Бокс бўйича ЖЧда қайноқ оқшом: Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жангга киришмоқда
Бокс бўйича ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионати ўзининг энг қизғин ва муросасиз палласига кириб бормоқда. Мусобақа дастуридан навбатдаги нимчорак ва чорак финал баҳслари ўрин олган бўлиб, бугун жаҳон тожи учун кечадиган шиддатли жангларда Ўзбекистон терма жамоасининг 6 нафар аъзоси рингга кўтарилади.
Ўзбекистон Бокс федерацияси хабарига кўра, ҳамюртларимиз кун давомида қитъанинг ва дунёнинг номдор чарм қўлқоп усталарига, жумладан, Россия ва АҚШ вакилларига қарши рингга чиқишади.
Бугунги жанглар жадвали ва ҳамюртларимизнинг рақиблари
Мухлислар кун давомида қуйидаги жуфтликлар тўқнашувига гувоҳ бўлишади:
-48 кг: Мухтасар Алиева — Банучичак Насирли (Озарбайжон) | «Б» ринг, 17:30
-57 кг: Робия Равшанова — Бесма Баҳри (Жазоир) | «А» ринг, 19:00
-70 кг: Мафтуна Янгиева — Александра Кошелева (Россия) | «А» ринг, 22:15
-85 кг: Сардорбек Баҳромхўжаев — Иоаннис Поумпоуридис (Греция) | «А» ринг, 22:45
-90 кг: Асадбек Султанбоев — Темирсултан Темирсултанов (Россия) | «Б» ринг, 23:15
+90 кг: Ислам Салихов — Стеварт Реид (АҚШ) | «Б» ринг, 23:45
Жангларнинг бошланиш вақти
Беллашувлар Тошкент вақти билан икки босқичда ташкил этилади:
Кундузги дастур: Соат 17:00 да старт олади;
Кечки дастур: Соат 21:00 да давом эттирилади.
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзоларининг бугунги беллашувлари турнирдаги медаллар жамғармаси ва юқори ўринлар тақдирини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…