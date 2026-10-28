Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 25 октябр куни бўлиб ўтган «Эл-Класико» баҳсида «Реал Мадрид» жамоаси «Барселона»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Каталонияликлар яримҳимоячиси Родри жамоасига рақиб жарима майдонида кескинлик етишмаганини таъкидлаб, рақиб устунлигини тан олди.
- Учрашувда Килиан Мбаппе дубл қайд этган бўлса, «Барселона» сафидан Рафиня битта голга муаллифлик қилди.
- Родри мавсум ҳали олдинда эканини ва жамоа йўл қўйилган хатолардан тўғри хулоса чиқариши кераклигини қайд этди.
Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида 25 октябрь куни бўлиб ўтган марказий тўқнашув — «Эл-Класико»да «Реал Мадрид» ўз майдонида «Барселона»ни 2:1 ҳисобида таслим этди. Каталония клубининг яримҳимоячиси Родри ушбу оғир мағлубиятга баҳо бериб, рақибнинг устунлигини тан олди ва жамоасининг асосий камчилигини очиқ айтди.
Испаниянинг нуфузли Diario Sport нашри хабарига кўра, тажрибали яримҳимоячи рақиб дарвозаси олдидаги кескинлик етишмаганини таъкидлаб, мавсум ҳали олдинда эканига ва мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариш кераклигига эътибор қаратди.
«Жарима майдонида кескинлик етишмади»: Родрининг холис таҳлили
Каталонияликлар майдон маркази етакчиси баҳс якунлари юзасидан қуйидаги муҳим фикрларни билдирди:
Рақиб устунлигини мардонавор тан олиш: «Агар рақиб майдонда сендан кучлироқ ҳаракат қилса, буни шунчаки тан олиш керак. Ўша оқшом жамоамизга рақибнинг жарима майдонида етарлича кескинлик етишмади», — дея вазиятни изоҳлади футболчи;
Мавсум энди бошланмоқда: «Ҳозир эндигина октябрь ойи, бу эса биз учун яхши. Олдинда жуда узоқ мусобақа масофаси турибди»;
Камтарлик ва тинимсиз меҳнат талаби: «Мавсумнинг қолган қисмига камтарлик билан ёндашишимиз, тинимсиз меҳнат қилишда давом этишимиз ва йўл қўйган хатоларимизни зудлик билан тузатишимиз шарт».
25 октябрдаги «Эл-Класико» хроникаси: Мбаппенинг бенефиси
Мадридда кечган беллашув сўнгги дақиқаларгача кескин ва шиддатли кураш остида ўтди:
Мбаппенинг дастлабки зарбаси: 41-дақиқада Килиан Мбаппе «Реал»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:0);
Рафиньядан жавоб тўпи: 61-дақиқада бразилиялик вингер Рафинья чиройли гол билан мувозанатни тиклади (1:1);
87-дақиқадаги нуқта: Асосий вақт якунланишига 3 дақиқа қолганда Килиан Мбаппе дублни расмийлаштириб, мадридликларга 2:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани туҳфа этди.
Родрининг сўзларидан англашиладики, «Барселона» мазкур омадсизликни фожиага айлантирмай, бор эътиборини чемпионлик пойгасидаги келгуси муҳим турларга қаратмоқда.
Изоҳлар 0
…