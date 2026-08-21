Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирди

·1·Спорт
Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирди

Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчиси Жулиан Алвареснинг ёзги трансфер ойнасида Барселонага ўтишни хоҳлаётгани жамоа ишқибозларининг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, норози мухлислар клуб қароргоҳи олдида норозилик намойишларини уюштириб, аргентиналик футболчининг кетишини талаб қилувчи баннерларни илиб қўйишган. Бу ҳолат юлдуз ҳужумчининг клуб мухлислари билан муносабатлари бутунлай ёмонлашганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мухлисларнинг ғазаби Ла Лига очилиш учрашувида Малагага қарши баҳсда яққол сезилди. Эстадио Метрополитано стадионида ўтган ўйин давомида 26 ёшли футболчига қарши ҳақоратли шиорлар янгради. Шундан сўнг норозилик тўлқини машғулотлар базасига кўчиб ўтди ва у ерда «Жулиан Оут» ёзуви туширилган баннерлар ҳамда унинг 19-рақами устидан чизиб қўйилган белгилар пайдо бўлди.

Маълум бўлишича, ҳужумчининг мухлислар билан муносабати унинг ёзда Барселонага ўтиш истагини очиқ баён қилганидан сўнг кескин ёмонлашган. Манчестер Сити сафидан 2024-йилнинг ёзида келиб қўшилган футболчи шу вақтга қадар Лос Рожибланкос таркибида 106 та учрашув ўтказиб, 49 та гол ва 17 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Шунга қарамай, у ўз келажагини фақатгина Ханси Флик жамоасида кўрмоқда.

Диего Симеоне ва трансфер муаммолари

Атлетико раҳбариятининг каталонияликлар билан музокара ўтказишдан қатъий бош тортгани туфайли Барселона бошқа ҳужум вариантларини излай бошлади. Гарчи клуб илгари футболчини Арсенал сафига сотишга тайёр бўлган бўлса-да, 2030-йилнинг июнигача амал қилувчи шартномага эга бўлган Алварес фақат каталонияликларни афзал кўрмоқда. Футболчи мавсумолди йиғинларида расман трансфер сўровини ҳам тақдим этган эди.

Бош мураббий Диего Симеоне кийиниш хонасидаги тарангликни юмшатишга уриниб, Алварес ҳамон унинг режаларида марказий ўрин тутишини таъкидламоқда. Малагага қарши ўйин олдидан гапирган мутахассис футболчининг майдонга тушмагани фақатгина жисмоний ҳолати билан боғлиқлигини, у ҳануз жамоанинг энг яхши ўйинчиси эканини ва якшанба куни Villarreal билан баҳсда қатнашишини кутаётганини билдирганди.

Олдинда турган синовлар

Симеоне учун якшанба куни ўз майдонида Villarrealга қарши ўтадиган баҳсда Алваресни жамоага қайта мослаштириш оғишмас вазифа бўлиб турибди. Айниқса, бошқа бир ҳужумчи Александр Серлотнинг жароҳат олиб сафдан чиққани мураббийлар штабининг имкониятларини чеклайди. Шунингдек, жамоа янги ҳимоячи Кристиан 'Кути' Ромеро билан таркибни мустаҳкамлаш устида ишламоқда.

Агар Жулиан Алварес майдонга тушадиган бўлса, трансфер ойнаси ёпилиши арафасида мухлисларнинг кескин босими остида ўзининг профессионал характерини кўрсатишига тўғри келади. Қаттиққўл трибуналарнинг муносабати футболчининг келгуси тақдирини ҳал қилувчи муҳим омиллардан бирига айланиши аниқ.

Хулиан АльваресАтлетико МадридЛа ЛигаБарселонаДиего Симеоне
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 15:33Жозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиБугун, 15:16Маттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиМаттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиБугун, 15:15Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 14:58Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиЖозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиБугун, 14:53Мартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиМартин Кёун Макс Доуменнинг Арсенал асосий жамоасидаги ўрнини баҳоладиБугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)