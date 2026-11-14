Мессисиз қолган Аргентина терма жамоаси ўз майдонида Уругвайга мағлуб бўлди
Жаҳон чемпиони — Аргентина терма жамоаси ўз майдонида ўтказилган навбатдаги назорат учрашувида принципиал рақиби Уругвайга қарши майдонга тушди. Буэнос-Айресдаги машҳур «Альберто Хосе Армандо» стадионида кечган муросасиз баҳс меҳмонларнинг ғалабаси билан якунланди — 1:2.
Кескин кураш ва иккинчи таймдаги голлар
Учрашувнинг биринчи бўлими тенг курашлар остида ўтиб, дарвозаларга гол киритилмади. Бироқ иккинчи тайм бошланиши биланоқ майдондаги вазият кескин ўзгарди:
48-дақиқа: Ҳимоячи Леонардо Балерди ўз дарвозасига тўп киритиб қўйиб, уругвайликларнинг ҳисобни очишига сабаб бўлди (0:1).
54-дақиқа: Орадан бор-йўғи олти дақиқа ўтиб, Максимилиано Араухо уругвайликларнинг устунлигини икки тўпга етказди (0:2).
73-дақиқа: Хулиан Альварес аниқ зарбаси билан ҳисобни қисқартириб, «альбиселесте»га умид уйғотди (1:2).
Бироқ аргентиналиклар қолган вақтда ҳисобни тенглаштириш учун қилган ҳаракатлари наф бермади. Лионель Месси миллий жамоани тарк этганидан кейинги илк ўйинидаёқ Аргентина терма жамоаси мағлубиятга учради.
Учрашув тафсилотлари
Кўрсаткичлар ва маълумотлар
Ҳисоб
Аргентина — Уругвай — 1:2
Голлар
Балерди 48' (автогол), Араухо 54' — Алварес 73'
Стадион
«Альберто Хосе Армандо», Буэнос-Айрес
Бош мураббийлар ва таркиблар
Ёш ва янги номлардан иборат таркиблар синовдан ўтказилди
Майдондаги асосий таркиблар
Ушбу баҳсда ҳар икки жамоа бош мураббийлари асосан таркибни ротация қилиб, ёш ва янги футболчиларга имконият беришди.
Аргентина сафида: Рулли, Медина (Вега, 83), Монтиел (Хяй, 83), Лисандро Мартинес, Балерди, Паласиос (Соуле, 46), Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Алмада (Престиани, 60), Нико Пас, Хулиан Алварес майдонга тушди.
Уругвай сафида эса: Фермарин, Оливера, Роналд Араухо, Варела, Пикерес (Касерес, 58), Каноббио (Валверде, 58), Торрейра (Виняс, 76), Бентанкур, Максимилиано Араухо (Пелйистри, 85), Де Арраскаэта (Бернал, 76), Нунес (Агирре, 85) каби таниқли футболчилар ҳаракат қилишди.
Олдиндаги навбатли синовлар
Мағлубиятдан сўнг ҳар икки жамоа ўз режаларини давом эттиради. Жорий йилнинг 18 ноябрь куни Аргентина терма жамоаси Коста-Рикага қарши навбатдаги назорат учрашувини ўтказади. Шу куни Уругвай эса Доминикан Республикаси терма жамоасига қарши майдонга тушиши режалаштирилган.
Сизнингча, Лионель Мессининг кетиши Аргентина терма жамоасининг ўйинига ва натижаларига қанчалик жиддий таъсир кўрсатмоқда? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…