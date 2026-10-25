100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар
Бугун, 25 октябрь оқшомида жаҳон футболининг энг катта саҳнасига парда очилади: Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида азалий рақиблар — «Барселона» ҳамда «Реал Мадрид» тўқнаш келади.
Каталониянинг муҳташам «Spotify Камп Ноу» аренасида кечадиган мазкур принципиал тўқнашув нафақат миллионлаб мухлисларнинг диққат марказида бўлади, балки жорий мавсумдаги чемпионлик пойгасининг кейинги ривожига ҳам кучли таъсир кўрсатади.
Ўйин вақти ва тўғридан-тўғри трансляция
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун беллашув қуйидаги вақт ва каналда намойиш этилади:
Учрашув бошланиш вақти: Баҳс Тошкент вақти билан 26 октябрга ўтар кечаси соат 01:00 да старт олади;
Жонли эфир: Ўзбекистон ҳудудида йилнинг энг муҳим «Эл-Класико» тўқнашувини «Zo'r TV» телеканали орқали тўғридан-тўғри эфирда томоша қилиш мумкин.
Мутлақ пешқадамлик ва орадаги 6 очколик фарқ
Турнир жадвалидаги ҳолат икки жамоа учун ҳам учрашув аҳамиятини кескин ошириб юборди:
«Барселона»нинг юз фоизлик натижаси: Каталонияликлар Ла Лиганинг дастлабки 9 турида барча учрашувларда ғалаба қозониб, максимал 27 очко жамғарган ҳолда жадвалнинг 1-поғонасида якка пешқадамлик қилмоқда;
«Реал Мадрид»нинг интригаси: Мадрид клуби ҳисобида айни дамда 21 очко мавжуд бўлиб, Карло Анчелотти шогирдлари 3-ўринда бормоқда;
Пойганинг тақдири: Ушбу баҳсдаги ғалаба «Барселона» учун орадаги фарқни 9 очкога етказиш, «Реал» учун эса пешқадам билан фарқни қисқартириб, чемпионлик курашига қайта жон киритиш имкониятини беради.
Изоҳлар 0
…