А Сериясида голлар шоуси: «Рома» бешта гол урди, Мален покер қайд этди
Италия А Сериясининг 12-турида Донйелл Мален ҳақиқий голлар шоуини намойиш этди. Нидерландиялик ҳужумчи «Парма» дарвозасига тўрт марта йўл топиб, покер қайд этди ва «Рома»нинг сафардаги йирик ғалабасига асосий ҳиссани қўшди. «Лацио» ва «Комо» ҳам рақибларини мағлуб этди, «Наполи» эса муҳим уч очкони қўлга киритди.
Италия чемпионатининг 2026/2027 йилги мавсуми 12-туридан ўрин олган дастлабки тўртта учрашув якунланди. Турнинг энг эътиборли натижаси «Рома»нинг «Парма» майдонидаги 5:1 ҳисобидаги ғалабаси бўлди.
Римликлар сафида Донйелл Мален рақиб ҳимоячилари учун ҳақиқий бош оғриғига айланди. Ҳужумчи бир ўйинда тўртта гол уриб, покер муаллифига айланди. Шунингдек, «Лацио» «Лечче»ни йирик ҳисобда енгди, «Наполи» ва «Комо» эса ўз учрашувларида ғалаба қозонишди.
Малендан покер: «Рома» рақиб дарвозасига бешта гол урди
«Парма» — «Рома» 1:5
12-турнинг энг шов-шувли натижаси «Рома»нинг сафардаги йирик ғалабаси бўлди. Римликлар «Парма» майдонида бешта гол киритиб, рақибига ҳеч қандай имконият қолдиришмади.
Учрашувнинг бош қаҳрамони шубҳасиз Донйелл Мален бўлди. Нидерландиялик ҳужумчи 38-дақиқада ҳисобни очди. Иккинчи бўлимда эса унинг голлар серияси давом этди: 67, 76 ва 89-дақиқаларда яна уч марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Шу тариқа Мален битта учрашувда тўртта гол уриб, покер қайд этди. Родриго Мора ҳам 70-дақиқада ўз номини таблога ёздирди.
«Парма» сафида Неста Элфеге 53-дақиқада жавоб голини киритди. Бироқ бу мезбонларга мағлубиятдан қутулиш учун ёрдам бермади.
Якунда «Рома» 5:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Маленнинг тўртта голи эса турнинг энг ёрқин воқеасига айланди.
«Лацио»дан ишончли ғалаба: Нослин дубль қайд этди
«Лацио» — «Лечче» 3:0
Римнинг яна бир жамоаси — «Лацио» ҳам ўз мухлислари қаршисида ишончли ғалабага эришди. Мезбонлар «Лечче» дарвозасига жавобсиз учта гол киритишди.
Учрашувда Тижжани Нослин асосий қаҳрамонлардан бири бўлди. У 24-дақиқада ҳисобни очган бўлса, 67-дақиқада дублни расмийлаштирди.
Баҳснинг якуний нуқтасини эса Давиде Фраттези қўйди. У 89-дақиқада гол киритиб, «Лацио»нинг 3:0 ҳисобидаги ғалабасини таъминлади.
«Наполи»га Мактоминейнинг битта голи етарли бўлди
«Наполи» — «Торино» 1:0
Неаполликлар ўз майдонида «Торино» билан баҳс олиб боришди. Учрашув анча муросасиз кечди ва узоқ вақт давомида ҳисоб очилмади.
Мезбонларга ғалаба келтирган ягона гол 72-дақиқада киритилди. Шотландиялик яримҳимоячи Скотт Мактоминей рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Наполи»га муҳим уч очкони тақдим этди.
Қолган вақтда «Торино» ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилди, аммо неаполликлар устунликни сақлаб қолишди.
«Комо» ўз майдонида «Кальяри»ни мағлуб этди
«Комо» — «Кальяри» 2:0
Турнинг яна бир учрашувида «Комо» ўз майдонида «Кальяри»ни қабул қилди ва 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
24-дақиқада Якобо Рамон ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлимда эса Лукас да Кунья 56-дақиқада гол уриб, жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади.
«Кальяри» қолган вақт давомида ҳисобни ўзгартиришга муваффақ бўлмади. Натижада «Комо» уч очкони ўз ҳисобига ёзиб қўйди.
А Серияси 12-турининг дастлабки натижалари
Учрашув
Ҳисоб
«Комо» — «Кальяри»
2:0
«Лацио» — «Лечче»
3:0
«Парма» — «Рома»
1:5
«Наполи» — «Торино»
1:0
Турнинг бош қаҳрамони — Донйелл Мален
12-турнинг дастлабки учрашувлари орасида «Рома»нинг йирик ғалабаси ва Донйелл Маленнинг тўртта голи алоҳида ажралиб турди. Бир ўйинда покер қайд этиш ҳужумчи учун ҳам, унинг жамоаси учун ҳам катта воқеа ҳисобланади.
«Лацио» ва «Комо» ҳам ўз мухлисларини ғалаба билан хурсанд қилган бўлса, «Наполи» минимал ҳисобдаги муваффақият орқали уч очкони қўлга киритди. А Сериясининг 12-туридаги қолган учрашувлар эса турнир жадвалидаги вазиятга янада ойдинлик киритади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…