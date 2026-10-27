“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 10-турида «Барселона» ўз майдонида «Реал Мадрид»га 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Клуб президенти Жоан Лапорта ушбу натижани оғир зарба деб атаган бўлса-да, жамоа ёш ва истиқболли таркибга эга эканлигини таъкидлади.
- Мағлубиятга қарамай, «Барселона»
- 27 очко билан турнир жадвалида пешқадамликни сақлаб қолмоқда ва чемпионлик учун курашни давом эттиради.
Испания Ла Лигасининг 10-туридан ўрин олган дунё футболининг бош тўқнашуви — «Эл-Класико» кутилмаган натижа билан якунланди. Каталониянинг «Барселона» клуби ўз майдонида азалий рақиби Мадриднинг «Реал» жамоасини қабул қилиб, 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Учрашувдан сўнг «кўк-анорранглилар» президенти Жоан Лапорта Marca нашрига берган интервьюсида мазкур натижа ва жамоанинг кейинги режаларига тўхталди.
Клуб раҳбари мағлубиятни тан олган бўлса-да, ваҳимага ўрин йўқлигини, таркиб ёш ва истиқболли футболчилардан иборат эканини ҳамда «Барселона» ҳамон мусобақа пешқадами бўлиб қолаётганини алоҳида таъкидлади.
«Реал» етакчиларни ёпиб қўйди: Лапорта мағлубият омиллари ҳақида
Жоан Лапорта баҳсдаги тактик кураш ва майдондаги муҳитга қуйидагича баҳо берди:
Оғир зарба, аммо синиш эмас: «Бу биз учун ҳақиқатан ҳам оғир зарба бўлди. Лекин жамоа тезда ўзини қўлга олмоқда. Таркибимизда кўплаб ёш иқтидорлар бор, бундай катта босим остидаги ўйинлар улар учун улкан тажриба мактабидир»;
Рақибнинг қаттиқ назорати: «“Реал” бу баҳсда тактик жиҳатдан пухта тайёргарлик кўргани кўринди — улар асосий етакчи футболчиларимизни жуда қаттиқ назорат остига олди ва ҳужумларимизни чеклашга эришди»;
Мураббийлар таҳлили: «Мураббийлар штаби ўйиндаги барча хато ва камчиликларни атрофлича таҳлил қилди. Олдимизда ҳали жуда узун йўл ва муҳим учрашувлар турибди».
Турнир жадвалидаги вазият: Мақсад фақат чемпионлик
«Эл-Класико»даги очко йўқотишига қарамасдан, Каталония клуби Ла Лига пешқадамлигини ўз қўлида сақлаб турибди:
3 очколик устунлик: 10 та турдан сўнг «Барселона» ҳисобида 27 очко мавжуд бўлиб, жамоа асосий таъқибчиси бўлган «Реал Мадрид»дан (24 очко) 3 очко олдинда бормоқда;
Ўзгармас мақсад: «Шунга қарамай, биз ҳали ҳам турнир жадвалида пешқадаммиз. Мақсадимиз ўзгармаган — биз охиригача чемпионлик учун курашамиз ва бу мақсадга эришамиз», — дея фикрини якунлади Лапорта.
Ла Лига | 10-тур «Эл-Класико» тафсилотлари
Кўрсаткич
«Барселона»
«Реал Мадрид»
Ҳисоб
1
2
Майдон
«Монжуик» / «Камп Ноу» (Барселона)
Меҳмон
Жорий очколар
27 очко
24 очко
Турнир жадвалидаги ўрни
1-ўрин (пешқадам)
2-ўрин
Очколар фарқи
+3 очко олдинда
-3 очко ортда
Клуб раҳбарияти реакцияси
«Оғир зарба, аммо мақсад ўзгармаган»
Муҳим сафар ғалабаси
Изоҳлар 0
…