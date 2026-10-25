“Атлетико Мадрид” “Депортиво”ни енгиб, 2-ўринда мустаҳкамланди

·51·Спорт
“Атлетико Мадрид” “Депортиво”ни енгиб, 2-ўринда мустаҳкамланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 10-турида Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида «Депортиво»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувдаги ягона ғалаба тўпини 48-дақиқада Хулиан Алварес киритди.
  • Ушбу муваффақиятдан сўнг 25 очкога эга бўлган «Атлетико» турнир жадвалида 2-ўринда мустаҳкамланди.
  • 11 очколи «Депортиво» эса мусобақа жадвалининг 10-поғонасини банд этиб турибди.

Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида «Депортиво»ни қабул қилиб, курашларга бой кечган баҳсда 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди.

Диего Симеоне шогирдлари иккинчи бўлим бошида киритилган ягона тўп эвазига 3 очкони нақд қилиб, чемпионлик пойгасидаги юришини давом эттирмоқда.

Альваресдан ғалаба голи ва кескин курашлар

Учрашув мезбонларнинг фаол босими остида ўтди:

  • Ҳал қилувчи зарба: Биринчи бўлимда дарвозалар дахлсиз қолган бўлса-да, танаффусдан қайтган мадридликлар тезкорлик кўрсатишди. 48-дақиқада аргентиналик ҳужумчи Хулиан Альварес рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, учрашувдаги ягона ва ғалаба тўпини киритди;

  • Мудофаа ва интизом: Голдан сўнг «Депортиво» мувозанатни тиклашга ҳаракат қилди, бироқ Ян Облак бошчилигидаги ҳимоя чизиғи ишончли ҳаракат қилиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди;

  • Огоҳлантиришлар ва ҳиссиётлар: Баҳс сўнгида асаблар таранглашди. Ҳакам томонидан кўрсатилган сариқ карточкалар шиддатли кураш руҳини яққол намоён этди.

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу муваффақият «матрасчилар»нинг мавсумдаги барқарорлигини яна бир бор исботлади:

  • «Атлетико»нинг ўрни: Қўлга киритилган ғалабадан сўнг Мадрид клуби ўз очколари сонини 25 тага етказиб, Ла Лига жадвалида 2-поғонада бормоқда;

  • «Депортиво»нинг ҳолати: 11 очкода тўхтаган меҳмонлар эса 10-ўринни банд этиб турибди.

Ўйин қайдномаси:

Ла Лига. 10-тур

«Атлетико» — «Депортиво» 1:0

  • Гол: Альварес 48.

  • «Атлетико»: Облак, Пубиль, Ганцко, Льоренте, Гримальдо, Юльманн (Мендоса, 80), Барриос (Симеоне, 46), Лукман (Ле Норман, 46), Баэна, Ли Кан Ин (Сёрлот, 67), Альварес.

  • «Депортиво»: Рикельме, Хосе Хименес, Квальята, Альтимира, Лоурейро, Аматуччи, Эрнандес, Вильярес (Лусими, 58), Сориано, Мелья (Траоре, 58), Нсонго (Санчес, 80).

  • Огоҳлантиришлар: Пубиль 26, Сёрлот 85, Баэна 86, Симеоне 87 — Эрнандес 75, Квальята 79.

Атлетико МадридЛа ЛигаХулиан АльваресДепортиво
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирди21 август 15:38Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқда21 август 08:57Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирда17 август 18:33Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиХулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтди10 август 19:5190-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди90-дақиқадаги драма: «Атлетико» Барселонада «Эспаньол»ни мағлуб этди17 октябр 19:18Хулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл борХулиан Альварес учун Барселона эшиги ёпилди: олдинда иккита йўл бор2 август 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди