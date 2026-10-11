Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?

·0·Спорт
Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?

Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида кечган ОКМК ҳамда «Навбаҳор» (2:2) ўртасидаги драматик ва курашларга бой тўқнашувдан сўнг олмалиқликлар бош мураббийи Миржалол Қосимов матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис учрашувдаги кескин интрига, сўнгги сонияларда қўлдан чиқарилган ғалаба, шогирдлари томонидан дарвозага белгиланган иккита пенальти ҳамда жамоанинг асосий камчиликларини очиқ-ойдин таҳлил қилди.

Мураббий жамоанинг охиригача курашганини эътироф этиш билан бирга, стандарт вазиятлардаги пала-партишликдан қаттиқ ранжиганини яширмади.

«Охир-оқибат 2:2 — бу тарих, лекин тўлиқ уч очкодан қуруқ қолдик»

Миржалол Қосимов учрашув мухлислар учун ҳақиқий байрам бўлганини, бироқ мураббийлар штаби учун йўқотилган ғалаба аламли тус олганини билдирди:

  • Мухлисларбоп беллашув: «Ҳамма кутган ўйин эди. Ҳамиша “Навбаҳор” билан қизиқарли учрашувлар бўлиб келган. Тезкор, курашларга бой бўлди. Бу тарихга айланди, йил охири яқинлашяпти ва чемпионат тугашига оз қолди. Бунақа интригалар ҳали кўп бўлади»;

  • Қониқиш ва норозилик: Йигитларнинг охирги дақиқагача бор кучини бериб курашгани мураббийни қувонтирган бўлса, асосий мақсад бўлган тўлиқ уч очконинг қўлга киритилмагани қониқмаган жиҳат сифатида қайд этилди.

Иккита пенальти келтириб чиқарган Аброр Каримов хатосига муносабат

Мухбирларнинг ёш футболчи Аброр Каримов ўз дарвозасига икки бор пенальти белгиланишига сабаб бўлгани ҳақидаги саволига мураббий холис ва тарбиявий жавоб қайтарди:

  • Ёшлик ва сабоқ: «Қонун ҳаммага бир хил. У ёш, мана шундай ўйинлар орқали тобланади ҳам, кучаяди ҳам. Мана шундай ҳолатлардан тажриба тўплайди ва тўғри хулоса чиқариши керак»;

  • Ҳимоядаги хатолар силсиласи: Қосимов биринчи пенальти вазиятида Асадбек Собиржонов нотўғри ҳаракат қилганини, Аброр эса тўп дарвозага бормаётган пайтда рақибга ортиқча тегинмасдан, параллел равишда яқинроқ ўйнаши лозим бўлганини тушунтирди;

  • Темир қоида: «Агар кейинги учрашувда ҳам худди шундай қилса, унда бошқача гаплашамиз. Бир пайтлар бежизга айтишмасди: яхши ҳимоячи бир марта ўзини алдашга қўйиб беради, иккинчи марта эмас».

«Стандартларда тўпга анқайиб қолишади»: Имкониятлардан фойдаланиш ва бой берилган чемпионлик

Журналистларнинг ҳужум якунида вазиятлардан фойдаланиш устида ишланяптими, деган эътирозига Қосимов ўз услубида, кескин ва ҳиссиётли муносабат билдирди:

  • Машғулотлардаги меҳнат: «Унда ҳар куни машғулотга сизлар ҳам қатнанглар! Ҳар доим бунинг устида ишлаймиз. Дарвозага гол урилгандагина қилган меҳнатинг рўёбга чиқади, яратилган вазиятнинг ўзига очко берилмайди»;

  • Стандартлардаги пала-партишлик: «Стандартдан гол ўтказдик, бу қийин вазият эмасди. Диққатни йўқотмаслик керак. Ўйин олди кўрсатмасида кимга қарши шахсан ўйнаши аниқ айтилади. Сен ишингни аъло даражада бажариб қўй! Стандартларда тўпга анқайиб қолади ва кўпинча бу панд бериб қўяди. Жиззахда ҳам худди шу ҳолат бўлганди»;

  • Чемпионлик ҳақидаги аламли хулоса: «Август ойига қайтамиз: “Насаф”, “Динамо” каби баҳсларда, Бухорода яхшироқ натижа қайд этишимиз керак эди. Агарда яратилган вазиятлардан тўлиқ фойдаланганимизда, биз аллақачон чемпион бўлардик».

Миржалол Қосимовнинг ушбу баёноти ОКМК мавсум якунида турнир жадвалининг энг юқори поғоналари учун курашда йўқотилган ҳар бир имкониятнинг нақадар қимматга тушганини ич-ичидан ҳис қилаётганини кўрсатмоқда.

Миржалол ҚосимовОКМКНавбаҳор23 тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКМК “Навбаҳор” билан баҳсдаги шов-шувли вазиятлар бўйича баёнот бердиОКМК “Навбаҳор” билан баҳсдаги шов-шувли вазиятлар бўйича баёнот бердиБугун 21:01ОКМК ва «Навбаҳор» учрашуви "супердрама" билан якунланди...ОКМК ва «Навбаҳор» учрашуви "супердрама" билан якунланди...Бугун 19:33«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди21 сентябр 06:42«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!20 сентябр 22:20ОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалдаОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалда16 сентябр 20:53Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»10 сентябр 06:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди