"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Барселона" президенти Жоан Лапорта Мадриднинг "Реал" клуби Ла Лига президенти Хавер Тебаснинг истеъфосини талаб қилгани муносабати билан "Реал"нинг агрессив ахборот сиёсатини қоралаб, Тебасни қўллаб-қувватлади.
- Лапортанинг фикрича, Тебаснинг Ла Лигага раҳбарлик қилиши клуб учун омад ва у мураккаб муаммоларни ҳал қилиш ҳамда "Реал"нинг ҳужумларига муносиб жавоб бериш учун етарли тажрибага эга.
Испания футболида «Эл-Класико» тўқнашуви яқинлашган сари кулуарлардаги сиёсий қарама-қаршилик янада кескин тус олмоқда. Каталониянинг «Барселона» клуби президенти Жоан Лапорта Мадриднинг «Реал» клуби томонидан Ла Лига президенти Хавьер Тебаснинг истеъфоси расман талаб қилинганига очиқ ва кескин муносабат билдирди.
Нуфузли Mundo Deportivo нашрига интервью берган «кўк-анорранглилар» раҳбари Мадрид клубининг олиб бораётган агрессив ахборий сиёсатини қаттиқ қоралаб, Хавьер Тебаснинг позициясини очиқчасига қўллаб-қувватлади.
«Тебаснинг раҳбарлиги — биз учун омад»: Лапортанинг баёноти
Жоан Лапорта Ла Лига атрофидаги можароли вазият ҳақида тўхталар экан, Мадрид томонидан тинимсиз босим ўтказилаётганини таъкидлади:
Тебаснинг тажрибаси ва мувозанат: «Бир нарсани аниқ айтиб ўтиш керак: Ла Лигага Хавьер Тебас бошчилик қилаётгани — биз учун катта омад. У бундай мураккаб муаммоларни ҳал қилиш учун етарлича бой тажрибага эга. Вазиятни соғлом ва холис баҳолай олиши эса Ла Лигага қарши “Реал” томонидан уюштирилаётган ахборий ва ҳуқуқий ҳужумларга муносиб жавоб қайтариш имконини беради;
Лига аъзосига номуносиб хатти-ҳаракат: Клублар ташкилотнинг бир бўлаги бўла туриб, бундай бузғунчи ҳаракатларни амалга ошириши мутлақо ноўрин. Улар лигада қилинаётган ҳар бир қадамни тизимли равишда танқид қилиш позициясини танлаб олишган», — деди Лапорта.
«Улар ҳаммасини портлатиб юборишни исташяпти»
«Барселона» президенти «Реал»нинг ҳакамлар ва футбол федерациясига нисбатан қўяётган узлуксиз талабларини кескин баҳолади:
Тизимни йўқ қилиш нияти: «Кўриниб турибдики, улар ҳамма нарсани портлатиб юборишни исташяпти — Ла Лигани йўқ қилишни, Ҳакамлар техник қўмитасини йўқ қилишни хоҳлашади;
Муттасил норозилик: Футбол федерацияси ҳам уларга маъқул эмас... Улар умуман ҳеч нарсадан қониқмайдиган, ҳамма жойдан душман излайдиган ҳолатга келиб қолишган», — дея қўшимча қилди клуб раҳбари.
25 октябрь — Мадрид ва Каталония ўртасидаги ҳал қилувчи баҳс
Ушбу ўткир баёнотлар Испания чемпионатининг бош беллашуви арафасида муҳитни янада қизитмоқда:
Диққат жорий ўйинларда: Лапорта жамоанинг асосий эътибори навбатдаги муҳим рақиб — «Бетис» билан кечадиган баҳсга қаратилганини, «Эл-Класико» ҳақида эса вақти келганда гаплашилишини билдирди;
Тўқнашув санаси: Испания Ла Лигаси доирасидаги муросасиз ва шиддатли «Реал» — «Барселона» баҳси якшанба, 25 октябрь куни бўлиб ўтади.
Мазкур сиёсий тўқнашувлар «Сантьяго Бернабеу»да кечадиган бўлажак «Эл-Класико» нафақат турнир жадвалидаги етакчилик, балки Испания футболи раҳбарияти устидан назорат учун ҳам принципиал жанг бўлишини исботламоқда.
Изоҳлар 0
…