Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирда

·24·Спорт
Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирда
Қисқача

Атлетико Мадрид Хулиан Альваресни, ҳатто 200 миллион евро эвазига ҳам, сотмасликка қатъий қарор қилган, бироқ клубни Барселонанинг қизиқишидан кўра футболчининг спорт формасига путур етиши ва мухлислар билан муносабатлари бузилиши кўпроқ ташвишга солмоқда. Муаммо Хулиан Альварес Жаҳон чемпионати вақтида Мадридни тарк этиб, Барселона сафида тўп суриш ниятини очиқ эълон қилганидан кейин бошланган ва у машғулотларга қайтганига қарамай, бу орзусидан воз кечмаган.

Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчи Хулиан Альварес атрофидаги вазият шунчаки трансфер миш-мишларидан ҳам жиддийроқ мувоҳажага айланиб бораётганини тушуна бошлади. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб раҳбариятини Барселона жамоасининг қизиқишидан кўра кўпроқ футболчининг ўйин формасига путур етиши ва мухлислар билан муносабатлари бузилиб кетиши кўпроқ ташвишга солмоқда. Ушбу можаро бутун мавсум давомида жамоага ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кадена СEР радиостанциясининг Каррусел Депортиво кўрсатувида ёритилишича, муаммо аслида Жулиан Алфарезнинг Жаҳон чемпионати вақтида Мадридни тарк этиб, Барселона сафида тўп суриш ниятида эканини очиқ эълон қилганидан кейин бошланган. Футболчи машғулотларга қайтганига қарамай, ҳозирги кунга қадар ўша орзусига эришиш учун курашни давом эттирмоқда. Бу эса жамоа ички муҳитига салбий таъсир кўрсатиш эҳтимолини оширмоқда.

Клубнинг қатъий позицияси ва раҳбарият ташвиши

Ҳозирги кунда Атлетико Мадрид раҳбариятининг асосий бош оғриғи Барселона эмас, балки Жулианнинг мавсум давомида қандай ўйнаши ва юзага келган вазият унинг психологиясига қанчалик таъсир қилишидир. Клуб мутасаддилари футболчига ушбу қийин вазиятни енгиб ўтишда қандай кўмаклашиш мумкинлиги ҳақида бош қотирмоқда. Асосий савол — бу можаро ҳужумчининг майдондаги даражасига путур етказадими ёки йўқми?

Бир неча ҳафтадан буён Мадрид клуби ўз позициясида қатъий туриб, футболчининг трансфери бўйича музокара олиб боришдан қатъий бош тортиб келмоқда. Хусусан, Мигель Анхел Хил Марин бу масалага якун ясалганини тасдиқлаб, Жулиан ҳатто 200 миллион евро эвазига ҳам сотилмаслигини маълум қилган эди. Клуб раҳбариятининг баёнотлари вазият қанчалик жиддий эканини яққол кўрсатиб турибди.

Диего Симеоне ва майдондаги оқибатлар

Атлетико Мадрид раҳбарияти аргентиналик ҳужумчини ўз лойиҳасининг ажралмас қисми сифатида кўрмоқда ва уни клубда сақлаб қолишдан бошқа ҳар қандай сценарийни рад этмоқда. Бош мураббий Диего Симеоне ҳам клубнинг ушбу позициясини оммавий равишда қўллаб-қувватлаб, спорт бошқармаси бу борада тўлиқ бирдам эканини таъкидлади.

Мутахассисларнинг фикрича, мураббий раҳбарият идораларида ҳал қилинган масалага аралаша олмаса-да, агар футболчи жамоада қолса, юзага келадиган барча спорт ва интизорлик оқибатлари билан шахсан ўзи шуғулланишига тўғри келади. Ла Лига доирасидаги навбатдаги ўйинлар ва мавсумнинг қолган қисми Хулиан Альварес учун ҳам, Атлетико учун ҳам ҳақиқий синовга айланиши кутилмоқда.

Атлетико МадридХулиан АльваресЛа ЛигаБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиМарк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиБугун, 18:35Интер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиИнтер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиБугун, 17:58Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиЯмаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиБугун, 17:30Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиЖейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиБугун, 17:16Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиМикел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиБугун, 16:16Реал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаРеал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди