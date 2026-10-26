Кубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқлади

·101·Спорт
Кубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ОКМК жамоаси Ўзбекистон чемпионати доирасида «Қўқон-1912» устидан 2:1 ҳисобида қийин ғалабага эришди.
  • Бош мураббий Миржалол Қосимов шогирдларининг ўйиндаги сусткашлиги ва кучни тежашга бўлган нотўғри интилишини кескин танқид қилди.
  • Мутахассис Ўзбекистон Кубоги ярим финалига чиқиш чемпионатдаги ўйинларга таъсир қилмаслигини ва ротациялар қилинишига қарамай, ҳар бир баҳсда бор куч билан ўйнаш шартлигини таъкидлади.

Ўзбекистон чемпионати доирасида кечган драматик баҳсда ОКМК ўз майдонида лигада жон сақлаш учун бор кучи билан курашаётган «Қўқон-1912» жамоасини қабул қилиб, қийинчилик билан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Учрашув якунлангач, олмалиқликлар бош мураббийи Миржалол Қосимов матбуот анжуманида иштирок этди ва қўлга киритилган 3 очко муҳим бўлса-да, шогирдларининг кўрсатган ўйини, кучни тежашга бўлган нотўғри интилиши ҳамда майдондаги сусткашликларини очиқ танқид қилди.

«Яна драматик ўйин, яна валидол»: Қосимовдан очиқ тан олиш

ОКМК устози жамоаси 1:0 ҳисобида олдинда бораётган паллада хотиржамликка берилгани баҳоси жуда қимматга тушиши мумкин бўлганини эслатиб ўтди:

  • Қўлдан чиқаётган устунлик: «Энг муҳими — уч очкога эга бўлдик. Лекин яна драматик ўйин, яна асабий дақиқалар, яна валидол... 1:0 пайтида вазиятлардан унумли фойдаланганимизда ҳисоб бошқача бўларди. Сал қолса очко йўқотардик», — деди Қосимов;

  • Рақибнинг тактикасига тушиб қолиш: Мутахассис жамоа комбинацион ва қисқа паслар ўрнига биринчи бўлимда «Қўқон»га қулай бўлган узун пасларга ўтиб кетгани ва иккинчи тўплар учун курашда ютқазганини танқидий баҳолади;

  • «Югурмасдан натижа қилиб бўлмайди»: Мураббий рақиб бир киши кам бўлиб қолганда ҳам ташаббусни бой бериб, ўз хатолари билан уларга имконият яратиб берилганини таъкидлади.

Кубок ярим финали ва Суперлига: Ёндашув ўзгарадими?

ОКМКнинг Ўзбекистон Кубоги ярим финалига йўл олгани чемпионатдаги баҳсларга таъсир кўрсатиши мумкинлиги ҳақидаги саволга мураббий қатъий жавоб қайтарди:

  • Кучни тежаш хатоси: «Энг ёмон жиҳати ҳам шу — кучни тежаймиз деб, майдонда етарлича ҳаракат қилмай қўямиз. Бугун иккинчи бўлимда бу яққол кўринди. Кимдир сусткашлик қилди, ўзига ортиқча эркинлик берди ва ҳисоб 1:1 бўлиб қолди», — деди устоз;

  • Ротация бўлади, лекин сусткашлик йўқ: Қосимов мавжуд таркибдан фойдаланган ҳолда ротациялар қилинишини, аммо чемпионат баҳсларига эътибор заррача сусаймаслигини билдирди;

  • «Битта мухлис учун ҳам ўйнаш шарт»: Миржалол Қосимов футбол биринчи навбатда томошабинлар учун эканини таъкидлаб, трибунага битта ишқибоз келган тақдирда ҳам жамоа бор кучини бериб ҳаракат қилиши шартлигини эслатди.

ОКМКҚўқон-1912Миржалол ҚосимовЎзбекистон Суперлигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилдиКеча 18:07Миржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирдиМиржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирди16 октябр 06:42Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?11 октябр 21:14Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?14 август 09:07«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди21 сентябр 06:42«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!20 сентябр 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди