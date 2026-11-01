90+1-дақиқадаги драма: ОКМК сўнгги сонияларда “Локомотив”дан ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 26-турида ОКМК клуби сафарда «Локомотив» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Учрашувнинг 1-дақиқасида Азиз Холмуродов ҳисобни очган бўлса, 11-дақиқада Temuрхўжа Абдухолиқов пеналтидан мувозанатни тиклади.
- Ўйиннинг 90+1-дақиқасида Сияваш Ҳақназари рақиб дарвозасини ишғол қилиб, олмалиқликларга ғалаба келтирди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 26-тури доирасида пойтахт Тошкентда мухлислар учун ҳақиқий футбол драмаси намойиш этилди. Муросасиз курашларга бой кечган баҳсда Миржалол Қосимов шогирдлари бўлган ОКМК клуби «Локомотив» меҳмони бўлиб, сўнгги дақиқаларда 2:1 ҳисобида иродали ва муҳим ғалабани қўлга киритди.
Учрашув дастлабки сониялардан то ҳакамнинг якуний ҳуштагигача юқори тезлик ва кескин тўқнашувлар остида ўтди.
Тезкор старт ва 90+1-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба
Ўйин старти мезбонлар учун совуқ душ билан бошланди:
1-дақиқадаги гол: Баҳснинг ҳали биринчи дақиқаси тўлиқ ўтмасиданоқ Азиз Холмуродов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ОКМКни олдинга олиб чиқди;
«Темирйўлчилар»нинг жавоби: Тезкор голдан сўнг ҳужумга зўр берган «Локомотив» 11-дақиқада пенальти тепиш ҳуқуқига эга бўлди. Тўп ёнига келган тажрибали тўпурар Темурхўжа Абдухолиқов 11 метрлик жарима тўпини аниқ амалга ошириб, ҳисобни тенглаштирди — 1:1;
Ҳақназаридан супер ғалаба: Учрашув дуранг билан якунланадигандек туюлган бир паллада, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада захирадан тушган Сияваш Ҳақназари Али Абдураҳмоновнинг узатмасини голга айлантириб, олмалиқликларга қимматли уч очкони тақдим этди.
Турнир жадвалидаги кескин ўзгаришлар
Мазкур муҳим ғалабадан кейин мусобақа жадвалининг юқори қисмида ўзгариш юз берди:
ОКМК: Жамоа ўз очколари сонини 45 тага етказиб, Суперлига турнир жадвалининг 4-поғонасига кўтарилиб олди;
«Локомотив»: Ўз майдонида очко йўқотган пойтахтликлар 40 очко билан жадвалнинг 7-ўрнида қолиб кетди.
Ўйин баёни:
Суперлига. 26-тур
«Локомотив» — ОКМК 1:2
Голлар: Темурхўжа Абдухолиқов 11 (пен.) — Азиз Холмуродов 1, Сияваш Ҳақназари 90+1.
Огоҳлантиришлар: Ислом Турдиалиев 60, Сардор Каримов 88, Сардор Мирзаев 90+1.
Таркиблар:
«Локомотив»: Козлов, Туплиев (Абраев, 71), Абдухолиқов, Шушняр, Мирзаев, Кучеренко, Поёнов, Туропов (Реимов, 80), Зотеев, Нишич, Яхшибоев (Шодибоев, 71).
ОКМК: Абдунабиев, Қосимов (Ҳақназари, 65), Папава, Ўлмасалиев, Турдиалиев (Аҳмадалиев, 65), Холмуродов (Абдураззоқов, 65), Собиржонов (Турсунқулов, 85), Муқумжонов, Сентоку, Каримов, Пешич.
Изоҳлар 0
…