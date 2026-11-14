Мессисиз қолган Аргентина терма жамоаси ўз майдонида Уругвайга мағлуб бўлди

2 дақиқа ўқиш2
Мессисиз қолган Аргентина терма жамоаси ўз майдонида Уругвайга мағлуб бўлди

Жаҳон чемпиони — Аргентина терма жамоаси ўз майдонида ўтказилган навбатдаги назорат учрашувида принципиал рақиби Уругвайга қарши майдонга тушди. Буэнос-Айресдаги машҳур «Альберто Хосе Армандо» стадионида кечган муросасиз баҳс меҳмонларнинг ғалабаси билан якунланди — 1:2.

Кескин кураш ва иккинчи таймдаги голлар

Учрашувнинг биринчи бўлими тенг курашлар остида ўтиб, дарвозаларга гол киритилмади. Бироқ иккинчи тайм бошланиши биланоқ майдондаги вазият кескин ўзгарди:

  • 48-дақиқа: Ҳимоячи Леонардо Балерди ўз дарвозасига тўп киритиб қўйиб, уругвайликларнинг ҳисобни очишига сабаб бўлди (0:1).

  • 54-дақиқа: Орадан бор-йўғи олти дақиқа ўтиб, Максимилиано Араухо уругвайликларнинг устунлигини икки тўпга етказди (0:2).

  • 73-дақиқа: Хулиан Альварес аниқ зарбаси билан ҳисобни қисқартириб, «альбиселесте»га умид уйғотди (1:2).

Бироқ аргентиналиклар қолган вақтда ҳисобни тенглаштириш учун қилган ҳаракатлари наф бермади. Лионель Месси миллий жамоани тарк этганидан кейинги илк ўйинидаёқ Аргентина терма жамоаси мағлубиятга учради.

Учрашув тафсилотлари

Кўрсаткичлар ва маълумотлар

Ҳисоб

Аргентина — Уругвай — 1:2

Голлар

Балерди 48' (автогол), Араухо 54' — Алварес 73'

Стадион

«Альберто Хосе Армандо», Буэнос-Айрес

Бош мураббийлар ва таркиблар

Ёш ва янги номлардан иборат таркиблар синовдан ўтказилди

Майдондаги асосий таркиблар

Ушбу баҳсда ҳар икки жамоа бош мураббийлари асосан таркибни ротация қилиб, ёш ва янги футболчиларга имконият беришди.

  • Аргентина сафида: Рулли, Медина (Вега, 83), Монтиел (Хяй, 83), Лисандро Мартинес, Балерди, Паласиос (Соуле, 46), Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Алмада (Престиани, 60), Нико Пас, Хулиан Алварес майдонга тушди.

  • Уругвай сафида эса: Фермарин, Оливера, Роналд Араухо, Варела, Пикерес (Касерес, 58), Каноббио (Валверде, 58), Торрейра (Виняс, 76), Бентанкур, Максимилиано Араухо (Пелйистри, 85), Де Арраскаэта (Бернал, 76), Нунес (Агирре, 85) каби таниқли футболчилар ҳаракат қилишди.

Олдиндаги навбатли синовлар

Мағлубиятдан сўнг ҳар икки жамоа ўз режаларини давом эттиради. Жорий йилнинг 18 ноябрь куни Аргентина терма жамоаси Коста-Рикага қарши навбатдаги назорат учрашувини ўтказади. Шу куни Уругвай эса Доминикан Республикаси терма жамоасига қарши майдонга тушиши режалаштирилган.

Сизнингча, Лионель Мессининг кетиши Аргентина терма жамоасининг ўйинига ва натижаларига қанчалик жиддий таъсир кўрсатмоқда? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари