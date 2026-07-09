«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньодан чиққан

·0·Спорт
«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньодан чиққан

«Наполи» яримҳимоячиси Скотт Мактоминей фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкин.

Инсайдер Николо Скира маълумотига кўра, шотландиялик футболчига қизиқиш шахсан «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо ташаббуси билан юзага келган.

Моуриньо собиқ шогирдини яна кўрмоқчи

Португалиялик мутахассис Мактоминей билан аввал «Манчестер Юнайтед»да бирга ишлаган.

Шу боис Моуриньо футболчининг имкониятлари, характери ва майдондаги фойдали жиҳатларини яхши билади. Манбага кўра, айнан у яримҳимоячини Мадридга олиб келиш ғоясини илгари сурган.

Мактоминей «Наполи»да ўзини кўрсатди

Скотт Мактоминей 2024 йилда «Манчестер Юнайтед»дан «Наполи»га 30 миллион евро эвазига ўтган эди.

Неаполликлар сафида у тезда муҳим футболчилардан бирига айланди. 2025/26 йилги мавсумда яримҳимоячи барча мусобақаларда 44 та ўйинда майдонга тушди.

Ушбу баҳсларда Мактоминей:

  • 14 та гол урди;

  • 4 та голли узатма амалга оширди.

Шартнома 2028 йилгача амал қилади

Мактоминейнинг «Наполи» билан амалдаги шартномаси 2028 йил 30 июнига қадар мўлжалланган.

Бу эса «Реал» учун музокаралар осон кечмаслигини англатади. Неапол клуби футболчини арзон қўйиб юбориши даргумон.

Бозор қиймати 40 миллион евро атрофида

Transfermarkt портали шотландиялик яримҳимоячининг бозор қийматини 40 миллион евро атрофида баҳоламоқда.

Аммо унинг сўнгги мавсумдаги самарадорлиги ва шартнома муддати ҳисобга олинса, «Наполи» трансфер учун бундан юқорироқ сумма талаб қилиши ҳам мумкин.

Мадридда янги роль бўлиши мумкин

Мактоминей классик яримҳимоячи сифатида жисмоний кураш, жарима майдончасига кириб бориш ва гол уриш қобилияти билан ажралиб туради.

Моуриньо эса айнан шундай футболчилардан максимал фойда олишни яхши билади. Энди асосий савол — «Реал» бу қизиқишни расмий таклифга айлантирадими ёки Мактоминей Неаполда қоладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиҲоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиБугун, 19:25Ўзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиЎзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиБугун, 19:19Салоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиСалоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиБугун, 19:06Клопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиКлопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиБугун, 19:04"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат берди"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат бердиБугун, 17:39Арсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиАрсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиБугун, 17:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди