларни эрта аниқлаш, улар учун сифатли машғулот шароитларини яратиш ва профессионал футболга олиб чиқиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бу борада инфратузилма ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. ФИФА техник кўмаги билан Ўзбекистонда замонавий Миллий футбол маркази ташкил этилгани, унинг таркибида рақамли футболнинг инновацион ечимлар жорий этилган вазиятлар маркази мавжудлиги ҳам расмий даражада қайд этилган.

Ўзбекистон футболи янги босқичда

ФИФА президентининг ташрифи Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихидаги муҳим натижадан кейин амалга ошмоқда.

2026 йилда Ўзбекистон терма жамоаси илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичига йўлланма олди. Президент Шавкат Мирзиёев бу натижани мамлакат футболи тарихидаги муҳим воқеа сифатида қайд этган.

Энди эса асосий вазифалардан бири ушбу натижани тизимли ривожланиш билан мустаҳкамлашдан иборат.

Терма жамоа даражасидаги ютуқ билан бирга болалар ва ўсмирлар футболи, академиялар, мураббийлар тайёрлаш, ҳакамлик, футбол инфратузилмаси ва бошқарув тизимини ривожлантириш ҳам долзарб масалалар қаторида қолмоқда.

Ўзбекистонда ФИФА билан ҳамкорлик кенгаймоқда

Ўзбекистон ва ФИФА ўртасидаги ҳамкорлик сўнгги йилларда бир нечта йўналишни қамраб олди.

Жумладан, мамлакатда ФИФАнинг йирик турнирларини ўтказиш имкониятларини кенгайтириш, замонавий инфратузилмани ривожлантириш ва футбол мутахассисларини тайёрлаш масалалари муҳокама қилинган.

2025 йилда Ўзбекистонда CAFA Nations Cup мусобақасининг финали ўтказилган ва унда ФИФА президенти Жанни Инфантино ҳам иштирок этган эди.

Шунингдек, Тошкентда Марказий Осиё мамлакатлари учун ФИФА минтақавий офисини очиш бўйича келишувга эришилгани ҳам расмий маълум қилинган.

Ташрифдан кейин қандай ўзгаришлар кутилмоқда?

29–30 сентябрь кунлари бўлиб ўтадиган учрашувлар Ўзбекистон футболи учун бир нечта муҳим масалаларни муҳокама қилиш имконини беради.

Асосий йўналишлар сифатида:

  • футбол инфратузилмасини янада ривожлантириш;

  • ёш истеъдодларни қўллаб-қувватлаш;

  • мураббий ва футбол мутахассисларини тайёрлаш;

  • футболни мамлакат бўйлаб янада оммалаштириш;

  • ФИФА билан халқаро ҳамкорликни кенгайтириш

каби масалалар белгиланган.

Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатига чиқиши эса бу жараёнга янада катта эътибор қаратмоқда.

ФИФА президенти Жанни Инфантинонинг навбатдаги ташрифи шу жиҳатдан оддий расмий сафар эмас, балки Ўзбекистон футболидаги кейинги босқич — инфратузилма, ёшлар ва халқаро ҳамкорликни янада кучайтириш масалалари муҳокама қилинадиган муҳим ташриф сифатида намоён бўлмоқда.

ФИФА президенти Жанни ИнфантиноЎзбекистон футбол ассоциациясиМирзиёевФИФА минтақавий офис
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзиёев Тошкентдаги янги гастрокўча фаолияти билан танишдиМирзиёев Тошкентдаги янги гастрокўча фаолияти билан танишди24 апрел 13:04Мирзиёев: «Техникага божларни камайтириш керак»Мирзиёев: «Техникага божларни камайтириш керак»21 апрел 08:24ФИФА режадан қайтди: Инфантино юзага келган вазият учун узр сўрадиФИФА режадан қайтди: Инфантино юзага келган вазият учун узр сўради6 август 11:39Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...19 июл 16:22Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтди5 август 14:13ФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлди1 август 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди