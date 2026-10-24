Неаполдаги даҳшатли триллер: “Наполи” ва “Рома” тўқнашувида 6 та гол киритилди
Италия А Сериясининг 8-тури доирасида Неапол шаҳрида ҳақиқий футбол драмаси ва голлар ёмғири кузатилди. Маҳаллий «Наполи» ўз майдонида пойтахтнинг «Рома» клубини қабул қилди ва учрашув шиддатли курашлар остида 3:3 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Неаполликлар сафида Скотт Мактоминей икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дубль қайд этган бўлса, римликлар таркибида захирадан майдонга тушган Леонардо Балерди сўнгги дақиқаларда иккита гол уриб, меҳмонларни мағлубиятдан қутқариб қолди.
Тўхтовсиз ҳужумлар ва сўнгги дақиқалардаги интрига
Учрашув ҳар икки жамоанинг муросасиз очиқ футболи билан ёдда қолди:
«Наполи»нинг илк зарбалари: 28-дақиқада Андре-Франк Замбо Ангисса ҳисобни очди (1:0). Иккинчи бўлим бошида, яъни 48-дақиқада Скотт Мактоминей фарқни иккитага оширди (2:0);
«Рома»нинг уйғониши: Римликлар таслим бўлишмади — 69-дақиқада Матиас Соуле орадаги фарқни қисқартирди, орадан беш дақиқа ўтиб, 74-дақиқада захирадан тушган Балерди мувозанатни тиклади (2:2);
Драматик финал: 83-дақиқада Мактоминей яна бир бор тўп киритиб, неаполликларни ғалабага яқинлаштирган эди (3:2), бироқ 89-дақиқада Балерди ўзининг иккинчи голини урди ва баҳсга якуний нуқтани қўйди (3:3).
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу жанговар очкодан сўнг турнир жадвалидаги ҳолат қуйидагича ўзгарди:
«Рома»нинг ўрни: Очколарини 18 тага етказган римликлар чемпионат жадвалида 3-ўринни сақлаб турибди;
«Наполи»нинг ҳолати: Ҳисобида 12 очко бўлган Неаполь клуби мусобақа жадвалининг 7-поғонасида бормоқда.
Ўйин қайдномаси:
Италия А Серияси. 8-тур
«Наполи» — «Рома» 3:3
Голлар: Ангисса 28, Мактоминей 48, 83 — Соуле 69, Балерди 74, 89.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Бадиашиль (Бёкема, 52), Марин, Оливера, Мактоминей, Де Брюйне, Ангисса, Ҳойлунд, Ланг (Вергара, 80), Политано.
«Рома»: Голлини, Манчини (Жиларди, 84), Ндика, Эрмосо (Кастро, 58), Де Рон, Пизилли (Балерди, 61), Франса, Ренш (Молина, 58), Кристанте, Мален (Мора, 84), Соуле.
Изоҳлар 0
…