“Барселона” бош мураббийи Мадриддаги 2:1 ҳисобидаги ғалабанинг яширин тактикасини очди

·23·Спорт
“Барселона” бош мураббийи Мадриддаги 2:1 ҳисобидаги ғалабанинг яширин тактикасини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 12-турида «Барселона» клуби «Атлетико» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришиб, турнир жадвалидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.
  • Бош мураббий Ҳанс-Дитер Флик иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар ва Френки де Ёнгнинг ҳимоя қанотидаги 15 дақиқалик тактик режаси ғалабада муҳим рол ўйнаганини таъкидлади.
  • Жамоа 33 очко билан турнир жадвалида биринчи ўринни эгаллаб, терма жамоалар танаффусига чиқди.

Испания Ла Лигасининг 12-туридан ўрин олган марказий баҳсда Каталониянинг «Барселона» клуби Мадридда «Атлетико» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.

Биринчи бўлимдаги қийинчиликларга қарамай, иккинчи бўлимда ўйин тизгинини ўз қўлига олган «кўк-анорранглилар» муҳим 3 очкони нақд қилиб, турнир жадвалидаги яккапешқадамлигини мустаҳкамлади. Учрашув якунлангач, жамоа бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик матбуот анжуманида иштирок этиб, мураккаб кечган баҳс, Френки де Йонгнинг тактик роли ва асосий вазифалар ҳақида фикр билдирди.

«Биринчи бўлим мукаммал бўлмади, аммо футбол 90 дақиқа ўйналади»

Германиялик мутахассис жамоасининг ўйин бошидаги сустлигини тан олиб, танаффусдан кейинги ўзгаришларни юқори баҳолади:

  • Икки хил тайм: «Биринчи бўлимда бизга керакли шиддат ва тезлик етишмади. Танаффусгача бўлган ўйинимиз асло мукаммал чиқмади. Аммо иккинчи бўлимда жамоа анча фаол ва яхшироқ ҳаракат қилди. Натижада муҳим уч очкони қўлга киритдик. Унутмаслик керак, футбол 90 дақиқа давом этади»;

  • Характер ва маҳорат: «Бизда бу каби оғир ва кескин баҳсларда ғалабани илиб кетиш учун етарли маҳорат ва руҳий куч бор. Мен ўз футболчиларимга тўлиқ ишонаман. Мавсум ҳали узоқ ва машаққатли кечади, бизнинг бош мақсадимиз эса — барча совринларни ютиш».

Де Йонгнинг кутилмаган роли ва таркиб ротацияси

Матбуот анжуманида Флик учрашув давомида нидерландиялик яримҳимоячи Френки де Йонгнинг ҳимоя қанотига ўтказилгани сабабига тўхталиб ўтди:

  • 15 дақиқалик махсус режа: «Де Йонг ҳимоянинг ўнг қанотида ҳам бемалол ўйнай олади, буни у билан аввалдан маслаҳатлашгандик. Режамизга кўра, у 15 дақиқа давомида ушбу позицияда ҳаракат қилиши, Бернал майдондан олинганидан сўнг яна ўзининг одатий яримҳимоя чизиғига қайтиши белгиланган эди ва бу режа тўлиқ иш берди»;

  • Жароҳатлар хавфи: Мураббий тақвимнинг зичлигини ҳисобга олиб: «Ҳозирги босқичда биз футболчиларнинг жисмоний юкламасини қатъий назорат қилишимиз ва кутилмаган жароҳатларнинг олдини олишимиз шарт», — дея таъкидлади.

Ла Лига 12-туридан кейин турнир жадвали: Пешқадамлик мустаҳкамланди

Ушбу муҳим ғалаба эвазига Каталония клуби терма жамоалар танаффуси олдидан асосий рақобатчилари билан орадаги фарқни сақлаб қолди:

Ўрин

Клуб

Очко

Ҳолат / Мавқе

1

«Барселона»

33

FIFA кунларига мутлақ пешқадам сифатида йўл олди

2

«Реал Мадрид»

30

Пешқадамни 3 очколик масофада таъқиб этмоқда

3

«Атлетико Мадрид»

28

Ўз майдонидаги мағлубиятдан кейин 3-ўринда қолди

Ҳанси Флик бошчилигидаги жамоа 33 очко жамғариб, терма жамоалар йиғинига кўтаринки кайфиятда йўл олди. «Реал» 30 очко билан иккинчи, 28 очкоси бор «Атлетико» эса мағлубият туфайли пешқадамдан 5 очкога ортда қолмоқда.

БарселонаЛа ЛигаҲанс-Дитер ФликАтлетико Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳанс-Дитер Флик кетма-кет мағлубиятлардан кейин «Барселона»нинг бош мақсадини очиқладиҲанс-Дитер Флик кетма-кет мағлубиятлардан кейин «Барселона»нинг бош мақсадини очиқлади3 ноябр 20:32“Шогирдларим билан фахрланаман”: Симеоне “Барселона”га мағлубиятдан сўнг нималар деди?“Шогирдларим билан фахрланаман”: Симеоне “Барселона”га мағлубиятдан сўнг нималар деди?Бугун 13:32Мадридда катта футбол: «Атлетико» ва “Барселона” қандай таркиб билан майдонга тушади?Мадридда катта футбол: «Атлетико» ва “Барселона” қандай таркиб билан майдонга тушади?Бугун 00:29Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:06Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлди13 сентябр 21:55«Атлетико» ва «Барселона» учрашувида меҳмонлар ғалаба қозонди«Атлетико» ва «Барселона» учрашувида меҳмонлар ғалаба қозондиБугун 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?