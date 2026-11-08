Неаполда қизғин тўқнашув: “Лацио”нинг 6 ўйинлик ғалабали серияси тўхтатилди!

·19·Спорт
Неаполда қизғин тўқнашув: “Лацио”нинг 6 ўйинлик ғалабали серияси тўхтатилди!

Италия А Сериясининг 11-туридан ўрин олган марказий беллашувда мусобақа жадвали етакчиси Римнинг «Лацио» клуби Неаполда «Наполи» меҳмони бўлди. Муросасиз ва курашларга бой кечган баҳс 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Ушбу натижа эвазига «Лацио»нинг мусобақадаги кетма-кет олтита ғалабадан иборат ҳайратланарли сериясига чек қўйилди. Шунга қарамай, пойтахтликлар чемпионатдаги яккапешқадамлигини сақлаб қолди. Олдинги икки турда очко бой берган «Наполи» эса муҳим очкони қўлга киритиб, инқирозни тўхтатди.

Ҳар икки бўлимда биттадан гол: Тезкор автогол ва Фраттезининг маҳорати

Учрашув меҳмонларнинг фаол босими билан бошланди:

  • 28-дақиқада Фраттезидан ҳисобни очиш: Римликларнинг хавфли ҳужумини Давиде Фраттези аниқ зарба билан якунлаб, «Лацио»ни олдинга олиб чиқди — 0:1;

  • 48-дақиқадаги кутилмаган автогол: Иккинчи бўлим бошланиши биланоқ неаполликлар катта куч билан олдинга ташланди. 48-дақиқада меҳмонлар ҳимоячиси Алфонсо Педраза ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди ва мувозанат тикланди — 1:1;

  • Сариқ карточкалар ёмғири: Ҳакам учрашув давомида ҳар икки томон футболчиларига жами 9 марта огоҳлантириш кўрсатди, хусусан «Наполи» сафида Вергара, Де Брюйне каби етакчилар ҳам сариқ карточка олди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • А Серия. 11-тур

    «Наполи» — «Лацио» 1:1

    Голлар: Педраза (48, автогол) — Фраттези (28).

    Огоҳлантиришлар: Ланг (44), Гилмор (65), Вергара (66, 74), Де Брюйне (83) — Шутало (33), Тавареш (46), Флориани (61), Фраттези (78).

  • «Наполи»: Милинкович-Савич, Раҳмани, Марин, Бёкема, Мактоминей, Оливера, Гилмор (Ангисса, 69), Вергара (Лукка, 74), Де Брюйне (Жоване, 83), Ланг, Ҳойлунд (Политано, 74).

  • «Лацио»: Мандас, Шутало (Лейте, 33), Флориани (Латсари, 61), Тавареш (Педраза, 46), Провстгард, Белахяне, Тейлор, Фраттези (Канчеллери, 78), Исаксен, Нослин, Пинамонти (Деле-Баширу, 61).

Турнир жадвалидаги вазият

Неаполдаги жанговар дуранг турнир жадвалининг юқори қисмидаги интригани янада қиздирди:

  • «Лацио» пешқадам: Олтиталик ғалабали юриши тўхтаган бўлса-да, «бургутлар» турнир жадвалининг чўққисини ўз қўлида сақлаб турибди;

  • «Наполи» учун муҳим очко: Кетма-кет икки мағлубиятдан сўнг мураккаб рақиб билан дуранг ўйнаган «Наполи» руҳий жиҳатдан муҳим очкони жамғариб, кучлилар қаторидаги курашни давом эттиради.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!20 сентябр 09:00А Серияда “Лацио” даври: Гаттузо Италияда ойнинг энг яхши мураббийи деб топилдиА Серияда “Лацио” даври: Гаттузо Италияда ойнинг энг яхши мураббийи деб топилдиКеча 08:46«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди13 сентябр 00:57Италияда етакчи алмашди! “Лацио” 28 очко билан 1-ўринга кўтарилдиИталияда етакчи алмашди! “Лацио” 28 очко билан 1-ўринга кўтарилди1 ноябр 21:49А Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олдиА Серияда "сенсация": «Лацио» сафарда «Ювентус»ни тор-мор этиб, «Интер»га етиб олди19 октябр 06:51Сассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матнСассуоло — Лацио: таркиблар ва жонли матн27 октябр 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди