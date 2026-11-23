«Хетафе» — «Атлетико» 0:3: Диего Симеоне жамоаси сафарда йирик ғалабага эришди
Испания чемпионатининг 13-турида «Атлетико» меҳмонда «Хетафе» билан беллашди. Учрашув тўлиқ «матрасчилар» устунлигида ўтиб, Диего Симеоне шогирдларининг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якунланди.
Баҳс тақдири биринчи бўлимнинг ўзидаёқ деярли ҳал бўлди: 10-дақиқада Баэна ҳисобни очган бўлса, 30-дақиқада Кардозо меҳмонларнинг устунлигини икки баробарга оширди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда (90+2') эса Грималдо жамоасининг учинчи голига муаллифлик қилди.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Мазкур ғалабадан сўнг Диего Симеоне жамоаси очколари сонини 31 тага етказиб, Ла Лига турнир жадвалидаги етакчилар — «Барселона» ва «Реал»ни яқиндан таъқиб қилмоқда. «Хетафе» эса 12 очко билан 16-ўринда бормоқда.
Кўрсаткичлар
«Хетафе»
«Атлетико»
Якуний ҳисоб
0
3
Голлар
—
Баэна (10'), Кардозо (30'), Грималдо (90+2')
Жадвалдаги ўрни / Очко
16-ўрин (12 очко)
31 очко (етакчиларни таъқиб қилмоқда)
Учрашув қайдномаси ва таркиблар
Ла Лига. 13-тур«Хетафе» — «Атлетико» 0:3Голлар: Баэна (10), Кардозо (30), Грималдо (90+2).
«Хетафе»: Сория, Ромеро, Мохика, Дене, Жан (Сатриано, 46), Андрес Гарсия (Давинчи, 85), Мангаля, Терратс (Феминия, 46), Серрано (Майорал, 67), Унал, Монсон.
«Атлетико»: Облак, Лоренте, Ле Норман, Ҳанско, Грималдо, Коке, Барриос, Кардозо (Ли Кан Ин, 46), Симеоне, Баэна (Мендоса, 67), Алварес (Сёрлот, 75).
Сизнингча, «Атлетико»нинг сафардаги бундай ишончли ўйини жамоага мавсум давомида «Реал» ва «Барселона» билан чемпионлик учун тенгма-тенг курашиш имконини берадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…