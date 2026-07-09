«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньодан чиққан
«Наполи» яримҳимоячиси Скотт Мактоминей фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкин.
Инсайдер Николо Скира маълумотига кўра, шотландиялик футболчига қизиқиш шахсан «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо ташаббуси билан юзага келган.
Моуриньо собиқ шогирдини яна кўрмоқчи
Португалиялик мутахассис Мактоминей билан аввал «Манчестер Юнайтед»да бирга ишлаган.
Шу боис Моуриньо футболчининг имкониятлари, характери ва майдондаги фойдали жиҳатларини яхши билади. Манбага кўра, айнан у яримҳимоячини Мадридга олиб келиш ғоясини илгари сурган.
Мактоминей «Наполи»да ўзини кўрсатди
Скотт Мактоминей 2024 йилда «Манчестер Юнайтед»дан «Наполи»га 30 миллион евро эвазига ўтган эди.
Неаполликлар сафида у тезда муҳим футболчилардан бирига айланди. 2025/26 йилги мавсумда яримҳимоячи барча мусобақаларда 44 та ўйинда майдонга тушди.
Ушбу баҳсларда Мактоминей:
14 та гол урди;
4 та голли узатма амалга оширди.
Шартнома 2028 йилгача амал қилади
Мактоминейнинг «Наполи» билан амалдаги шартномаси 2028 йил 30 июнига қадар мўлжалланган.
Бу эса «Реал» учун музокаралар осон кечмаслигини англатади. Неапол клуби футболчини арзон қўйиб юбориши даргумон.
Бозор қиймати 40 миллион евро атрофида
Transfermarkt портали шотландиялик яримҳимоячининг бозор қийматини 40 миллион евро атрофида баҳоламоқда.
Аммо унинг сўнгги мавсумдаги самарадорлиги ва шартнома муддати ҳисобга олинса, «Наполи» трансфер учун бундан юқорироқ сумма талаб қилиши ҳам мумкин.
Мадридда янги роль бўлиши мумкин
Мактоминей классик яримҳимоячи сифатида жисмоний кураш, жарима майдончасига кириб бориш ва гол уриш қобилияти билан ажралиб туради.
Моуриньо эса айнан шундай футболчилардан максимал фойда олишни яхши билади. Энди асосий савол — «Реал» бу қизиқишни расмий таклифга айлантирадими ёки Мактоминей Неаполда қоладими?
…