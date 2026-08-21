Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқда
Жулиан Алварес Арсеналга ўтишни рад этиб, фаолиятини фақат Барселонада давом эттиришни истамоқда. Атлетико Мадрид ҳужумчини сотиш бўйича Арсенал билан музокараларда сезиларли муваффақиятга эришган, келишув доирасида Виктор Гёкересни жалб қилиш варианти ҳам кўриб чиқилган.
Ёзги трансфер мавсумининг энг шов-шувли воқеаларидан бири Мадриднинг Атлетико клуби атрофида кечмоқда. Mundo Deportivo нашри тарқатган маълумотларга кўра, испанияликлар ҳужумчини сотиш бўйича Англия Премер-лигасининг Арсенал клуби билан музокараларда сезиларли муваффақиятга эришди. Бироқ, трансфернинг амалга ошишига бош қаҳрамоннинг ўзи кескин қаршилик кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Метрополитано стадионида вазият кескинлашиб бораётган бир пайтда, Диего Симеоне жамоаси Жулиан Алваресни Лондон клубига қўйиб юборишга тайёр эканлигини билдирган эди. Ушбу келишув доирасида Виктор Гёкересни жамоага жалб қилиш варианти ҳам кўриб чиқилган. Шунга қарамай, Аргентина терма жамоаси аъзоси фаолиятини фақатгина Барселонада давом этишни исташини қатъий таъкидлаб, Шимолий Лондонга кўчиб ўтишни рад этди.
Барселона омили ва клублараро зиддиятКаталония клуби ёз бошида футболчи учун 100 миллион евро миқдоридаги таклиф билан чиққан, бироқ Рожибланкос раҳбарияти бу таклифни дарҳол рад этган эди. Атлетико бош директори Мигель Анхел Хил Марин футболчининг нархи борасида муросасиз позицияда турибди:
- Биз уни сотишни истамаймиз
- 100 миллионлик таклиф қабул қилинмади, 150 ёки 200 миллионлик таклиф ҳам қабул қилинмайди
- Клуб Жулиан учун энг тўғри маскан эканлигига шубҳа йўқ
- У Атлетико Мадриднинг асосий марказий ҳужумчиси бўлиб қолади
Мухлислар норозилиги ва Диего Симеоне муносабатиЮзага келган таранглик жамоанинг ички муҳитига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қўймади. Ла Лига янги мавсумининг очилиш турида Малага устидан қозонилган ғалаба вақтида Жулиан Алвареснинг қайдномага киритилмагани трибуналар эътирозига сабаб бўлди. Маҳаллий мухлислар ўйин давомида аргентиналик ҳужумчига нисбатан норозилик билдиришди.
Бош мураббий Диего Симеоне учрашувдан кейинги матбуот анжуманида мазкур вазиятга изоҳ берар экан, трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳар қандай эҳтимол мавжудлигини яширмади. Шунга қарамай, футболчининг орзуси ва клуб манфаатларининг кесишиши трансфер бозорининг энг қизғин интригаларидан бири бўлиб қолмоқда.
…