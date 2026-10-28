“Эл-Класико”даги тактик қарор: Моуриньо “Барселона” ҳимоясини қандай "синдирган" эди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 10-турида Мадриднинг «Реал» клуби «Барселона» устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Бош мураббий Жозе Моуринью рақибнинг офсайд қопқонларини ёриб ўтиш учун соф ҳужумчиларга эмас, балки марказий ярим ҳимоячиларнинг тезкор рейдларига таянган.
- Эдуардо Камавинга ва Жуд Беллингҳемга юклатилган ушбу тактик топшириқ каталонияликларнинг ҳимоя чизиғини бузиб ўтишда ҳал қилувчи омил бўлди.
Испания Ла Лигасининг 10-туридан ўрин олган навбатдаги шиддатли «Эл-Класико»да Мадриднинг «Реал» клуби ашаддий рақиби «Барселона» устидан 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди. Учрашув якунлангач, «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуриньо каталонияликларнинг мукаммал йўлга қўйилган ҳимоя чизиғини қай йўсинда бузиб ўтгани ва ғалаба келтирган асосий тактик қарори ҳақида очиқ гапирди.
Таниқли инсайдер ва журналист Фабрицио Романо маълумотига кўра, португалиялик мутахассис рақибнинг офсайд қопқонларини четлаб ўтишда ҳужумчиларга эмас, балки марказий ярим ҳимоячиларнинг тезкор рейдларига асосий урғу қаратган.
«Ҳужумчилар учун бўш жой йўқ эди»: Тактик режа тафсилотлари
Жозе Моуриньо «Барселона» ҳимоясининг ўзига хос жиҳатлари ва ўйинда қўлланган махсус стратегияни қуйидагича изоҳлади:
«Барселона»нинг юқори ҳимоя чизиғи: «“Барселона”га қарши учрашувларда соф ҳужумчилар орқали бўш ҳудуд топиш ва хавфли вазият яратиш ўта мураккаб. Уларнинг ҳимояси бунга олдиндан тўлиқ мослашган бўлади — ҳужумчилар ё доимий офсайдда қолиб кетишади, ёки дарвозабон Жоан Гарсия ўткир узатмаларни вақтида чиқиб бартараф этади»;
Ягона ечим — иккинчи тўлқин ҳужуми: «Бундай ҳолатда ягона тўғри йўл — бўш зоналарга ярим ҳимоячиларни олиб кириш эди. Буни айнан марказдан келадиган футболчилар орқали амалга ошириш талаб этиларди»;
Камавингага берилган аниқ топшириқ: «Мен Эдуардо Камавингага шунчаки: “Бор ва бўш ҳудудга ҳужум қил!” дедим. Ушбу чизиқни ёриб ўтиш учун Камавинга ҳамда Жуд Беллингҳэм каби ярим ҳимоячилардан фойдаландик ва бу тактик юриш ўз самарасини тўлиқ берди».
«Эл-Класико»даги ғалабанинг асосий жиҳатлари
Мусобақа ва босқич: Испания Ла Лигаси, 10-тур;
Марказий баҳс натижаси: «Реал Мадрид» — «Барселона» 2:1;
Ҳал қилувчи омил: Эдуардо Камавинга ва Жуд Беллингҳэмнинг иккинчи тўлқиндан «Барселона» ҳимоя чизиғи ортига уюштирган хавфли рейдлари;
Рақиб тўсиғини айланиб ўтиш: Каталонияликларнинг офсайд тузоғини соф ҳужумчилар эмас, чуқурликдан чиқиб келган ярим ҳимоячилар бартараф этди;
Натижа: Жозе Моуриньо жамоаси принципиал тўқнашувда қимматли 3 очкони қўлга киритиб, чемпионлик пойгасидаги позициясини мустаҳкамлади.
Жозе Моуриньонинг мазкур тактик қарори замонавий футболда ҳар қандай мустаҳкам ва юқори ҳимоя чизиғини марказий ярим ҳимоячиларнинг тезкор ва кутилмаган ҳаракатлари орқали синдириш мумкинлигини кўрсатган навбатдаги мураббийлик маҳорати бўлди.
Изоҳлар 0
…