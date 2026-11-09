“Барселона” бош мураббийи Мадриддаги 2:1 ҳисобидаги ғалабанинг яширин тактикасини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 12-турида «Барселона» клуби «Атлетико» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришиб, турнир жадвалидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади.
- Бош мураббий Ҳанс-Дитер Флик иккинчи бўлимдаги ўзгаришлар ва Френки де Ёнгнинг ҳимоя қанотидаги 15 дақиқалик тактик режаси ғалабада муҳим рол ўйнаганини таъкидлади.
- Жамоа 33 очко билан турнир жадвалида биринчи ўринни эгаллаб, терма жамоалар танаффусига чиқди.
Испания Ла Лигасининг 12-туридан ўрин олган марказий баҳсда Каталониянинг «Барселона» клуби Мадридда «Атлетико» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
Биринчи бўлимдаги қийинчиликларга қарамай, иккинчи бўлимда ўйин тизгинини ўз қўлига олган «кўк-анорранглилар» муҳим 3 очкони нақд қилиб, турнир жадвалидаги яккапешқадамлигини мустаҳкамлади. Учрашув якунлангач, жамоа бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик матбуот анжуманида иштирок этиб, мураккаб кечган баҳс, Френки де Йонгнинг тактик роли ва асосий вазифалар ҳақида фикр билдирди.
«Биринчи бўлим мукаммал бўлмади, аммо футбол 90 дақиқа ўйналади»
Германиялик мутахассис жамоасининг ўйин бошидаги сустлигини тан олиб, танаффусдан кейинги ўзгаришларни юқори баҳолади:
Икки хил тайм: «Биринчи бўлимда бизга керакли шиддат ва тезлик етишмади. Танаффусгача бўлган ўйинимиз асло мукаммал чиқмади. Аммо иккинчи бўлимда жамоа анча фаол ва яхшироқ ҳаракат қилди. Натижада муҳим уч очкони қўлга киритдик. Унутмаслик керак, футбол 90 дақиқа давом этади»;
Характер ва маҳорат: «Бизда бу каби оғир ва кескин баҳсларда ғалабани илиб кетиш учун етарли маҳорат ва руҳий куч бор. Мен ўз футболчиларимга тўлиқ ишонаман. Мавсум ҳали узоқ ва машаққатли кечади, бизнинг бош мақсадимиз эса — барча совринларни ютиш».
Де Йонгнинг кутилмаган роли ва таркиб ротацияси
Матбуот анжуманида Флик учрашув давомида нидерландиялик яримҳимоячи Френки де Йонгнинг ҳимоя қанотига ўтказилгани сабабига тўхталиб ўтди:
15 дақиқалик махсус режа: «Де Йонг ҳимоянинг ўнг қанотида ҳам бемалол ўйнай олади, буни у билан аввалдан маслаҳатлашгандик. Режамизга кўра, у 15 дақиқа давомида ушбу позицияда ҳаракат қилиши, Бернал майдондан олинганидан сўнг яна ўзининг одатий яримҳимоя чизиғига қайтиши белгиланган эди ва бу режа тўлиқ иш берди»;
Жароҳатлар хавфи: Мураббий тақвимнинг зичлигини ҳисобга олиб: «Ҳозирги босқичда биз футболчиларнинг жисмоний юкламасини қатъий назорат қилишимиз ва кутилмаган жароҳатларнинг олдини олишимиз шарт», — дея таъкидлади.
Ла Лига 12-туридан кейин турнир жадвали: Пешқадамлик мустаҳкамланди
Ушбу муҳим ғалаба эвазига Каталония клуби терма жамоалар танаффуси олдидан асосий рақобатчилари билан орадаги фарқни сақлаб қолди:
Ўрин
Клуб
Очко
Ҳолат / Мавқе
1
«Барселона»
33
FIFA кунларига мутлақ пешқадам сифатида йўл олди
2
«Реал Мадрид»
30
Пешқадамни 3 очколик масофада таъқиб этмоқда
3
«Атлетико Мадрид»
28
Ўз майдонидаги мағлубиятдан кейин 3-ўринда қолди
Ҳанси Флик бошчилигидаги жамоа 33 очко жамғариб, терма жамоалар йиғинига кўтаринки кайфиятда йўл олди. «Реал» 30 очко билан иккинчи, 28 очкоси бор «Атлетико» эса мағлубият туфайли пешқадамдан 5 очкога ортда қолмоқда.
Изоҳлар 0
…