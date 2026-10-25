90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди

·3·Спорт
90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди

Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Олмалиқда кечган ОКМК ва «Қўқон-1912» жамоалари ўртасидаги баҳс ҳақиқий футбол триллерига айланди. Учрашув тақдири ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда ҳал бўлиб, мезбонларнинг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якунланди.

Мазкур муваффақият олмалиқликларга турнир жадвалининг юқори қисмидаги рақобатда муҳим ўринга кўтарилиш имкониятини тақдим этди.

Тезкор гол, четлатиш ва сўнгги сониялардаги кульминация

Учрашув воқеаларга ва кескин тўқнашувларга бой тарзда кечди:

  • Қосимовдан аниқ зарба: Баҳснинг 22-дақиқасидаёқ Абубакр Ризо Турдиалиевнинг узатмасидан сўнг Миржамол Қосимов ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Биринчи бўлим сўнгидаги қизил карточка: 45+4-дақиқада қўқонликлар футболчиси Ҳакимов қўполлиги учун майдондан четлатилди ва меҳмонлар бир бўлим давомида бир киши кам бўлиб ҳаракат қилишга мажбур бўлди;

  • Мувозанатнинг тикланиши: Камчиликда қолишига қарамай, таслим бўлмаган «Қўқон-1912» 86-дақиқада мувозанатни тиклади — захирадан тушган Элбекжон Йўлчиевнинг узатмасини Шоҳрух Гадоев голга айлантирди (1:1);

  • 90+2-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: ОКМК мураббийлар штабининг алмаштириши ўз натижасини берди: 87-дақиқада майдонга тушган Сияваш Ҳақназари 90+2-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол этиб, жамоасига драматик ғалаба келтирди (2:1).

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу 3 очко жамоаларнинг мавсум якунидаги мавқеига жиддий таъсир ўтказди:

  • ОКМК тўртликка кирди: Миржалол Қосимов шогирдлари ўз очколари сонини 42 тага етказиб, чемпионат жадвалида 4-поғонага кўтарилди;

  • «Қўқон-1912»нинг хавфли ҳолати: Мағлубиятдан сўнг 23 очко билан қолган водий клуби жадвалнинг қуйи қисмида — 14-ўринда қолиб, хавфли ҳудуддан узоқлаша олмади.

Ўйин қайдномаси:

Суперлига. 25-тур

ОКМК — «Қўқон-1912» 2:1

  • Голлар: Миржамол Қосимов 22, Сияваш Ҳақназари 90+2 — Шоҳрух Гадоев 86.

  • Четлатиш: Ҳакимов 45+4 («Қўқон-1912»).

  • ОКМК: Абдунабиев, Қосимов (Ҳақназари, 87), Папава (Саримсоқов, 80), Ўлмасалиев, Турдиалиев, Холмуродов (Пешич, 80), Собиржонов, Абдураззоқов (Турсунқулов, 80), Муқумжонов (Ахроров, 80), Сентоку, Каримов.

  • «Қўқон-1912»: Давронов, Ёқубов, Салимов, Гвазава, Нимели, Ҳакимов, Акрамов (Сидиқов, 59), Ғуломов (Йўлчиев, 81), Табатадзе (Маликжонов, 46), Ўктамов (Гадоев, 54), Ҳасанов (Соҳибжонов, 81).

Ўзбекистон СуперлигасиОКМКҚўқон-1912Миржалол Қосимов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирдиМиржалол Қосимов «Машъал» билан ўйин, ротация ва рақибнинг стратегияси ҳақида гапирди16 октябр 06:42Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?Миржалол Қосимов 2:2 ҳисобидан кейин матбуот анжуманида нималарни очиқлади?11 октябр 21:14Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?Аламли мағлубият: Миржалол Қосимов Бухородаги ўйиндан сўнг нималар деди?14 август 09:07«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди«Ҳақли равишда ғалаба қозондик»: Миржалол Қосимов Зоминдаги иродали баҳс сирини очди21 сентябр 06:42«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!20 сентябр 22:20ОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалдаОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалда16 сентябр 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди