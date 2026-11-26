«Депортиво» ҳужумчиси Пьер-Эмерик Обамеянг машғулотга кетаётиб ЙТҲга учради
Испаниянинг «Депортиво» клуби ҳужумчиси Пьер-Эмерик Обамеянг жамоа машғулотига йўл олган вақтда йўл-транспорт ҳодисасига учради. Бу ҳақда Mundo Deportivo нашри хабар бермоқда.
Ҳодиса тафсилотлари: жабрланганлар йўқ
Вақти ва жойи: 37 ёшли габонлик футболчи иштирокидаги авария пайшанба куни эрталаб Испаниядаги АП-9 автомагистралида содир бўлган.
Ҳолати: Йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган. Обамеянг клуб базасига етиб бориб, ҳеч қандай муаммосиз жамоадошлари билан биргаликда умумий гуруҳ машғулотида қатнашган.
Обамеянгнинг «Депортиво»даги статистикаси
Эслатиб ўтамиз, тажрибали ҳужумчи ўтган ёзда «Депортиво» сафига қўшилиб, икки йиллик шартнома имзолаган эди. У қисқа вақт ичида жамоанинг асосий етакчиларидан бирига айланди:
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Шартнома муддати
2 йиллик (ўтган ёзда имзоланган)
Ўтказилган ўйинлар
10 та (барча мусобақаларда)
Урилган голлар
5 та
Голли узатмалар
2 та
Сизнингча, 37 ёшли Пьер-Эмерик Обамеянг «Депортиво» сафида мавсум сўнгига қадар нечта гол уришга муваффақ бўлади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи мухлисларига ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…