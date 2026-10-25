«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?

·33·Спорт
«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида «Барселона» ва «Реал Мадрид» жамоалари ўртасидаги навбатдаги «Эл-Класико» баҳси 26 октябрга ўтар кечаси соат 01:00 да «Spotify Камп Ноу» стадионида бошланади.
  • Статистикага кўра, сўнгги бешта расмий ўйиннинг тўрттасида каталонияликлар, бир тасида эса мадридликлар ғалаба қозонган.
  • Мазкур учрашувни бошқариб бориш Хуан Мартинес Мунуера бошчилигидаги ҳакамлар бригадасига топширилди.

Бугун, 25 октябрь оқшомида жаҳон футболининг миллионлаб мухлислари интизорлик билан кутган марказий воқелик — Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасидаги навбатдаги «Эл-Класико» старт олади.

Каталониянинг муҳташам «Spotify Камп Ноу» стадионида бўлиб ўтадиган ушбу тўқнашув Тошкент вақти билан 26 октябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади. Мазкур муросасиз ва юқори босимли баҳсни бошқариб бориш тажрибали ҳакам Хуан Мартинес Мунуера бошчилигидаги ҳакамлар бригадасига ишониб топширилди.

Сўнгги бешта расмий тўқнашув: «Барселона»нинг мутлақ устунлиги

Жамоаларнинг ўзаро сўнгги расмий ўйинлари статистикасига назар ташланса, Каталония клубининг яққол устунлиги кўзга ташланади: сўнгги 5 учрашувнинг 4 тасида «Барселона», фақат 1 тасида «Реал Мадрид» ғалаба қозонган.

  • 10.05.2026, Ла Лига (35-тур): «Барселона» — «Реал» 2:0;

  • 11.01.2026, Испания Суперкубоги (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2;

  • 26.10.2025, Ла Лига (10-тур): «Реал» — «Барселона» 2:1 («Қаймоқранглилар»нинг сўнгги ягона ғалабаси);

  • 11.05.2025, Ла Лига (35-тур): «Барселона» — «Реал» 4:3;

  • 26.04.2025, Испания кубоги (финал): «Барселона» — «Реал» 3:2.

Нима учун бу ўйин 10-турнинг бурилиш нуқтаси?

Ла Лиганинг жорий мавсумида чемпионлик кураши авжига чиққан паллада ушбу классик дерби бир қатор стратегик саволларга ойдинлик киритади:

  • Психологик устунлик: «Барселона» ўзаро ўйинлардаги муваффақиятли серияни давом эттириб, турнир жадвалидаги пешқадамлик позициясини янада мустаҳкамлаш ниятида;

  • Реванш иштиёқи: Мадридликлар эса рақиб майдонидаги мураккаб синовда ғалаба қозониб, салбий серияга чек қўйиш ва очколар фарқини қисқартиришни мақсад қилган;

  • Ҳакамлик босими: Мунуера бошчилигидаги реферилар гуруҳига ҳар икки клуб ўртасидаги анъанавий эҳтирослар, баҳсли вазиятлар ва босимни профессионал даражада жиловлаш масъулияти юкланади.

Эл-КласикоБарселонаРеал МадридЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотларБугун 17:25"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди18 октябр 12:42Родри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирдиРодри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирдиБугун 13:52Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқландиЭрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди20 октябр 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди