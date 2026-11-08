Неаполда қизғин тўқнашув: “Лацио”нинг 6 ўйинлик ғалабали серияси тўхтатилди!
Италия А Сериясининг 11-туридан ўрин олган марказий беллашувда мусобақа жадвали етакчиси Римнинг «Лацио» клуби Неаполда «Наполи» меҳмони бўлди. Муросасиз ва курашларга бой кечган баҳс 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Ушбу натижа эвазига «Лацио»нинг мусобақадаги кетма-кет олтита ғалабадан иборат ҳайратланарли сериясига чек қўйилди. Шунга қарамай, пойтахтликлар чемпионатдаги яккапешқадамлигини сақлаб қолди. Олдинги икки турда очко бой берган «Наполи» эса муҳим очкони қўлга киритиб, инқирозни тўхтатди.
Ҳар икки бўлимда биттадан гол: Тезкор автогол ва Фраттезининг маҳорати
Учрашув меҳмонларнинг фаол босими билан бошланди:
28-дақиқада Фраттезидан ҳисобни очиш: Римликларнинг хавфли ҳужумини Давиде Фраттези аниқ зарба билан якунлаб, «Лацио»ни олдинга олиб чиқди — 0:1;
48-дақиқадаги кутилмаган автогол: Иккинчи бўлим бошланиши биланоқ неаполликлар катта куч билан олдинга ташланди. 48-дақиқада меҳмонлар ҳимоячиси Алфонсо Педраза ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва мувозанат тикланди — 1:1;
Сариқ карточкалар ёмғири: Ҳакам учрашув давомида ҳар икки томон футболчиларига жами 9 марта огоҳлантириш кўрсатди, хусусан «Наполи» сафида Вергара, Де Брюйне каби етакчилар ҳам сариқ карточка олди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
А Серия. 11-тур
«Наполи» — «Лацио» 1:1
Голлар: Педраза (48, автогол) — Фраттези (28).
Огоҳлантиришлар: Ланг (44), Гилмор (65), Вергара (66, 74), Де Брюйне (83) — Шутало (33), Тавареш (46), Флориани (61), Фраттези (78).
«Наполи»: Милинкович-Савич, Раҳмани, Марин, Бёкема, Мактоминей, Оливера, Гилмор (Ангисса, 69), Вергара (Лукка, 74), Де Брюйне (Жоване, 83), Ланг, Ҳойлунд (Политано, 74).
«Лацио»: Мандас, Шутало (Лейте, 33), Флориани (Латсари, 61), Тавареш (Педраза, 46), Провстгард, Белахяне, Тейлор, Фраттези (Канчеллери, 78), Исаксен, Нослин, Пинамонти (Деле-Баширу, 61).
Турнир жадвалидаги вазият
Неаполдаги жанговар дуранг турнир жадвалининг юқори қисмидаги интригани янада қиздирди:
«Лацио» пешқадам: Олтиталик ғалабали юриши тўхтаган бўлса-да, «бургутлар» турнир жадвалининг чўққисини ўз қўлида сақлаб турибди;
«Наполи» учун муҳим очко: Кетма-кет икки мағлубиятдан сўнг мураккаб рақиб билан дуранг ўйнаган «Наполи» руҳий жиҳатдан муҳим очкони жамғариб, кучлилар қаторидаги курашни давом эттиради.
Изоҳлар 0
…