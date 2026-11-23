Симеоне «Атлетико»нинг сафардаги ғалабалари сирини очди: «Энди яхшироқ ўйнаяпмиз»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Атлетико» клуби Испания чемпионатининг 13-турида «Хетафе» устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Бош мураббий Диего Симеоне жамоасининг сафардаги муваффақиятли натижаларини футболчиларнинг ўйин сифатини оширгани ва урилаётган голлар уларга хотиржамлик бераётгани билан изоҳлади.
- Аргентиналик мутахассис 2:0 ҳисобидаги устунликка қарамай, ўйин давомида хавфли вазиятлар яратишда давом этиш муҳимлигини таъкидлади.
Мадриднинг «Атлетико» клуби Испания чемпионатининг 13-турида «Хетафе»ни сафарда 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Бош мураббий Диего Симеоне жамоасининг ишончли ғалабаси, сафардаги натижалари ва танаффусдан кейинги ўйинларга мослашиш жараёни ҳақида фикр билдирди.
«Атлетико» Испания чемпионатининг навбатдаги турида муҳим уч очкони қўлга киритди. «Хетафе» майдонида қайд этилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба мадридликларнинг сафардаги муваффақиятли натижаларини давом эттирди.
Учрашувдан кейин Диего Симеоне жамоасининг ўйинини баҳолар экан, рақибнинг кучли жиҳатлари олдиндан ўрганилганини, аммо ғалаба масаласи узоқ вақт очиқ қолганини таъкидлади.
Симеоне: «Устунлигимиз ишончли кўринмаётганди»
Аргентиналик мутахассис учун энг муҳими жамоанинг барқарор ўйин кўрсатиши эди. Унинг айтишича, «Атлетико» «Хетафе» қандай жиҳатлари билан хавф туғдиришини яхши билган ва баҳс давомида вазиятлар яратишда давом этган.
«Барқарор ўйин намойиш этиш муҳим эди. Рақиб қайси жиҳатлари билан хавф туғдиришини яхши билардик.
Узоқ вақт давомида ғолиб масаласини ҳал қила олмадик, аммо жамоа хавфли вазиятлар яратишда давом этди.
Иккинчи бўлимдаги 2:0 ҳисоби ҳам хавфли эди, устунлигимиз ишончли кўринмаётганди. Бироқ якунда муҳим учрашувни ғалаба билан якунладик», — деди Симеоне.
Мураббийнинг бу фикрларидан кўриниб турибдики, 2:0 ҳисобидаги устунликка қарамай, у жамоасининг ўйинини тўлиқ назорат остида деб ҳисобламаган. «Атлетико» учун учинчи гол нафақат ҳисобни йириклаштириш, балки ғалабани мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан ҳам муҳим бўлган.
«Атлетико» сафарда нима учун яхшироқ ўйнаяпти?
Симеонедан жорий мавсумда Ла Лига доирасида сафарда қўлга киритилган олтита ғалаба ҳақида ҳам сўралди.
Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа меҳмондаги баҳсларда ўз ўйинини яхшилаб бормоқда. Урилаётган голлар футболчиларга хотиржамроқ ҳаракат қилиш ва учрашувни ўз назоратида ушлаб туриш имконини бермоқда.
«Сафар учрашувларида яхшироқ ўйнай бошладик. Урилаётган голлар бизга ўйинни хотиржам давом эттириш имконини бермоқда. «Барселона»га қарши баҳсда ҳам 50 дақиқа давомида жуда яхши ўйин кўрсатгандик.
Бугун ҳам осон бўлмади. Танаффусдан кейин мусобақаларга қайтиш Европанинг барча етакчи клублари учун қийин кечганини ҳисобга олиш керак.
Ўз майдонимизда бизни кўпроқ мухлислар қўллаб-қувватлашади, аммо сафарда ҳам кўзлаган мақсадимизга эриша олдик», — дея қўшимча қилди мураббий.
Симеоне учун энг муҳим жиҳат — натижалар барқарорлиги
«Атлетико»нинг «Хетафе»га қарши ғалабаси жамоанинг сафарда ҳам натижа кўрсата олаётганини яна бир бор намоён қилди. Симеоне эса бу муваффақиятни фақат битта учрашув билан эмас, жамоанинг умумий ўсиши билан боғламоқда.
Мураббийнинг фикрича, гол уриш ва устунликни ҳисобда акс эттириш футболчиларнинг руҳий ҳолатига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Энди мадридликлар учун асосий вазифа — бу барқарорликни мавсумнинг кейинги баҳсларида ҳам сақлаб қолиш.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…