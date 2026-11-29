5 та гол урилган драматик баҳс: «Атлетико» меҳмонда «Элче»ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 14-турида Мадриднинг «Атлетико» клуби сафарда «Элче» устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Меҳмонлар сафида Алехандро Грималдо, Ли Кан Ин ва Хулиан Алварес гол муаллифлари бўлишди, майдон эгаларидан эса Мартим Нету ҳамда Буба Сангаре ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.
- Ушбу ғалабадан сўнг 34 очкога эга бўлган Диего Симеоне шогирдлари «Реал»ни ортда қолдириб, турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди.
Испания Ла Лигасининг 14-тури доирасида Мадриднинг «Атлетико» клуби сафарда «Элче» меҳмони бўлди. Голларга бой кечган муросасиз беллашувда Диего Симеоне шогирдлари 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Илк дақиқалардаги тезкор голлар ва сўнгги дақиқаларгача давом этган интрига
Учрашув меҳмонларнинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди. 5-дақиқада Алехандро Гримальдо пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди. Орадан атиги икки дақиқа ўтиб, Ли Кан Ин «Элче» дарвозасини ишғол қилди ва мадридликларнинг устунлигини иккита тўпга етказди — 0:2.
26-дақиқада майдон эгалари Мартим Нетунинг голи эвазига ҳисобни қисқартирган бўлса-да, 41-дақиқада Хулиан Альварес «Атлетико»нинг учинчи голини киритиб, жамоасини яна ишончли ҳисобда олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошида — 48-дақиқада Буба Сангаре фарқни яна битта голга қисқартирди (2:3), аммо ўйин якунига қадар ҳисоб бошқа ўзгармади.
Ушбу муҳим ғалабадан сўнг «Атлетико» ўз очколари сонини 34 тага етказиб, турнир жадвалида 2-поғонага кўтарилди («Реал»ни 1 очкога ортда қолдирган ҳолда). «Элче» эса 11 очко билан 19-ўринда қолди.
Учрашув қайдномаси ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа ва тур
Испания Ла Лигаси, 14-тур
Учрашув ва натижа
«Элче» — «Атлетико» 2:3
Голлар
Мартим Нету (26'), Буба Сангаре (48') — Гримальдо (5' пен.), Ли Кан Ин (7'), Альварес (41')
Турнир жадвалидаги ҳолат
«Атлетико» — 34 очко (2-ўрин); «Элче» — 11 очко (19-ўрин)
«Элче» таркиби
Дитуро, Ревиво (Понсе, 85), Сангаре, Редондо, Чуст, Мартим (Диангана, 62), Вильяр, Морсильо, Сепеда (Хуари, 76), Нино, Валера
«Атлетико» таркиби
Облак, Льоренте, Пубиль, Ганцко, Гримальдо, Барриос (Кардозо, 70), Юльманн (Коке, 56), Симеоне (Ле Норман, 85), Ли Кан Ин (Мендоса, 70), Баэна (Дэвид, 56), Альварес
Сизнингча, «Реал»ни ортда қолдириб 2-ўринга кўтарилиб олган Диего Симеоне шогирдлари ушбу мавсумда Ла Лига чемпионлиги учун охиригача кураша оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания Ла Лигаси ҳамда «Атлетико»нинг чемпионлик пойгасини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…