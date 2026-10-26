“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)
Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган навбатдаги «Эл-Класико» баҳси бўлиб ўтди. «Камп Ноу»да кечган марказий тўқнашувда турнир жадвалида якка пешқадамлик қилиб келаётган «Барселона» ўз майдонида азалий рақиби «Реал Мадрид»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Ушбу мағлубият ортидан Ханс-Дитер Флик бошқарувидаги каталонияликлар нафақат жорий мавсумдаги илк очколарини бой беришди, балки Европанинг «кучли бешлик» чемпионатларида барча ўйинларда 100 фоизлик ғалаба қайд этиб келаётган ягона жамоа мақоми ҳам йўқотилди.
Мбаппенинг дубли ва кескин кечган драма: Ҳал қилувчи 87-дақиқа
Тенг курашлар ва юксак асабий босим остида ўтган учрашув тақдирини Килиан Мбаппенинг совуққонлиги ҳал қилди:
41-дақиқа (Мбаппе ҳисобни очди): Биринчи бўлим якунига яқин меҳмонларнинг хавфли қарши ҳужуми натижасида Килиан Мбаппе дарвозани аниқ нишонга олиб, мадридликларни олдинга олиб чиқди (0:1);
61-дақиқа (Рафиньядан жавоб зарбаси): Иккинчи бўлимда босимни оширган «Барселона» ўз етакчиси Рафиньянинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни тенглаштирди (1:1);
87-дақиқа (Ғалаба нуқтаси): Баҳс дуранг сари кетаётган бир пайтда Мбаппе каталонияликлар ҳимоясидаги бўшлиқни жазолаб, ўзининг иккинчи голини урди ва Жозе Моуриньо жамоасига қимматли 3 очкони нақд қилди (1:2);
Асабий якун ва карточкалар ёмғири: Ҳакам финал ҳуштаги олдидан қўшиб берилган дақиқалардаги кескин вазиятлар учун ҳар икки томон футболчиларини, жумладан Кукурелья, Мбаппе, Бальде ва Адейемини сариқ карточкалар билан огоҳлантирди.
Турнир жадвали: Пешқадамлар ўртасидаги фарқ қисқарди
«Эл-Класико»даги бу натижа чемпионлик пойгасини янада қизитди:
«Барселона» ҳамон пешқадам: Мавсумдаги илк мағлубиятига қарамай, «кўк-анорранглилар» 27 очко билан турнир жадвалининг 1-поғонасида қолмоқда;
«Атлетико» ва «Реал»нинг таъқиби: Иккинчи ўриндаги Диего Симеоне бошқарувидаги «Атлетико» ҳисобида 25 очко мавжуд. «Барселона»ни мағлуб этган Моуриньо жамоаси эса ўз очколари сонини 24 тага етказиб, кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлади ва етакчи билан орадаги фарқни 3 очкогача қисқартирди.
Ўйин қайдномаси:
Ла Лига. 10-тур
«Барселона» — «Реал Мадрид» 1:2
25 октябрь, «Камп Ноу» стадиони
Голлар: Рафинья 61 — Килиан Мбаппе 41, 87.
«Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Эспарт (Бальде, 30), Родри, Педри, Фермин (де Йонг, 74), Ямаль, Гордон (Адейеми, 86), Рафинья (Жезус, 86).
«Реал»: Лунин, Вальверде (Думфрис, 62), Конате, Ҳейсен, Кукурелья, Чуамени, Силва (Камавинга, 80), Беллингҳэм, Гюлер (Трент, 90+4), Диоманде (Эспи, 90+4), Мбаппе.
Огоҳлантиришлар: Чуамени 46, Гордон 84, Кукурелья 90+2, Мбаппе 90+4, Бальде 90+6, Адейеми 90+6.
Изоҳлар 0
…