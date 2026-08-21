Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирди
Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчиси Жулиан Алвареснинг ёзги трансфер ойнасида Барселонага ўтишни хоҳлаётгани жамоа ишқибозларининг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Goal.com хабар беришича, норози мухлислар клуб қароргоҳи олдида норозилик намойишларини уюштириб, аргентиналик футболчининг кетишини талаб қилувчи баннерларни илиб қўйишган. Бу ҳолат юлдуз ҳужумчининг клуб мухлислари билан муносабатлари бутунлай ёмонлашганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мухлисларнинг ғазаби Ла Лига очилиш учрашувида Малагага қарши баҳсда яққол сезилди. Эстадио Метрополитано стадионида ўтган ўйин давомида 26 ёшли футболчига қарши ҳақоратли шиорлар янгради. Шундан сўнг норозилик тўлқини машғулотлар базасига кўчиб ўтди ва у ерда «Жулиан Оут» ёзуви туширилган баннерлар ҳамда унинг 19-рақами устидан чизиб қўйилган белгилар пайдо бўлди.
Маълум бўлишича, ҳужумчининг мухлислар билан муносабати унинг ёзда Барселонага ўтиш истагини очиқ баён қилганидан сўнг кескин ёмонлашган. Манчестер Сити сафидан 2024-йилнинг ёзида келиб қўшилган футболчи шу вақтга қадар Лос Рожибланкос таркибида 106 та учрашув ўтказиб, 49 та гол ва 17 та голли узатмага муаллифлик қилган эди. Шунга қарамай, у ўз келажагини фақатгина Ханси Флик жамоасида кўрмоқда.
Диего Симеоне ва трансфер муаммолариАтлетико раҳбариятининг каталонияликлар билан музокара ўтказишдан қатъий бош тортгани туфайли Барселона бошқа ҳужум вариантларини излай бошлади. Гарчи клуб илгари футболчини Арсенал сафига сотишга тайёр бўлган бўлса-да, 2030-йилнинг июнигача амал қилувчи шартномага эга бўлган Алварес фақат каталонияликларни афзал кўрмоқда. Футболчи мавсумолди йиғинларида расман трансфер сўровини ҳам тақдим этган эди.
Бош мураббий Диего Симеоне кийиниш хонасидаги тарангликни юмшатишга уриниб, Алварес ҳамон унинг режаларида марказий ўрин тутишини таъкидламоқда. Малагага қарши ўйин олдидан гапирган мутахассис футболчининг майдонга тушмагани фақатгина жисмоний ҳолати билан боғлиқлигини, у ҳануз жамоанинг энг яхши ўйинчиси эканини ва якшанба куни Villarreal билан баҳсда қатнашишини кутаётганини билдирганди.
Олдинда турган синовларСимеоне учун якшанба куни ўз майдонида Villarrealга қарши ўтадиган баҳсда Алваресни жамоага қайта мослаштириш оғишмас вазифа бўлиб турибди. Айниқса, бошқа бир ҳужумчи Александр Серлотнинг жароҳат олиб сафдан чиққани мураббийлар штабининг имкониятларини чеклайди. Шунингдек, жамоа янги ҳимоячи Кристиан 'Кути' Ромеро билан таркибни мустаҳкамлаш устида ишламоқда.
Агар Жулиан Алварес майдонга тушадиган бўлса, трансфер ойнаси ёпилиши арафасида мухлисларнинг кескин босими остида ўзининг профессионал характерини кўрсатишига тўғри келади. Қаттиққўл трибуналарнинг муносабати футболчининг келгуси тақдирини ҳал қилувчи муҳим омиллардан бирига айланиши аниқ.
…