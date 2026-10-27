“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида

·51·Спорт
“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 10-турида «Барселона» ўз майдонида «Реал Мадрид»га 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Клуб президенти Жоан Лапорта ушбу натижани оғир зарба деб атаган бўлса-да, жамоа ёш ва истиқболли таркибга эга эканлигини таъкидлади.
  • Мағлубиятга қарамай, «Барселона»
  • 27 очко билан турнир жадвалида пешқадамликни сақлаб қолмоқда ва чемпионлик учун курашни давом эттиради.

Испания Ла Лигасининг 10-туридан ўрин олган дунё футболининг бош тўқнашуви — «Эл-Класико» кутилмаган натижа билан якунланди. Каталониянинг «Барселона» клуби ўз майдонида азалий рақиби Мадриднинг «Реал» жамоасини қабул қилиб, 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Учрашувдан сўнг «кўк-анорранглилар» президенти Жоан Лапорта Marca нашрига берган интервьюсида мазкур натижа ва жамоанинг кейинги режаларига тўхталди.

Клуб раҳбари мағлубиятни тан олган бўлса-да, ваҳимага ўрин йўқлигини, таркиб ёш ва истиқболли футболчилардан иборат эканини ҳамда «Барселона» ҳамон мусобақа пешқадами бўлиб қолаётганини алоҳида таъкидлади.

«Реал» етакчиларни ёпиб қўйди: Лапорта мағлубият омиллари ҳақида

Жоан Лапорта баҳсдаги тактик кураш ва майдондаги муҳитга қуйидагича баҳо берди:

  • Оғир зарба, аммо синиш эмас: «Бу биз учун ҳақиқатан ҳам оғир зарба бўлди. Лекин жамоа тезда ўзини қўлга олмоқда. Таркибимизда кўплаб ёш иқтидорлар бор, бундай катта босим остидаги ўйинлар улар учун улкан тажриба мактабидир»;

  • Рақибнинг қаттиқ назорати: «“Реал” бу баҳсда тактик жиҳатдан пухта тайёргарлик кўргани кўринди — улар асосий етакчи футболчиларимизни жуда қаттиқ назорат остига олди ва ҳужумларимизни чеклашга эришди»;

  • Мураббийлар таҳлили: «Мураббийлар штаби ўйиндаги барча хато ва камчиликларни атрофлича таҳлил қилди. Олдимизда ҳали жуда узун йўл ва муҳим учрашувлар турибди».

Турнир жадвалидаги вазият: Мақсад фақат чемпионлик

«Эл-Класико»даги очко йўқотишига қарамасдан, Каталония клуби Ла Лига пешқадамлигини ўз қўлида сақлаб турибди:

  • 3 очколик устунлик: 10 та турдан сўнг «Барселона» ҳисобида 27 очко мавжуд бўлиб, жамоа асосий таъқибчиси бўлган «Реал Мадрид»дан (24 очко) 3 очко олдинда бормоқда;

  • Ўзгармас мақсад: «Шунга қарамай, биз ҳали ҳам турнир жадвалида пешқадаммиз. Мақсадимиз ўзгармаган — биз охиригача чемпионлик учун курашамиз ва бу мақсадга эришамиз», — дея фикрини якунлади Лапорта.

Ла Лига | 10-тур «Эл-Класико» тафсилотлари

Кўрсаткич

«Барселона»

«Реал Мадрид»

Ҳисоб

1

2

Майдон

«Монжуик» / «Камп Ноу» (Барселона)

Меҳмон

Жорий очколар

27 очко

24 очко

Турнир жадвалидаги ўрни

1-ўрин (пешқадам)

2-ўрин

Очколар фарқи

+3 очко олдинда

-3 очко ортда

Клуб раҳбарияти реакцияси

«Оғир зарба, аммо мақсад ўзгармаган»

Муҳим сафар ғалабаси

БарселонаРеал МадридЭл-КласикоЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?25 октябр 17:33100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар25 октябр 17:25"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди18 октябр 12:42“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)Кеча 06:52Родри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирдиРодри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирди25 октябр 13:52Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди