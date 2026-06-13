Уэйн Руни Манчестер Юнайтедни Скотт Мактоминейни қайтаришга чақирди
Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни ўзининг собиқ жамоасини Наполи ярим ҳимоячиси Скотт Мактоминейни ортга қайтариш бўйича шов-шувли трансферни амалга оширишга ундади. Машҳур ҳужумчи 29 ёшли футболчининг 26 миллион фунт эвазига А Серияга сотиб юборилишини тушунарсиз қарор деб атади. Рунининг фикрича, шотландиялик футболчи ўзининг голлари ва меҳнатсеварлиги билан жамоа учун жуда муҳим фигура эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Академия тарбияланувчисини сотиш ҳақидаги қарор, унинг Италиядаги дебют мавсумида Скудетто соҳибига айлангани ва ўйин даражасини сезиларли даражада оширганидан сўнг, клуб раҳбариятининг хатоси сифатида кўрилмоқда. Мактоминей ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида етакчилик қобилиятини намойиш этиб, Олд Траффордни тарк этганидан бери ўз ўйинини янги босқичга олиб чиқди.
Уэйн Руни ўзининг шахсий кўрсатувида Манчестер Юнайтеднинг спорт стратегиясини танқид қилди. "Манчестер Юнайтед уни қўйиб юборганига ишона олмадим, чунки у тиниmsиз меҳнат қиладиган футболчи. Ўша пайтда у ҳар ҳафта майдонга тушишини хоҳлайдиган ўйинчилардан бири эди, чунки бошқалар борини бермаётган бир пайтда у катта таъсир ўтказа оларди. У ҳужумкорроқ ролда ўйнаб, муҳим голларни ураётган эди. Уни ҳозир Манчестер Юнайтедга қайтишини жуда хоҳлаган бўлардим", — деди Руни.
Ҳозирда Манчестер Юнайтед раҳбарияти таркибни ёшартириш устида ишламоқда ва Аталанта ярим ҳимоячиси Эдерсон трансферини ҳал қилган. Клуб рўйхатида Матеус Фернандес, Алекс Скотт ва Адам Уортон каби ёш иқтидорлар бўлса-да, Мактоминейнинг номи ҳозирча расмий номзодлар орасида йўқ. Шунга қарамай, мухлислар ва мутахассислар тажрибали ярим ҳимоячининг қайтиши жамоа руҳини кўтаришига ишонишмоқда.
Айни дамда Скотт Мактоминей Шотландия терма жамоаси сафида Жахон чемпионатига тайёргарлик кўрмоқда. Шотландлар 28 йиллик танаффусдан сўнг йирик турнирга қайтишди ва Гаити билан бўладиган илк ўйинда Мактоминей асосий етакчи бўлиши кутилмоқда. Ушбу турнирдаги иштирокидан сўнг, ёзги трансфер ойнасида унинг келажаги яна диққат марказида бўлади.
…