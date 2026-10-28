“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?

·81·Спорт
“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 10-турида Мадриднинг «Реал» клуби «Барселона» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Бош мураббий Жозе Моуринью рақибнинг офсайд қопқонларини ёриб ўтиш учун соф ҳужумчиларга эмас, балки марказий ярим ҳимоячиларнинг тезкор рейдларига таянган.
  • Эдуардо Камавинга ва Жуд Беллингҳемга юклатилган ушбу тактик топшириқ каталонияликларнинг ҳимоя чизиғини бузиб ўтишда ҳал қилувчи омил бўлди.

Испания Ла Лигасининг 10-туридан ўрин олган навбатдаги шиддатли «Эл-Класико»да Мадриднинг «Реал» клуби ашаддий рақиби «Барселона» устидан 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди. Учрашув якунлангач, «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуриньо каталонияликларнинг мукаммал йўлга қўйилган ҳимоя чизиғини қай йўсинда бузиб ўтгани ва ғалаба келтирган асосий тактик қарори ҳақида очиқ гапирди.

Таниқли инсайдер ва журналист Фабрицио Романо маълумотига кўра, португалиялик мутахассис рақибнинг офсайд қопқонларини четлаб ўтишда ҳужумчиларга эмас, балки марказий ярим ҳимоячиларнинг тезкор рейдларига асосий урғу қаратган.

«Ҳужумчилар учун бўш жой йўқ эди»: Тактик режа тафсилотлари

Жозе Моуриньо «Барселона» ҳимоясининг ўзига хос жиҳатлари ва ўйинда қўлланган махсус стратегияни қуйидагича изоҳлади:

  • «Барселона»нинг юқори ҳимоя чизиғи: «“Барселона”га қарши учрашувларда соф ҳужумчилар орқали бўш ҳудуд топиш ва хавфли вазият яратиш ўта мураккаб. Уларнинг ҳимояси бунга олдиндан тўлиқ мослашган бўлади — ҳужумчилар ё доимий офсайдда қолиб кетишади, ёки дарвозабон Жоан Гарсия ўткир узатмаларни вақтида чиқиб бартараф этади»;

  • Ягона ечим — иккинчи тўлқин ҳужуми: «Бундай ҳолатда ягона тўғри йўл — бўш зоналарга ярим ҳимоячиларни олиб кириш эди. Буни айнан марказдан келадиган футболчилар орқали амалга ошириш талаб этиларди»;

  • Камавингага берилган аниқ топшириқ: «Мен Эдуардо Камавингага шунчаки: “Бор ва бўш ҳудудга ҳужум қил!” дедим. Ушбу чизиқни ёриб ўтиш учун Камавинга ҳамда Жуд Беллингҳэм каби ярим ҳимоячилардан фойдаландик ва бу тактик юриш ўз самарасини тўлиқ берди».

«Эл-Класико»даги ғалабанинг асосий жиҳатлари

  • Мусобақа ва босқич: Испания Ла Лигаси, 10-тур;

  • Марказий баҳс натижаси: «Реал Мадрид» — «Барселона» 2:1;

  • Ҳал қилувчи омил: Эдуардо Камавинга ва Жуд Беллингҳэмнинг иккинчи тўлқиндан «Барселона» ҳимоя чизиғи ортига уюштирган хавфли рейдлари;

  • Рақиб тўсиғини айланиб ўтиш: Каталонияликларнинг офсайд тузоғини соф ҳужумчилар эмас, чуқурликдан чиқиб келган ярим ҳимоячилар бартараф этди;

  • Натижа: Жозе Моуриньо жамоаси принципиал тўқнашувда қимматли 3 очкони қўлга киритиб, чемпионлик пойгасидаги позициясини мустаҳкамлади.

Жозе Моуриньонинг мазкур тактик қарори замонавий футболда ҳар қандай мустаҳкам ва юқори ҳимоя чизиғини марказий ярим ҳимоячиларнинг тезкор ва кутилмаган ҳаракатлари орқали синдириш мумкинлигини кўрсатган навбатдаги мураббийлик маҳорати бўлди.

Реал МадридБарселонаЭл-КласикоЖозе Моуриньо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?Родри “Эл-Класико”даги аламли мағлубият сабабини айтди — “Барселона”га нима етишмади?Бугун 09:11“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақида“Бу биз учун оғир зарба бўлди”: Лапорта “Эл-Класико”даги аламли мағлубият ҳақидаКеча 14:21“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)“Камп Ноу”да Мбаппе бенефиси: «Реал» «Эл-Класико»да «Барселона»ни мағлуб этди (видео)26 октябр 06:52«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?«Барселона» "Эл-Класико"даги сўнгги 5 баҳснинг 4 тасида ютган — серия давом этадими?25 октябр 17:33100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар100 фоизлик натижага қарши Мадрид босими: “Эл-Класико” олдидан муҳим маълумотлар25 октябр 17:25Родри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирдиРодри “Эл-Класико” олдидан “Реал Мадрид”нинг хавфли жиҳати ҳақида огоҳлантирди25 октябр 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди