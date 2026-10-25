100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар

·17·Спорт
100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар

Бугун, 25 октябрь оқшомида жаҳон футболининг энг катта саҳнасига парда очилади: Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида азалий рақиблар — «Барселона» ҳамда «Реал Мадрид» тўқнаш келади.

Каталониянинг муҳташам «Spotify Камп Ноу» аренасида кечадиган мазкур принципиал тўқнашув нафақат миллионлаб мухлисларнинг диққат марказида бўлади, балки жорий мавсумдаги чемпионлик пойгасининг кейинги ривожига ҳам кучли таъсир кўрсатади.

Ўйин вақти ва тўғридан-тўғри трансляция

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун беллашув қуйидаги вақт ва каналда намойиш этилади:

  • Учрашув бошланиш вақти: Баҳс Тошкент вақти билан 26 октябрга ўтар кечаси соат 01:00 да старт олади;

  • Жонли эфир: Ўзбекистон ҳудудида йилнинг энг муҳим «Эл-Класико» тўқнашувини «Zo'r TV» телеканали орқали тўғридан-тўғри эфирда томоша қилиш мумкин.

Мутлақ пешқадамлик ва орадаги 6 очколик фарқ

Турнир жадвалидаги ҳолат икки жамоа учун ҳам учрашув аҳамиятини кескин ошириб юборди:

  • «Барселона»нинг юз фоизлик натижаси: Каталонияликлар Ла Лиганинг дастлабки 9 турида барча учрашувларда ғалаба қозониб, максимал 27 очко жамғарган ҳолда жадвалнинг 1-поғонасида якка пешқадамлик қилмоқда;

  • «Реал Мадрид»нинг интригаси: Мадрид клуби ҳисобида айни дамда 21 очко мавжуд бўлиб, Карло Анчелотти шогирдлари 3-ўринда бормоқда;

  • Пойганинг тақдири: Ушбу баҳсдаги ғалаба «Барселона» учун орадаги фарқни 9 очкога етказиш, «Реал» учун эса пешқадам билан фарқни қисқартириб, чемпионлик курашига қайта жон киритиш имкониятини беради.

Эл-КласикоБарселонаРеал МадридЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?Бугун 17:33"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди18 октябр 12:42Родри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирдиРодри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирдиБугун 13:52Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқландиЭрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди20 октябр 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди