Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирда
Атлетико Мадрид Хулиан Альваресни, ҳатто 200 миллион евро эвазига ҳам, сотмасликка қатъий қарор қилган, бироқ клубни Барселонанинг қизиқишидан кўра футболчининг спорт формасига путур етиши ва мухлислар билан муносабатлари бузилиши кўпроқ ташвишга солмоқда. Муаммо Хулиан Альварес Жаҳон чемпионати вақтида Мадридни тарк этиб, Барселона сафида тўп суриш ниятини очиқ эълон қилганидан кейин бошланган ва у машғулотларга қайтганига қарамай, бу орзусидан воз кечмаган.
Мадриднинг Атлетико клуби ҳужумчи Хулиан Альварес атрофидаги вазият шунчаки трансфер миш-мишларидан ҳам жиддийроқ мувоҳажага айланиб бораётганини тушуна бошлади. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб раҳбариятини Барселона жамоасининг қизиқишидан кўра кўпроқ футболчининг ўйин формасига путур етиши ва мухлислар билан муносабатлари бузилиб кетиши кўпроқ ташвишга солмоқда. Ушбу можаро бутун мавсум давомида жамоага ўз таъсирини кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кадена СEР радиостанциясининг Каррусел Депортиво кўрсатувида ёритилишича, муаммо аслида Жулиан Алфарезнинг Жаҳон чемпионати вақтида Мадридни тарк этиб, Барселона сафида тўп суриш ниятида эканини очиқ эълон қилганидан кейин бошланган. Футболчи машғулотларга қайтганига қарамай, ҳозирги кунга қадар ўша орзусига эришиш учун курашни давом эттирмоқда. Бу эса жамоа ички муҳитига салбий таъсир кўрсатиш эҳтимолини оширмоқда.
Клубнинг қатъий позицияси ва раҳбарият ташвишиҲозирги кунда Атлетико Мадрид раҳбариятининг асосий бош оғриғи Барселона эмас, балки Жулианнинг мавсум давомида қандай ўйнаши ва юзага келган вазият унинг психологиясига қанчалик таъсир қилишидир. Клуб мутасаддилари футболчига ушбу қийин вазиятни енгиб ўтишда қандай кўмаклашиш мумкинлиги ҳақида бош қотирмоқда. Асосий савол — бу можаро ҳужумчининг майдондаги даражасига путур етказадими ёки йўқми?
Бир неча ҳафтадан буён Мадрид клуби ўз позициясида қатъий туриб, футболчининг трансфери бўйича музокара олиб боришдан қатъий бош тортиб келмоқда. Хусусан, Мигель Анхел Хил Марин бу масалага якун ясалганини тасдиқлаб, Жулиан ҳатто 200 миллион евро эвазига ҳам сотилмаслигини маълум қилган эди. Клуб раҳбариятининг баёнотлари вазият қанчалик жиддий эканини яққол кўрсатиб турибди.
Диего Симеоне ва майдондаги оқибатларАтлетико Мадрид раҳбарияти аргентиналик ҳужумчини ўз лойиҳасининг ажралмас қисми сифатида кўрмоқда ва уни клубда сақлаб қолишдан бошқа ҳар қандай сценарийни рад этмоқда. Бош мураббий Диего Симеоне ҳам клубнинг ушбу позициясини оммавий равишда қўллаб-қувватлаб, спорт бошқармаси бу борада тўлиқ бирдам эканини таъкидлади.
Мутахассисларнинг фикрича, мураббий раҳбарият идораларида ҳал қилинган масалага аралаша олмаса-да, агар футболчи жамоада қолса, юзага келадиган барча спорт ва интизорлик оқибатлари билан шахсан ўзи шуғулланишига тўғри келади. Ла Лига доирасидаги навбатдаги ўйинлар ва мавсумнинг қолган қисми Хулиан Альварес учун ҳам, Атлетико учун ҳам ҳақиқий синовга айланиши кутилмоқда.
…