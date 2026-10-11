Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?
Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида кечган ОКМК ҳамда «Навбаҳор» (2:2) ўртасидаги драматик ва курашларга бой тўқнашувдан сўнг олмалиқликлар бош мураббийи Миржалол Қосимов матбуот анжуманида иштирок этди. Тажрибали мутахассис учрашувдаги кескин интрига, сўнгги сонияларда қўлдан чиқарилган ғалаба, шогирдлари томонидан дарвозага белгиланган иккита пенальти ҳамда жамоанинг асосий камчиликларини очиқ-ойдин таҳлил қилди.
Мураббий жамоанинг охиригача курашганини эътироф этиш билан бирга, стандарт вазиятлардаги пала-партишликдан қаттиқ ранжиганини яширмади.
«Охир-оқибат 2:2 — бу тарих, лекин тўлиқ уч очкодан қуруқ қолдик»
Миржалол Қосимов учрашув мухлислар учун ҳақиқий байрам бўлганини, бироқ мураббийлар штаби учун йўқотилган ғалаба аламли тус олганини билдирди:
Мухлисларбоп беллашув: «Ҳамма кутган ўйин эди. Ҳамиша “Навбаҳор” билан қизиқарли учрашувлар бўлиб келган. Тезкор, курашларга бой бўлди. Бу тарихга айланди, йил охири яқинлашяпти ва чемпионат тугашига оз қолди. Бунақа интригалар ҳали кўп бўлади»;
Қониқиш ва норозилик: Йигитларнинг охирги дақиқагача бор кучини бериб курашгани мураббийни қувонтирган бўлса, асосий мақсад бўлган тўлиқ уч очконинг қўлга киритилмагани қониқмаган жиҳат сифатида қайд этилди.
Иккита пенальти келтириб чиқарган Аброр Каримов хатосига муносабат
Мухбирларнинг ёш футболчи Аброр Каримов ўз дарвозасига икки бор пенальти белгиланишига сабаб бўлгани ҳақидаги саволига мураббий холис ва тарбиявий жавоб қайтарди:
Ёшлик ва сабоқ: «Қонун ҳаммага бир хил. У ёш, мана шундай ўйинлар орқали тобланади ҳам, кучаяди ҳам. Мана шундай ҳолатлардан тажриба тўплайди ва тўғри хулоса чиқариши керак»;
Ҳимоядаги хатолар силсиласи: Қосимов биринчи пенальти вазиятида Асадбек Собиржонов нотўғри ҳаракат қилганини, Аброр эса тўп дарвозага бормаётган пайтда рақибга ортиқча тегинмасдан, параллел равишда яқинроқ ўйнаши лозим бўлганини тушунтирди;
Темир қоида: «Агар кейинги учрашувда ҳам худди шундай қилса, унда бошқача гаплашамиз. Бир пайтлар бежизга айтишмасди: яхши ҳимоячи бир марта ўзини алдашга қўйиб беради, иккинчи марта эмас».
«Стандартларда тўпга анқайиб қолишади»: Имкониятлардан фойдаланиш ва бой берилган чемпионлик
Журналистларнинг ҳужум якунида вазиятлардан фойдаланиш устида ишланяптими, деган эътирозига Қосимов ўз услубида, кескин ва ҳиссиётли муносабат билдирди:
Машғулотлардаги меҳнат: «Унда ҳар куни машғулотга сизлар ҳам қатнанглар! Ҳар доим бунинг устида ишлаймиз. Дарвозага гол урилгандагина қилган меҳнатинг рўёбга чиқади, яратилган вазиятнинг ўзига очко берилмайди»;
Стандартлардаги пала-партишлик: «Стандартдан гол ўтказдик, бу қийин вазият эмасди. Диққатни йўқотмаслик керак. Ўйин олди кўрсатмасида кимга қарши шахсан ўйнаши аниқ айтилади. Сен ишингни аъло даражада бажариб қўй! Стандартларда тўпга анқайиб қолади ва кўпинча бу панд бериб қўяди. Жиззахда ҳам худди шу ҳолат бўлганди»;
Чемпионлик ҳақидаги аламли хулоса: «Август ойига қайтамиз: “Насаф”, “Динамо” каби баҳсларда, Бухорода яхшироқ натижа қайд этишимиз керак эди. Агарда яратилган вазиятлардан тўлиқ фойдаланганимизда, биз аллақачон чемпион бўлардик».
Миржалол Қосимовнинг ушбу баёноти ОКМК мавсум якунида турнир жадвалининг энг юқори поғоналари учун курашда йўқотилган ҳар бир имкониятнинг нақадар қимматга тушганини ич-ичидан ҳис қилаётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…