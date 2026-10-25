Родри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирди

·48·Спорт
Родри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» ярим ҳимоячиси Родри Эрнандес «Реал Мадрид» жамоаси рақибда ўзини заифдек кўрсатиб, ортиқча ишончни жазолашга устаси эканлигидан огоҳлантирди.
  • У Мадрид клуби қандай ҳолатда бўлмасин, доимо юқори даражадаги хавфли рақиб бўлиб қолишини таъкидлади.
  • Айни дамда «Барселона»
  • Ла Лига турнир жадвалида «Реал Мадрид»дан 6 очко олдинда бормоқда.

Бугун оқшом футбол олами катта қизиқиш билан кутаётган йилнинг бош тўқнашувларидан бири — навбатдаги муросасиз «Эл-Класико» бўлиб ўтади. Учрашув арафасида «Барселона» ярим ҳимоячиси Родри Эрнандес бўлажак принципиал баҳс ва рақибнинг кутилмаган хавф-хатарлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Гарчи кўплаб таҳлилчилар ва футбол жамоатчилиги томонидан Каталония гранди учрашувнинг яққол фаворити сифатида эътироф этилаётган бўлса-да, тажрибали ярим ҳимоячи бу каби баҳоларга ортиқча берилмаслик ва ҳушёрликни йўқотмаслик зарурлигини алоҳида қайд этди.

«Реал»нинг рақибни алдаш санъати: Родрининг огоҳлантириши

Madrid Zone нашри хабарига кўра, Родри Мадрид клубига қарши тўпланган кўп йиллик шахсий тажрибасига таяниб, уларнинг психологияси ва майдондаги хатти-ҳаракатларига тўхталди:

  • Ишонч учун жазоланиш хавфи: «“Реал” рақибни алдаб, унинг ортиқча ўзига бўлган ишончини жазолаши мумкинми? Биз билан бу усул ишламайди — камида мен билан. Йиллар давомида уларга қарши кўп бор майдонга тушганман ва бу жамоани яхши биламан», — деди Родри;

  • Ёлғон заифлик ниқоби: Футболчининг таъкидлашича, Мадрид клуби рақибда гўёки ўзлари яхши формада эмасдек иллюзия ва сохта хотиржамлик яратишни усталик билан уддалайди;

  • Ҳар қандай ҳолатда хавфли: Асл ҳақиқат шундан иборатки, «Реал» қандай ҳолат ёки инқирозда кўринмасин, улар доимо юқори даражадаги кучга эга ва ҳар қандай вазиятда хавфли рақиб бўлиб қолаверади.

Турнир жадвалидаги 6 очколик фарқ

Бу галги «Эл-Класико» нафақат тарихий рақобат, балки чемпионлик пойгаси учун ҳам ҳал қилувчи стратегик аҳамиятга эга:

  • «Барселона»нинг устунлиги: Каталонияликлар мазкур марказий тўқнашув олдидан Ла Лига турнир жадвалида азалий рақиби «Реал Мадрид»дан 6 очколик фарқ билан олдинда бормоқда;

  • Жангнинг қиймати: Ғалаба «кўк-анорранглилар»га пешқадамликни мустаҳкамлаш ва орадаги фарқни 9 очкогача ошириш имкониятини беради, мадридликлар учун эса бу интригани қайтариш ва фарқни қисқартириш учун ягона имконият ҳисобланади.

Эл-КласикоБарселонаРеал МадридРодри Эрнандес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди18 октябр 12:42Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?Родри «Барселона»га ўтиши ҳақида илк бор ошкор қилди — Трансфер ортидаги сир нима?15 сентябр 15:40Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52«Барселона» Родридан чекинди: у фақат «Реал»ни кутмоқда«Барселона» Родридан чекинди: у фақат «Реал»ни кутмоқда6 август 11:44«Камп Ноу»даги 7:0 ҳисоби: «Барселона» аёллар «эл-класико»сида «Реал»ни тор-мор этди«Камп Ноу»даги 7:0 ҳисоби: «Барселона» аёллар «эл-класико»сида «Реал»ни тор-мор этди5 октябр 07:45Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиФлорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйди14 июн 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди