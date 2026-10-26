Кубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ОКМК жамоаси Ўзбекистон чемпионати доирасида «Қўқон-1912» устидан 2:1 ҳисобида қийин ғалабага эришди.
- Бош мураббий Миржалол Қосимов шогирдларининг ўйиндаги сусткашлиги ва кучни тежашга бўлган нотўғри интилишини кескин танқид қилди.
- Мутахассис Ўзбекистон Кубоги ярим финалига чиқиш чемпионатдаги ўйинларга таъсир қилмаслигини ва ротациялар қилинишига қарамай, ҳар бир баҳсда бор куч билан ўйнаш шартлигини таъкидлади.
Ўзбекистон чемпионати доирасида кечган драматик баҳсда ОКМК ўз майдонида лигада жон сақлаш учун бор кучи билан курашаётган «Қўқон-1912» жамоасини қабул қилиб, қийинчилик билан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Учрашув якунлангач, олмалиқликлар бош мураббийи Миржалол Қосимов матбуот анжуманида иштирок этди ва қўлга киритилган 3 очко муҳим бўлса-да, шогирдларининг кўрсатган ўйини, кучни тежашга бўлган нотўғри интилиши ҳамда майдондаги сусткашликларини очиқ танқид қилди.
«Яна драматик ўйин, яна валидол»: Қосимовдан очиқ тан олиш
ОКМК устози жамоаси 1:0 ҳисобида олдинда бораётган паллада хотиржамликка берилгани баҳоси жуда қимматга тушиши мумкин бўлганини эслатиб ўтди:
Қўлдан чиқаётган устунлик: «Энг муҳими — уч очкога эга бўлдик. Лекин яна драматик ўйин, яна асабий дақиқалар, яна валидол... 1:0 пайтида вазиятлардан унумли фойдаланганимизда ҳисоб бошқача бўларди. Сал қолса очко йўқотардик», — деди Қосимов;
Рақибнинг тактикасига тушиб қолиш: Мутахассис жамоа комбинацион ва қисқа паслар ўрнига биринчи бўлимда «Қўқон»га қулай бўлган узун пасларга ўтиб кетгани ва иккинчи тўплар учун курашда ютқазганини танқидий баҳолади;
«Югурмасдан натижа қилиб бўлмайди»: Мураббий рақиб бир киши кам бўлиб қолганда ҳам ташаббусни бой бериб, ўз хатолари билан уларга имконият яратиб берилганини таъкидлади.
Кубок ярим финали ва Суперлига: Ёндашув ўзгарадими?
ОКМКнинг Ўзбекистон Кубоги ярим финалига йўл олгани чемпионатдаги баҳсларга таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақидаги саволга мураббий қатъий жавоб қайтарди:
Кучни тежаш хатоси: «Энг ёмон жиҳати ҳам шу — кучни тежаймиз деб, майдонда етарлича ҳаракат қилмай қўямиз. Бугун иккинчи бўлимда бу яққол кўринди. Кимдир сусткашлик қилди, ўзига ортиқча эркинлик берди ва ҳисоб 1:1 бўлиб қолди», — деди устоз;
Ротация бўлади, лекин сусткашлик йўқ: Қосимов мавжуд таркибдан фойдаланган ҳолда ротациялар қилинишини, аммо чемпионат баҳсларига эътибор заррача сусаймаслигини билдирди;
«Битта мухлис учун ҳам ўйнаш шарт»: Миржалол Қосимов футбол биринчи навбатда томошабинлар учун эканини таъкидлаб, трибунага битта ишқибоз келган тақдирда ҳам жамоа бор кучини бериб ҳаракат қилиши шартлигини эслатди.
Изоҳлар 0
…