Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотди

·0·Дунё
Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотди

Италия жанубида жойлашган Неаполь шаҳри ва унинг атрофида 31 июль куни 4,7 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Табиий офат оқибатида камида 21 киши турли даражада жароҳат олган бўлиб, улардан икки нафарининг аҳволи оғир экани хабар қилинмоқда.

Миллий геофизика ва вулканология институти маълумотларига кўра, ер силкиниши бутун Неаполь шаҳрида ва айниқса, эпицентри Флегрей майдонлари ҳудудида жуда кучли сезилган. Зилзила маҳаллий вақт билан соат 19:46 да қайд этилган.

Мутахассислар таъкидлашича, бу Поццуоли ҳудудида сўнгги қирқ йил ичида кузатилган энг кучли зилзила ҳисобланади. Ушбу ҳудудда ер пўстининг секин кўтарилиши ва чўкиши билан боғлиқ брадисейсмик фаоллик қайта бошланганидан бери бундай кучли силкиниш илк бор қайд этилмоқда.

Орадан бир неча соат ўтиб, маҳаллий вақт билан тахминан соат 22:00 да яна 3,8 магнитудали такрорий ер силкиниши содир бўлиб, аҳоли орасида хавотирни янада кучайтирган.

Зилзила оқибатида бир қатор тураржой биноларига зарар етган. Шунингдек, юқори кучланишли электр узатиш устунининг қисман қулаши сабаб Фуоригрота ва Баньоли туманларида электр таъминоти узилган. Хавфсизлик чоралари доирасида поездлар ҳаракати ҳам вақтинча тўхтатилди.

Бундан ташқари, Сольфатара вулқони атрофида тоғ ёнбағрининг бир қисми ўпирилиб тушган. Поццуоли портига олиб борувчи йўлларда катта ёриқлар пайдо бўлгани боис порт фаолияти вақтинча тўхтатилди.

Айни пайтда маҳаллий ҳокимият томонидан фавқулодда ёрдам пунктлари ташкил этилган. Жабрланган ва хавфли ҳудудлардан эвакуация қилинган аҳолига ичимлик суви ҳамда биринчи эҳтиёж буюмлари тарқатилмоқда. Мутахассислар эса ҳудудда сейсмик фаолликни доимий равишда кузатишда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Бугун, 17:34Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Бугун, 17:24Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиТаиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиБугун, 16:51«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчиБугун, 16:43Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?Бугун, 16:35Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Бугун, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда