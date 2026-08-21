Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқда

·4·Спорт
Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқда
Қисқача

Жулиан Алварес Арсеналга ўтишни рад этиб, фаолиятини фақат Барселонада давом эттиришни истамоқда. Атлетико Мадрид ҳужумчини сотиш бўйича Арсенал билан музокараларда сезиларли муваффақиятга эришган, келишув доирасида Виктор Гёкересни жалб қилиш варианти ҳам кўриб чиқилган.

Ёзги трансфер мавсумининг энг шов-шувли воқеаларидан бири Мадриднинг Атлетико клуби атрофида кечмоқда. Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, испанияликлар ҳужумчини сотиш бўйича Англия Премер-лигасининг Арсенал клуби билан музокараларда сезиларли муваффақиятга эришди. Бироқ, трансфернинг амалга ошишига бош қаҳрамоннинг ўзи кескин қаршилик кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Метрополитано стадионида вазият кескинлашиб бораётган бир пайтда, Диего Симеоне жамоаси Жулиан Алваресни Лондон клубига қўйиб юборишга тайёр эканлигини билдирган эди. Ушбу келишув доирасида Виктор Гёкересни жамоага жалб қилиш варианти ҳам кўриб чиқилган. Шунга қарамай, Аргентина терма жамоаси аъзоси фаолиятини фақатгина Барселонада давом этишни исташини қатъий таъкидлаб, Шимолий Лондонга кўчиб ўтишни рад этди.

Барселона омили ва клублараро зиддият

Каталония клуби ёз бошида футболчи учун 100 миллион евро миқдоридаги таклиф билан чиққан, бироқ Рожибланкос раҳбарияти бу таклифни дарҳол рад этган эди. Атлетико бош директори Мигель Анхел Хил Марин футболчининг нархи борасида муросасиз позицияда турибди:

  • Биз уни сотишни истамаймиз
  • 100 миллионлик таклиф қабул қилинмади, 150 ёки 200 миллионлик таклиф ҳам қабул қилинмайди
  • Клуб Жулиан учун энг тўғри маскан эканлигига шубҳа йўқ
  • У Атлетико Мадриднинг асосий марказий ҳужумчиси бўлиб қолади
Раҳбарият футболчининг шартномасидаги 500 миллион евролик товон пулини асос қилиб олиб, ўзининг асосий рақибига асосий юлдузини сотиш ниятида эмаслигини очиқ айтди. Бу эса трансфер бозоридаги музокараларни янада чигаллаштириб юборди.

Мухлислар норозилиги ва Диего Симеоне муносабати

Юзага келган таранглик жамоанинг ички муҳитига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қўймади. Ла Лига янги мавсумининг очилиш турида Малага устидан қозонилган ғалаба вақтида Жулиан Алвареснинг қайдномага киритилмагани трибуналар эътирозига сабаб бўлди. Маҳаллий мухлислар ўйин давомида аргентиналик ҳужумчига нисбатан норозилик билдиришди.

Бош мураббий Диего Симеоне учрашувдан кейинги матбуот анжуманида мазкур вазиятга изоҳ берар экан, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳар қандай эҳтимол мавжудлигини яширмади. Шунга қарамай, футболчининг орзуси ва клуб манфаатларининг кесишиши трансфер бозорининг энг қизғин интригаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Хулиан АльваресАтлетико МадридАрсеналБарселонаЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиБугун, 08:56Алексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиАлексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиБугун, 08:51ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?Бугун, 06:20Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиФлик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиБугун, 06:14Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиБугун, 06:10Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариКонференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариБугун, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)