90+1-дақиқадаги драма: ОКМК сўнгги сонияларда “Локомотив”дан ғалабани илиб кетди

·71·Спорт
90+1-дақиқадаги драма: ОКМК сўнгги сонияларда “Локомотив”дан ғалабани илиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 26-турида ОКМК клуби сафарда «Локомотив» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
  • Учрашувнинг 1-дақиқасида Азиз Холмуродов ҳисобни очган бўлса, 11-дақиқада Temuрхўжа Абдухолиқов пеналтидан мувозанатни тиклади.
  • Ўйиннинг 90+1-дақиқасида Сияваш Ҳақназари рақиб дарвозасини ишғол қилиб, олмалиқликларга ғалаба келтирди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 26-тури доирасида пойтахт Тошкентда мухлислар учун ҳақиқий футбол драмаси намойиш этилди. Муросасиз курашларга бой кечган баҳсда Миржалол Қосимов шогирдлари бўлган ОКМК клуби «Локомотив» меҳмони бўлиб, сўнгги дақиқаларда 2:1 ҳисобида иродали ва муҳим ғалабани қўлга киритди.

Учрашув дастлабки сониялардан то ҳакамнинг якуний ҳуштагигача юқори тезлик ва кескин тўқнашувлар остида ўтди.

Тезкор старт ва 90+1-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба

Ўйин старти мезбонлар учун совуқ душ билан бошланди:

  • 1-дақиқадаги гол: Баҳснинг ҳали биринчи дақиқаси тўлиқ ўтмасиданоқ Азиз Холмуродов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ОКМКни олдинга олиб чиқди;

  • «Темирйўлчилар»нинг жавоби: Тезкор голдан сўнг ҳужумга зўр берган «Локомотив» 11-дақиқада пенальти тепиш ҳуқуқига эга бўлди. Тўп ёнига келган тажрибали тўпурар Темурхўжа Абдухолиқов 11 метрлик жарима тўпини аниқ амалга ошириб, ҳисобни тенглаштирди — 1:1;

  • Ҳақназаридан супер ғалаба: Учрашув дуранг билан якунланадигандек туюлган бир паллада, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқада захирадан тушган Сияваш Ҳақназари Али Абдураҳмоновнинг узатмасини голга айлантириб, олмалиқликларга қимматли уч очкони тақдим этди.

Турнир жадвалидаги кескин ўзгаришлар

Мазкур муҳим ғалабадан кейин мусобақа жадвалининг юқори қисмида ўзгариш юз берди:

  • ОКМК: Жамоа ўз очколари сонини 45 тага етказиб, Суперлига турнир жадвалининг 4-поғонасига кўтарилиб олди;

  • «Локомотив»: Ўз майдонида очко йўқотган пойтахтликлар 40 очко билан жадвалнинг 7-ўрнида қолиб кетди.

Ўйин баёни:

  • Суперлига. 26-тур

  • «Локомотив» — ОКМК 1:2

  • Голлар: Темурхўжа Абдухолиқов 11 (пен.) — Азиз Холмуродов 1, Сияваш Ҳақназари 90+1.

  • Огоҳлантиришлар: Ислом Турдиалиев 60, Сардор Каримов 88, Сардор Мирзаев 90+1.

Таркиблар:

  • «Локомотив»: Козлов, Туплиев (Абраев, 71), Абдухолиқов, Шушняр, Мирзаев, Кучеренко, Поёнов, Туропов (Реимов, 80), Зотеев, Нишич, Яхшибоев (Шодибоев, 71).

  • ОКМК: Абдунабиев, Қосимов (Ҳақназари, 65), Папава, Ўлмасалиев, Турдиалиев (Аҳмадалиев, 65), Холмуродов (Абдураззоқов, 65), Собиржонов (Турсунқулов, 85), Муқумжонов, Сентоку, Каримов, Пешич.

Ўзбекистон СуперлигасиОКМКЛокомотив ТошкентМиржалол Қосимов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқладиКубок учун чемпионат қурбон қилинадими? Миржалол Қосимов ҳақиқатларни очиқлади26 октябр 07:2590+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди25 октябр 18:07Миржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирдиМиржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирди16 октябр 06:42«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди«Абдухолиқовдан дубль!»: «Локомотив» ўз майдонида «Машъал»ни тор-мор этди11 сентябр 21:27Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?11 октябр 21:14Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?14 август 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози