"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди

·56·Спорт
"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Барселона" президенти Жоан Лапорта Мадриднинг "Реал" клуби Ла Лига президенти Хавер Тебаснинг истеъфосини талаб қилгани муносабати билан "Реал"нинг агрессив ахборот сиёсатини қоралаб, Тебасни қўллаб-қувватлади.
  • Лапортанинг фикрича, Тебаснинг Ла Лигага раҳбарлик қилиши клуб учун омад ва у мураккаб муаммоларни ҳал қилиш ҳамда "Реал"нинг ҳужумларига муносиб жавоб бериш учун етарли тажрибага эга.

Испания футболида «Эл-Класико» тўқнашуви яқинлашган сари кулуарлардаги сиёсий қарама-қаршилик янада кескин тус олмоқда. Каталониянинг «Барселона» клуби президенти Жоан Лапорта Мадриднинг «Реал» клуби томонидан Ла Лига президенти Хавьер Тебаснинг истеъфоси расман талаб қилинганига очиқ ва кескин муносабат билдирди.

Нуфузли Mundo Deportivo нашрига интервью берган «кўк-анорранглилар» раҳбари Мадрид клубининг олиб бораётган агрессив ахборий сиёсатини қаттиқ қоралаб, Хавьер Тебаснинг позициясини очиқчасига қўллаб-қувватлади.

«Тебаснинг раҳбарлиги — биз учун омад»: Лапортанинг баёноти

Жоан Лапорта Ла Лига атрофидаги можароли вазият ҳақида тўхталар экан, Мадрид томонидан тинимсиз босим ўтказилаётганини таъкидлади:

  • Тебаснинг тажрибаси ва мувозанат: «Бир нарсани аниқ айтиб ўтиш керак: Ла Лигага Хавьер Тебас бошчилик қилаётгани — биз учун катта омад. У бундай мураккаб муаммоларни ҳал қилиш учун етарлича бой тажрибага эга. Вазиятни соғлом ва холис баҳолай олиши эса Ла Лигага қарши “Реал” томонидан уюштирилаётган ахборий ва ҳуқуқий ҳужумларга муносиб жавоб қайтариш имконини беради;

  • Лига аъзосига номуносиб хатти-ҳаракат: Клублар ташкилотнинг бир бўлаги бўла туриб, бундай бузғунчи ҳаракатларни амалга ошириши мутлақо ноўрин. Улар лигада қилинаётган ҳар бир қадамни тизимли равишда танқид қилиш позициясини танлаб олишган», — деди Лапорта.

«Улар ҳаммасини портлатиб юборишни исташяпти»

«Барселона» президенти «Реал»нинг ҳакамлар ва футбол федерациясига нисбатан қўяётган узлуксиз талабларини кескин баҳолади:

  • Тизимни йўқ қилиш нияти: «Кўриниб турибдики, улар ҳамма нарсани портлатиб юборишни исташяпти — Ла Лигани йўқ қилишни, Ҳакамлар техник қўмитасини йўқ қилишни хоҳлашади;

  • Муттасил норозилик: Футбол федерацияси ҳам уларга маъқул эмас... Улар умуман ҳеч нарсадан қониқмайдиган, ҳамма жойдан душман излайдиган ҳолатга келиб қолишган», — дея қўшимча қилди клуб раҳбари.

25 октябрь — Мадрид ва Каталония ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс

Ушбу ўткир баёнотлар Испания чемпионатининг бош беллашуви арафасида муҳитни янада қизитмоқда:

  • Диққат жорий ўйинларда: Лапорта жамоанинг асосий эътибори навбатдаги муҳим рақиб — «Бетис» билан кечадиган баҳсга қаратилганини, «Эл-Класико» ҳақида эса вақти келганда гаплашилишини билдирди;

  • Тўқнашув санаси: Испания Ла Лигаси доирасидаги муросасиз ва шиддатли «Реал» — «Барселона» баҳси якшанба, 25 октябрь куни бўлиб ўтади.

Мазкур сиёсий тўқнашувлар «Сантьяго Бернабеу»да кечадиган бўлажак «Эл-Класико» нафақат турнир жадвалидаги етакчилик, балки Испания футболи раҳбарияти устидан назорат учун ҳам принципиал жанг бўлишини исботламоқда.

БарселонаРеал МадридЛа ЛигаЭл-Класико
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳати жиддий эмас ва Эл-Класикода майдонга тушади26 сентябр 23:52Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?5 октябр 19:29«Барселона» «Бетис»ни 5:2 ҳисобида тор-мор этиб, Ла Лига пешқадамлигини мустаҳкамлади«Барселона» «Бетис»ни 5:2 ҳисобида тор-мор этиб, Ла Лига пешқадамлигини мустаҳкамладиКеча 23:37Хавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқдаХавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқдаКеча 09:00«Реал» Ла Лига раҳбари Хавьер Тебасдан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилди«Реал» Ла Лига раҳбари Хавьер Тебасдан зудлик билан истеъфога чиқишни талаб қилдиКеча 06:59«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда16 октябр 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...