“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)

·5·Спорт
“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)

Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган навбатдаги «Эл-Класико» баҳси бўлиб ўтди. «Камп Ноу»да кечган марказий тўқнашувда турнир жадвалида якка пешқадамлик қилиб келаётган «Барселона» ўз майдонида азалий рақиби «Реал Мадрид»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Ушбу мағлубият ортидан Ханс-Дитер Флик бошқарувидаги каталонияликлар нафақат жорий мавсумдаги илк очколарини бой беришди, балки Европанинг «кучли бешлик» чемпионатларида барча ўйинларда 100 фоизлик ғалаба қайд этиб келаётган ягона жамоа мақоми ҳам йўқотилди.

Мбаппенинг дубли ва кескин кечган драма: Ҳал қилувчи 87-дақиқа

Тенг курашлар ва юксак асабий босим остида ўтган учрашув тақдирини Килиан Мбаппенинг совуққонлиги ҳал қилди:

  • 41-дақиқа (Мбаппе ҳисобни очди): Биринчи бўлим якунига яқин меҳмонларнинг хавфли қарши ҳужуми натижасида Килиан Мбаппе дарвозани аниқ нишонга олиб, мадридликларни олдинга олиб чиқди (0:1);

  • 61-дақиқа (Рафиньядан жавоб зарбаси): Иккинчи бўлимда босимни оширган «Барселона» ўз етакчиси Рафиньянинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни тенглаштирди (1:1);

  • 87-дақиқа (Ғалаба нуқтаси): Баҳс дуранг сари кетаётган бир пайтда Мбаппе каталонияликлар ҳимоясидаги бўшлиқни жазолаб, ўзининг иккинчи голини урди ва Жозе Моуриньо жамоасига қимматли 3 очкони нақд қилди (1:2);

  • Асабий якун ва карточкалар ёмғири: Ҳакам финал ҳуштаги олдидан қўшиб берилган дақиқалардаги кескин вазиятлар учун ҳар икки томон футболчиларини, жумладан Кукурелья, Мбаппе, Бальде ва Адейемини сариқ карточкалар билан огоҳлантирди.

Турнир жадвали: Пешқадамлар ўртасидаги фарқ қисқарди

«Эл-Класико»даги бу натижа чемпионлик пойгасини янада қизитди:

  • «Барселона» ҳамон пешқадам: Мавсумдаги илк мағлубиятига қарамай, «кўк-анорранглилар» 27 очко билан турнир жадвалининг 1-поғонасида қолмоқда;

  • «Атлетико» ва «Реал»нинг таъқиби: Иккинчи ўриндаги Диего Симеоне бошқарувидаги «Атлетико» ҳисобида 25 очко мавжуд. «Барселона»ни мағлуб этган Моуриньо жамоаси эса ўз очколари сонини 24 тага етказиб, кучли учликдаги ўрнини мустаҳкамлади ва етакчи билан орадаги фарқни 3 очкогача қисқартирди.

Ўйин қайдномаси:

Ла Лига. 10-тур

«Барселона» — «Реал Мадрид» 1:2

25 октябрь, «Камп Ноу» стадиони

  • Голлар: Рафинья 61 — Килиан Мбаппе 41, 87.

  • «Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Эспарт (Бальде, 30), Родри, Педри, Фермин (де Йонг, 74), Ямаль, Гордон (Адейеми, 86), Рафинья (Жезус, 86).

  • «Реал»: Лунин, Вальверде (Думфрис, 62), Конате, Ҳейсен, Кукурелья, Чуамени, Силва (Камавинга, 80), Беллингҳэм, Гюлер (Трент, 90+4), Диоманде (Эспи, 90+4), Мбаппе.

  • Огоҳлантиришлар: Чуамени 46, Гордон 84, Кукурелья 90+2, Мбаппе 90+4, Бальде 90+6, Адейеми 90+6.

Эл-КласикоБарселонаРеал МадридКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?Кеча 17:33100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотларКеча 17:25Родри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирдиРодри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирдиКеча 13:52"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди18 октябр 12:42Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапорта Мбаппенинг «Реал»га ўтиши хато деди«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапорта Мбаппенинг «Реал»га ўтиши хато деди19 октябр 21:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди