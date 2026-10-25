“Атлетико Мадрид” “Депортиво”ни енгиб, 2-ўринда мустаҳкамланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 10-турида Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида «Депортиво»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувдаги ягона ғалаба тўпини 48-дақиқада Хулиан Алварес киритди.
- Ушбу муваффақиятдан сўнг 25 очкога эга бўлган «Атлетико» турнир жадвалида 2-ўринда мустаҳкамланди.
- 11 очколи «Депортиво» эса мусобақа жадвалининг 10-поғонасини банд этиб турибди.
Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида «Депортиво»ни қабул қилиб, курашларга бой кечган баҳсда 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди.
Диего Симеоне шогирдлари иккинчи бўлим бошида киритилган ягона тўп эвазига 3 очкони нақд қилиб, чемпионлик пойгасидаги юришини давом эттирмоқда.
Альваресдан ғалаба голи ва кескин курашлар
Учрашув мезбонларнинг фаол босими остида ўтди:
Ҳал қилувчи зарба: Биринчи бўлимда дарвозалар дахлсиз қолган бўлса-да, танаффусдан қайтган мадридликлар тезкорлик кўрсатишди. 48-дақиқада аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альварес рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, учрашувдаги ягона ва ғалаба тўпини киритди;
Мудофаа ва интизом: Голдан сўнг «Депортиво» мувозанатни тиклашга ҳаракат қилди, бироқ Ян Облак бошчилигидаги ҳимоя чизиғи ишончли ҳаракат қилиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди;
Огоҳлантиришлар ва ҳиссиётлар: Баҳс сўнгида асаблар таранглашди. Ҳакам томонидан кўрсатилган сариқ карточкалар шиддатли кураш руҳини яққол намоён этди.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу муваффақият «матрасчилар»нинг мавсумдаги барқарорлигини яна бир бор исботлади:
«Атлетико»нинг ўрни: Қўлга киритилган ғалабадан сўнг Мадрид клуби ўз очколари сонини 25 тага етказиб, Ла Лига жадвалида 2-поғонада бормоқда;
«Депортиво»нинг ҳолати: 11 очкода тўхтаган меҳмонлар эса 10-ўринни банд этиб турибди.
Ўйин қайдномаси:
Ла Лига. 10-тур
«Атлетико» — «Депортиво» 1:0
Гол: Альварес 48.
«Атлетико»: Облак, Пубиль, Ганцко, Льоренте, Гримальдо, Юльманн (Мендоса, 80), Барриос (Симеоне, 46), Лукман (Ле Норман, 46), Баэна, Ли Кан Ин (Сёрлот, 67), Альварес.
«Депортиво»: Рикельме, Хосе Хименес, Квальята, Альтимира, Лоурейро, Аматуччи, Эрнандес, Вильярес (Лусими, 58), Сориано, Мелья (Траоре, 58), Нсонго (Санчес, 80).
Огоҳлантиришлар: Пубиль 26, Сёрлот 85, Баэна 86, Симеоне 87 — Эрнандес 75, Квальята 79.
Изоҳлар 0
…