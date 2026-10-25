«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида «Барселона» ва «Реал Мадрид» жамоалари ўртасидаги навбатдаги «Эл-Класико» баҳси 26 октябрга ўтар кечаси соат 01:00 да «Spotify Камп Ноу» стадионида бошланади.
- Статистикага кўра, сўнгги бешта расмий ўйиннинг тўрттасида каталонияликлар, бир тасида эса мадридликлар ғалаба қозонган.
- Мазкур учрашувни бошқариб бориш Хуан Мартинес Мунуера бошчилигидаги ҳакамлар бригадасига топширилди.
Бугун, 25 октябрь оқшомида жаҳон футболининг миллионлаб мухлислари интизорлик билан кутган марказий воқелик — Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасидаги навбатдаги «Эл-Класико» старт олади.
Каталониянинг муҳташам «Spotify Камп Ноу» стадионида бўлиб ўтадиган ушбу тўқнашув Тошкент вақти билан 26 октябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади. Мазкур муросасиз ва юқори босимли баҳсни бошқариб бориш тажрибали ҳакам Хуан Мартинес Мунуера бошчилигидаги ҳакамлар бригадасига ишониб топширилди.
Сўнгги бешта расмий тўқнашув: «Барселона»нинг мутлақ устунлиги
Жамоаларнинг ўзаро сўнгги расмий ўйинлари статистикасига назар ташланса, Каталония клубининг яққол устунлиги кўзга ташланади: сўнгги 5 учрашувнинг 4 тасида «Барселона», фақат 1 тасида «Реал Мадрид» ғалаба қозонган.
10.05.2026, Ла Лига (35-тур): «Барселона» — «Реал» 2:0;
11.01.2026, Испания Суперкубоги (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2;
26.10.2025, Ла Лига (10-тур): «Реал» — «Барселона» 2:1 («Қаймоқранглилар»нинг сўнгги ягона ғалабаси);
11.05.2025, Ла Лига (35-тур): «Барселона» — «Реал» 4:3;
26.04.2025, Испания кубоги (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2.
Нима учун бу ўйин 10-турнинг бурилиш нуқтаси?
Ла Лиганинг жорий мавсумида чемпионлик кураши авжига чиққан паллада ушбу классик дерби бир қатор стратегик саволларга ойдинлик киритади:
Психологик устунлик: «Барселона» ўзаро ўйинлардаги муваффақиятли серияни давом эттириб, турнир жадвалидаги пешқадамлик позициясини янада мустаҳкамлаш ниятида;
Реванш иштиёқи: Мадридликлар эса рақиб майдонидаги мураккаб синовда ғалаба қозониб, салбий серияга чек қўйиш ва очколар фарқини қисқартиришни мақсад қилган;
Ҳакамлик босими: Мунуера бошчилигидаги реферилар гуруҳига ҳар икки клуб ўртасидаги анъанавий эҳтирослар, баҳсли вазиятлар ва босимни профессионал даражада жиловлаш масъулияти юкланади.
Изоҳлар 0
…