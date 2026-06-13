Уэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирди

·0·Спорт
Уэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирди

Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни ўзининг собиқ жамоасини Наполи ярим ҳимоячиси Скотт Мактоминейни ортга қайтариш бўйича шов-шувли трансферни амалга оширишга ундади. Машҳур ҳужумчи 29 ёшли футболчининг 26 миллион фунт эвазига А Серияга сотиб юборилишини тушунарсиз қарор деб атади. Рунининг фикрича, шотландиялик футболчи ўзининг голлари ва меҳнатсеварлиги билан жамоа учун жуда муҳим фигура эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Академия тарбияланувчисини сотиш ҳақидаги қарор, унинг Италиядаги дебют мавсумида Скудетто соҳибига айлангани ва ўйин даражасини сезиларли даражада оширганидан сўнг, клуб раҳбариятининг хатоси сифатида кўрилмоқда. Мактоминей ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида етакчилик қобилиятини намойиш этиб, Олд Траффордни тарк этганидан бери ўз ўйинини янги босқичга олиб чиқди.

Уэйн Руни ўзининг шахсий кўрсатувида Манчестер Юнайтеднинг спорт стратегиясини танқид қилди. "Манчестер Юнайтед уни қўйиб юборганига ишона олмадим, чунки у тиниmsиз меҳнат қиладиган футболчи. Ўша пайтда у ҳар ҳафта майдонга тушишини хоҳлайдиган ўйинчилардан бири эди, чунки бошқалар борини бермаётган бир пайтда у катта таъсир ўтказа оларди. У ҳужумкорроқ ролда ўйнаб, муҳим голларни ураётган эди. Уни ҳозир Манчестер Юнайтедга қайтишини жуда хоҳлаган бўлардим", — деди Руни.

Ҳозирда Манчестер Юнайтед раҳбарияти таркибни ёшартириш устида ишламоқда ва Аталанта ярим ҳимоячиси Эдерсон трансферини ҳал қилган. Клуб рўйхатида Матеус Фернандес, Алекс Скотт ва Адам Уортон каби ёш иқтидорлар бўлса-да, Мактоминейнинг номи ҳозирча расмий номзодлар орасида йўқ. Шунга қарамай, мухлислар ва мутахассислар тажрибали ярим ҳимоячининг қайтиши жамоа руҳини кўтаришига ишонишмоқда.

Айни дамда Скотт Мактоминей Шотландия терма жамоаси сафида Жахон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Шотландлар 28 йиллик танаффусдан сўнг йирик турнирга қайтишди ва Гаити билан бўладиган илк ўйинда Мактоминей асосий етакчи бўлиши кутилмоқда. Ушбу турнирдаги иштирокидан сўнг, ёзги трансфер ойнасида унинг келажаги яна диққат марказида бўлади.

Манчестер ЮнайтедСкотт МактоминейУэйн РуниНаполиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтдиЖозе Фонте нима учун Криштиано Роналдо Лионель Мессидан устунлигини айтдиБугун, 13:35Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг илк баҳсигача сафга қайтадими?Бугун, 13:09Арсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаАрсенал юлдузи Леаҳ Виллиаmsон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаБугун, 12:56Беллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБеллингэм ва Рогерц Жордан Ҳендерсонни танқидлардан ҳимоя қилдиБугун, 12:16Мирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасМирослав Клосе ўз рекордини Лионель Месси янгилашига қарши эмасБугун, 11:16Мартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиМартинес Криштиану Роналдунинг футбол тарихидаги ўрнини юқори баҳоладиБугун, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди