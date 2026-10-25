90+2-дақиқадаги драма: ОКМК ўз майдонида “Қўқон-1912”ни енгиб, 4-ўринга кўтарилди
Ўзбекистон Суперлигасининг 25-тури доирасида Олмалиқда кечган ОКМК ва «Қўқон-1912» жамоалари ўртасидаги баҳс ҳақиқий футбол триллерига айланди. Учрашув тақдири ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда ҳал бўлиб, мезбонларнинг 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабаси билан якунланди.
Мазкур муваффақият олмалиқликларга турнир жадвалининг юқори қисмидаги рақобатда муҳим ўринга кўтарилиш имкониятини тақдим этди.
Тезкор гол, четлатиш ва сўнгги сониялардаги кульминация
Учрашув воқеаларга ва кескин тўқнашувларга бой тарзда кечди:
Қосимовдан аниқ зарба: Баҳснинг 22-дақиқасидаёқ Абубакр Ризо Турдиалиевнинг узатмасидан сўнг Миржамол Қосимов ҳисобни очиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);
Биринчи бўлим сўнгидаги қизил карточка: 45+4-дақиқада қўқонликлар футболчиси Ҳакимов қўполлиги учун майдондан четлатилди ва меҳмонлар бир бўлим давомида бир киши кам бўлиб ҳаракат қилишга мажбур бўлди;
Мувозанатнинг тикланиши: Камчиликда қолишига қарамай, таслим бўлмаган «Қўқон-1912» 86-дақиқада мувозанатни тиклади — захирадан тушган Элбекжон Йўлчиевнинг узатмасини Шоҳрух Гадоев голга айлантирди (1:1);
90+2-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: ОКМК мураббийлар штабининг алмаштириши ўз натижасини берди: 87-дақиқада майдонга тушган Сияваш Ҳақназари 90+2-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол этиб, жамоасига драматик ғалаба келтирди (2:1).
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу 3 очко жамоаларнинг мавсум якунидаги мавқеига жиддий таъсир ўтказди:
ОКМК тўртликка кирди: Миржалол Қосимов шогирдлари ўз очколари сонини 42 тага етказиб, чемпионат жадвалида 4-поғонага кўтарилди;
«Қўқон-1912»нинг хавфли ҳолати: Мағлубиятдан сўнг 23 очко билан қолган водий клуби жадвалнинг қуйи қисмида — 14-ўринда қолиб, хавфли ҳудуддан узоқлаша олмади.
Ўйин қайдномаси:
Суперлига. 25-тур
ОКМК — «Қўқон-1912» 2:1
Голлар: Миржамол Қосимов 22, Сияваш Ҳақназари 90+2 — Шоҳрух Гадоев 86.
Четлатиш: Ҳакимов 45+4 («Қўқон-1912»).
ОКМК: Абдунабиев, Қосимов (Ҳақназари, 87), Папава (Саримсоқов, 80), Ўлмасалиев, Турдиалиев, Холмуродов (Пешич, 80), Собиржонов, Абдураззоқов (Турсунқулов, 80), Муқумжонов (Ахроров, 80), Сентоку, Каримов.
«Қўқон-1912»: Давронов, Ёқубов, Салимов, Гвазава, Нимели, Ҳакимов, Акрамов (Сидиқов, 59), Ғуломов (Йўлчиев, 81), Табатадзе (Маликжонов, 46), Ўктамов (Гадоев, 54), Ҳасанов (Соҳибжонов, 81).
Изоҳлар 0
…