Бокс бўйича ЖЧда қайноқ оқшом: Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жангга киришмоқда

·57·Спорт
Бокс бўйича ЖЧда қайноқ оқшом: Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жангга киришмоқда

Бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионати ўзининг энг қизғин ва муросасиз палласига кириб бормоқда. Мусобақа дастуридан навбатдаги нимчорак ва чорак финал баҳслари ўрин олган бўлиб, бугун жаҳон тожи учун кечадиган шиддатли жангларда Ўзбекистон терма жамоасининг 6 нафар аъзоси рингга кўтарилади.

Ўзбекистон Бокс федерацияси хабарига кўра, ҳамюртларимиз кун давомида қитъанинг ва дунёнинг номдор чарм қўлқоп усталарига, жумладан, Россия ва АҚШ вакилларига қарши рингга чиқишади.

Бугунги жанглар жадвали ва ҳамюртларимизнинг рақиблари

Мухлислар кун давомида қуйидаги жуфтликлар тўқнашувига гувоҳ бўлишади:

  • -48 кг: Мухтасар Алиева — Банучичак Насирли (Озарбайжон) | «Б» ринг, 17:30

  • -57 кг: Робия Равшанова — Бесма Баҳри (Жазоир) | «А» ринг, 19:00

  • -70 кг: Мафтуна Янгиева — Александра Кошелева (Россия) | «А» ринг, 22:15

  • -85 кг: Сардорбек Баҳромхўжаев — Иоаннис Поумпоуридис (Греция) | «А» ринг, 22:45

  • -90 кг: Асадбек Султанбоев — Темирсултан Темирсултанов (Россия) | «Б» ринг, 23:15

  • +90 кг: Ислам Салихов — Стеварт Реид (АҚШ) | «Б» ринг, 23:45

Жангларнинг бошланиш вақти

Беллашувлар Тошкент вақти билан икки босқичда ташкил этилади:

  • Кундузги дастур: Соат 17:00 да старт олади;

  • Кечки дастур: Соат 21:00 да давом эттирилади.

Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзоларининг бугунги беллашувлари турнирдаги медаллар жамғармаси ва юқори ўринлар тақдирини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатиЎзбекистон бокс федерациясиЎзбекистон ёшлар терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик ёш самбочилар Жаҳон чемпионатида 5 та медални қўлга киритдиЎзбекистонлик ёш самбочилар Жаҳон чемпионатида 5 та медални қўлга киритди4 октябр 23:56Осиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгалладиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллади2 октябр 15:49Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиОсиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқади1 октябр 19:43«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04Феруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиФеруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошлади24 сентябр 11:28Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилинди17 сентябр 22:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди