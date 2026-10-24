Неаполдаги даҳшатли триллер: “Наполи” ва “Рома” тўқнашувида 6 та гол киритилди

·24·Спорт
Неаполдаги даҳшатли триллер: “Наполи” ва “Рома” тўқнашувида 6 та гол киритилди

Италия А Сериясининг 8-тури доирасида Неапол шаҳрида ҳақиқий футбол драмаси ва голлар ёмғири кузатилди. Маҳаллий «Наполи» ўз майдонида пойтахтнинг «Рома» клубини қабул қилди ва учрашув шиддатли курашлар остида 3:3 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Неаполликлар сафида Скотт Мактоминей икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дубль қайд этган бўлса, римликлар таркибида захирадан майдонга тушган Леонардо Балерди сўнгги дақиқаларда иккита гол уриб, меҳмонларни мағлубиятдан қутқариб қолди.

Тўхтовсиз ҳужумлар ва сўнгги дақиқалардаги интрига

Учрашув ҳар икки жамоанинг муросасиз очиқ футболи билан ёдда қолди:

  • «Наполи»нинг илк зарбалари: 28-дақиқада Андре-Франк Замбо Ангисса ҳисобни очди (1:0). Иккинчи бўлим бошида, яъни 48-дақиқада Скотт Мактоминей фарқни иккитага оширди (2:0);

  • «Рома»нинг уйғониши: Римликлар таслим бўлишмади — 69-дақиқада Матиас Соуле орадаги фарқни қисқартирди, орадан беш дақиқа ўтиб, 74-дақиқада захирадан тушган Балерди мувозанатни тиклади (2:2);

  • Драматик финал: 83-дақиқада Мактоминей яна бир бор тўп киритиб, неаполликларни ғалабага яқинлаштирган эди (3:2), бироқ 89-дақиқада Балерди ўзининг иккинчи голини урди ва баҳсга якуний нуқтани қўйди (3:3).

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу жанговар очкодан сўнг турнир жадвалидаги ҳолат қуйидагича ўзгарди:

  • «Рома»нинг ўрни: Очколарини 18 тага етказган римликлар чемпионат жадвалида 3-ўринни сақлаб турибди;

  • «Наполи»нинг ҳолати: Ҳисобида 12 очко бўлган Неаполь клуби мусобақа жадвалининг 7-поғонасида бормоқда.

Ўйин қайдномаси:

Италия А Серияси. 8-тур

«Наполи» — «Рома» 3:3

  • Голлар: Ангисса 28, Мактоминей 48, 83 — Соуле 69, Балерди 74, 89.

  • «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Бадиашиль (Бёкема, 52), Марин, Оливера, Мактоминей, Де Брюйне, Ангисса, Ҳойлунд, Ланг (Вергара, 80), Политано.

  • «Рома»: Голлини, Манчини (Жиларди, 84), Ндика, Эрмосо (Кастро, 58), Де Рон, Пизилли (Балерди, 61), Франса, Ренш (Молина, 58), Кристанте, Мален (Мора, 84), Соуле.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилди9 сентябр 14:55«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди9 сентябр 23:25ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозонди10 сентябр 06:34“Наполи” Конте билан ғалаба орқали хайрлашди“Наполи” Конте билан ғалаба орқали хайрлашди25 май 00:19Кевин Де Бруйне ва Антонио Конте ўртасидаги низо: Наполи директори вазиятга ойдинлик киритдиКевин Де Бруйне ва Антонио Конте ўртасидаги низо: Наполи директори вазиятга ойдинлик киритди24 июл 01:58Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчи7 август 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди