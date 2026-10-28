Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?

·48·Спорт
Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 25 октябр куни бўлиб ўтган «Эл-Класико» баҳсида «Реал Мадрид» жамоаси «Барселона»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Каталонияликлар яримҳимоячиси Родри жамоасига рақиб жарима майдонида кескинлик етишмаганини таъкидлаб, рақиб устунлигини тан олди.
  • Учрашувда Килиан Мбаппе дубл қайд этган бўлса, «Барселона» сафидан Рафиня битта голга муаллифлик қилди.
  • Родри мавсум ҳали олдинда эканини ва жамоа йўл қўйилган хатолардан тўғри хулоса чиқариши кераклигини қайд этди.

Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида 25 октябрь куни бўлиб ўтган марказий тўқнашув — «Эл-Класико»да «Реал Мадрид» ўз майдонида «Барселона»ни 2:1 ҳисобида таслим этди. Каталония клубининг яримҳимоячиси Родри ушбу оғир мағлубиятга баҳо бериб, рақибнинг устунлигини тан олди ва жамоасининг асосий камчилигини очиқ айтди.

Испаниянинг нуфузли Diario Sport нашри хабарига кўра, тажрибали яримҳимоячи рақиб дарвозаси олдидаги кескинлик етишмаганини таъкидлаб, мавсум ҳали олдинда эканига ва мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариш кераклигига эътибор қаратди.

«Жарима майдонида кескинлик етишмади»: Родрининг холис таҳлили

Каталонияликлар майдон маркази етакчиси баҳс якунлари юзасидан қуйидаги муҳим фикрларни билдирди:

  • Рақиб устунлигини мардонавор тан олиш: «Агар рақиб майдонда сендан кучлироқ ҳаракат қилса, буни шунчаки тан олиш керак. Ўша оқшом жамоамизга рақибнинг жарима майдонида етарлича кескинлик етишмади», — дея вазиятни изоҳлади футболчи;

  • Мавсум энди бошланмоқда: «Ҳозир эндигина октябрь ойи, бу эса биз учун яхши. Олдинда жуда узоқ мусобақа масофаси турибди»;

  • Камтарлик ва тинимсиз меҳнат талаби: «Мавсумнинг қолган қисмига камтарлик билан ёндашишимиз, тинимсиз меҳнат қилишда давом этишимиз ва йўл қўйган хатоларимизни зудлик билан тузатишимиз шарт».

25 октябрдаги «Эл-Класико» хроникаси: Мбаппенинг бенефиси

Мадридда кечган беллашув сўнгги дақиқаларгача кескин ва шиддатли кураш остида ўтди:

  • Мбаппенинг дастлабки зарбаси: 41-дақиқада Килиан Мбаппе «Реал»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Рафиньядан жавоб тўпи: 61-дақиқада бразилиялик вингер Рафинья чиройли гол билан мувозанатни тиклади (1:1);

  • 87-дақиқадаги нуқта: Асосий вақт якунланишига 3 дақиқа қолганда Килиан Мбаппе дублни расмийлаштириб, мадридликларга 2:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани туҳфа этди.

Родрининг сўзларидан англашиладики, «Барселона» мазкур омадсизликни фожиага айлантирмай, бор эътиборини чемпионлик пойгасидаги келгуси муҳим турларга қаратмоқда.

Эл-КласикоРеал МадридБарселонаКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)26 октябр 06:52“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?Бугун 08:10“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақидаКеча 14:21«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?25 октябр 17:33100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар25 октябр 17:25Родри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирдиРодри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирди25 октябр 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди