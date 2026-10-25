Родри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» ярим ҳимоячиси Родри Эрнандес «Реал Мадрид» жамоаси рақибда ўзини заифдек кўрсатиб, ортиқча ишончни жазолашга устаси эканлигидан огоҳлантирди.
- У Мадрид клуби қандай ҳолатда бўлмасин, доимо юқори даражадаги хавфли рақиб бўлиб қолишини таъкидлади.
- Айни дамда «Барселона»
- Ла Лига турнир жадвалида «Реал Мадрид»дан 6 очко олдинда бормоқда.
Бугун оқшом футбол олами катта қизиқиш билан кутаётган йилнинг бош тўқнашувларидан бири — навбатдаги муросасиз «Эл-Класико» бўлиб ўтади. Учрашув арафасида «Барселона» ярим ҳимоячиси Родри Эрнандес бўлажак принципиал баҳс ва рақибнинг кутилмаган хавф-хатарлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Гарчи кўплаб таҳлилчилар ва футбол жамоатчилиги томонидан Каталония гранди учрашувнинг яққол фаворити сифатида эътироф этилаётган бўлса-да, тажрибали ярим ҳимоячи бу каби баҳоларга ортиқча берилмаслик ва ҳушёрликни йўқотмаслик зарурлигини алоҳида қайд этди.
«Реал»нинг рақибни алдаш санъати: Родрининг огоҳлантириши
Madrid Zone нашри хабарига кўра, Родри Мадрид клубига қарши тўпланган кўп йиллик шахсий тажрибасига таяниб, уларнинг психологияси ва майдондаги хатти-ҳаракатларига тўхталди:
Ишонч учун жазоланиш хавфи: «“Реал” рақибни алдаб, унинг ортиқча ўзига бўлган ишончини жазолаши мумкинми? Биз билан бу усул ишламайди — камида мен билан. Йиллар давомида уларга қарши кўп бор майдонга тушганман ва бу жамоани яхши биламан», — деди Родри;
Ёлғон заифлик ниқоби: Футболчининг таъкидлашича, Мадрид клуби рақибда гўёки ўзлари яхши формада эмасдек иллюзия ва сохта хотиржамлик яратишни усталик билан уддалайди;
Ҳар қандай ҳолатда хавфли: Асл ҳақиқат шундан иборатки, «Реал» қандай ҳолат ёки инқирозда кўринмасин, улар доимо юқори даражадаги кучга эга ва ҳар қандай вазиятда хавфли рақиб бўлиб қолаверади.
Турнир жадвалидаги 6 очколик фарқ
Бу галги «Эл-Класико» нафақат тарихий рақобат, балки чемпионлик пойгаси учун ҳам ҳал қилувчи стратегик аҳамиятга эга:
«Барселона»нинг устунлиги: Каталонияликлар мазкур марказий тўқнашув олдидан Ла Лига турнир жадвалида азалий рақиби «Реал Мадрид»дан 6 очколик фарқ билан олдинда бормоқда;
Жангнинг қиймати: Ғалаба «кўк-анорранглилар»га пешқадамликни мустаҳкамлаш ва орадаги фарқни 9 очкогача ошириш имкониятини беради, мадридликлар учун эса бу интригани қайтариш ва фарқни қисқартириш учун ягона имконият ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…